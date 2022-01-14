«Крик»: Рецензия Киноафиши

Вудсборо. Наши дни. Молодой девушке Таре Карпентер (Дженна Ортега), оставшейся дома в полном одиночестве, поступает анонимный звонок. Наивная старшеклассница принимает незнакомца за приятеля Уэса (Дилан Миннетт), якобы решившего над ней подшутить. Ненавязчивая беседа плавно перетекает в спор о любимых фильмах ужасов, а голос, казавшийся дружелюбным, начинает по-настоящему пугать. Как водится, телефонная хоррор-викторина — лишь прелюдия к очной схватке маньяка и жертвы.

Будем честны, очередной «Крик» никто не ждал. Прошло 25 лет с тех пор, как сценарист Кевин Уильямсон и режиссер Уэс Крэйвен устроили со зрителем синефильскую игру, сотворив в жанре слэшера революцию. И если другой постмодернистский ужастик Крэйвена «Кошмар на улице Вязов 7» на момент выхода был понят только критиками, то «Крик», при всей плотности отсылок и аллюзий, оказался легким, веселым и динамичным развлечением для каждого.

Крик

Кассовый успех картины 1996 года закономерно породил сиквел, а затем еще один. И еще. Градус иронии неумолимо рос, к четвертой части достигнув апогея. Ходили слухи о производстве пятой, но Крэйвена не стало. Казалось, в истории Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и Дуайта Райли (Дэвид Аркетт) поставлена точка, а любые попытки ее реанимировать заведомо обречены. Скептицизм подкреплялся целой россыпью неоднозначных возрождений других культовых франшиз, оставшихся не у дел в эру социального хоррора Джордана Пила и слоубернеров от A24. К счастью, именно на этом и решила сыграть новая творческая команда во главе с Мэттью Беттинелли и Тайлером Джиллеттом.

Подобно любому другом «Крику», в версии 2022 года городок Вудсборо перенаселен людьми, отлично ориентирующимися в хорроре — не только классическом, но и сегодняшнем. Осознав себя участниками риквела (т.е. сиквела, в котором стареющие звезды передают эстафету молодым для перезагрузки франшизы), гики катком проходятся по недавнему «Хэллоуину» и иже с ним. Потенциальным жертвам куда ближе «возвышенные фильмы ужасов» «Бабадук», «Ведьма» и «Оно следует за тобой», чем поросшая мхом сага о Джейсоне, тогда как «Удар ножом» (через него, в числе прочего, язвительно комментируется фанатичность поклонников от оригиналов) отныне смотрят не в кинотеатрах, а на Netflix со смартфона.

Крик

Концепция, созданная Кевином Уильямсоном четверть века назад, удачно вписывается в современный контекст. Благодаря внятной экспозиции, молодежь отнюдь не меркнет на фоне подуставших, но все еще способных дать бой ветеранов. Велик соблазн поворчать на притянутую за уши связь старого поколения героев с новыми, где, по заветам «Форсажа», все приходятся друг другу родственниками, а смерть никогда не бывает окончательной. Но разве «Крик» не стал напоминать мыльную оперу уже к третьей части? Можно указать на слабую детективную линию — развязка без труда угадывается спустя полчаса. Однако финальные твисты не являлись ключевым аттракционом и прежде. Кто-то даже наберется храбрости и обзовет свежий «Крик» фанфиком в духе тех пресловутых риквелов, которые заполонили экраны в последние пять лет. Спасибо, за вас это уже сделал фильм, отрецензировав себя самостоятельно.

«Крик» — традиционно умное исследование жанра и того, как он изменился с 90-х годов. Убийства непривычно брутальные, но остроумные диалоги бьют в цель не хуже любого ножа! Крэйвеновское наследие сохранено. И это главное, что необходимо знать перед просмотром.