Миньоны: Грювитация, 2022

«Миньоны: Грювитация» — продолжение одного из главных кассовых хитов за всю историю анимации, а также часть знаменитой мультвселенной «Гадкий Я». Зрителей ждет не только триумфальное возвращение полюбившихся желтых существ, но и новые колоритные персонажи.

Помимо миньонов на экране появится Грю, центральный герой оригинальной трилогии. Его вновь озвучил комедийный актер Стив Карелл («Офис», «Утреннее шоу»). Среди других голливудских звезд, участвовавших в создании второй части, фигурируют звезды боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм («Кикбоксер», «Неудержимые 2») и Дольф Лундгрен («Универсальный солдат», «Рокки 4»).

Увлекательный сюжет, события которого разворачиваются в самых отдаленных уголках земного шара. Кроме того, в повествование вводится могущественная организация «Злобная шестерка», в которую входят самые опасные преступники мира. Одолеть суперзлодеев будет непросто даже такому мастеру своего дела, как Грю!

Это отличный вариант для похода в кинотеатр всей семьей. Авторам мультфильма удалось создать уникальное произведение, которое окажется интересным не только самым маленьким зрителями, но и взрослым.

Приятный визуальный ряд, ничем не уступающий хитам студий Pixar и Disney.