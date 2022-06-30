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Миньоны: Грювитация Миньоны: Грювитация
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Minions: The Rise of Gru

Миньоны: Грювитация, 2022

2022 / США / Франция / Япония
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«Миньоны: Грювитация» — продолжение одного из главных кассовых хитов за всю историю анимации, а также часть знаменитой мультвселенной «Гадкий Я». Зрителей ждет не только триумфальное возвращение полюбившихся желтых существ, но и новые колоритные персонажи.

Помимо миньонов на экране появится Грю, центральный герой оригинальной трилогии. Его вновь озвучил комедийный актер Стив Карелл («Офис», «Утреннее шоу»). Среди других голливудских звезд, участвовавших в создании второй части, фигурируют звезды боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм («Кикбоксер», «Неудержимые 2») и Дольф Лундгрен («Универсальный солдат», «Рокки 4»).

Увлекательный сюжет, события которого разворачиваются в самых отдаленных уголках земного шара. Кроме того, в повествование вводится могущественная организация «Злобная шестерка», в которую входят самые опасные преступники мира. Одолеть суперзлодеев будет непросто даже такому мастеру своего дела, как Грю!

Это отличный вариант для похода в кинотеатр всей семьей. Авторам мультфильма удалось создать уникальное произведение, которое окажется интересным не только самым маленьким зрителями, но и взрослым.

Приятный визуальный ряд, ничем не уступающий хитам студий Pixar и Disney.

Анимационный фильм является официальным спин-оффом трилогии «Гадкий я» и продолжением фильма «Миньоны». 

Актеры Стив Карелл и Пьер Коффен вернулись к озвучке своих ролей.

Работа над фильмом началась еще в июле 2017 года.

Премьера первого официального трейлера состоялась в феврале 2020 года.

Первый кинематографический сиквел анимационного приквела и анимационного спин-оффа.

Первоначально дата релиза была подстроена к 10-летию выхода анимационного фильма «Гадкий я» (2010) и назначена на 3 июля 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 премьеру перенесли на целый год – на 2 июля 2021 года.

Первый фильм франшизы после «Гадкого я» (2010), в котором не было персонажей, озвученных Джоном Сиганом.

Когда Грю входит в комнату ожидания, один из злодеев читает журнал Mad. На обложке изображен плакат, поздравляющий Ричарда Никсона с победой в президентских выборах. У этого выпуска было две лицевых обложки – одна спереди и другая сзади. В перевернутом виде на задней обложке была та же сцена, но с поздравлением Джона Ф. Кеннеди. Это был номер 60, вышедший в январе 1961 года. В то время, когда он готовился, как раз приближались выборы, поэтому невозможно было угадать настоящего победителя. Данный факт датирует события этого фильма началом 1961 года.

Поскольку изначально картина должна была быть выпущена в июле 2020 года, в «Макдональдс» появились игрушки в «Хэппи Мил», приуроченные к выходу этого фильма, и продавались с конца июня до конца июля 2020 года, несмотря на то, что релиз фильма был перенесен на июль 2021 года. Другими словами, из-за первоначальной даты выхода новых «Миньонов» в «Макдональдс» продавались игрушки по мотивам фильма за год до фактической премьеры. Кроме того, в наборе было 50 различных игрушек, две из которых были особенными золотыми миньонами.

Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь - Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.

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7 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 июня 2022
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кайл Балда
В ролях
Люси Лоулесс
Люси Лоулесс
Стив Карелл
Стив Карелл
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Мишель Йео
Мишель Йео
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Миньоны: Грювитация 3 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
elki matalki 9 июля 2022, 15:55
почему не показывают в кино??
Милан Гетман 10 июля 2022, 19:30
Где можно посмотреть в хорошем качестве? И когда оно выйдет в кино или на КиноПоиске?
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