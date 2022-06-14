Серый человек, 2022

В фильме задействован мощный актерский состав: Райан Гослинг, Реге-Жан Пейдж, Крис Эванс, Ана де Армас и другие. Постановкой занимались братья Руссо, которые ранее имели опыт съемок боевиков и «супергероики».

Премьеру предполагалось выпустить в кинотеатрах, однако позже было решено исключить широкоформатный релиз и представить картину на Netflix. Благодаря этому любой желающий сможет посмотреть фильм, не выходя из дома.

Зрители смогут увидеть Криса Эванса в нестандартной для него роли злодея. Актер ранее принимал участие в драмах и мелодрамах, а также сыграл Капитана Америку в фильмах киновселенной Marvel.

В планах создателей расширить вселенную и создать франшизу. Это будет зависеть от того, как примут первую часть зрители. Также братья Руссо отмечают, что проект сопряжен с определенными рисками, так как предполагает масштабное расширение аудитории.

Авторы фильма уже продумали несколько следующих частей. Предполагается, что «Серый человек» будет конкурировать за внимание со знаменитой бондианой.