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The Gray Man

Серый человек, 2022

2022 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме задействован мощный актерский состав: Райан Гослинг, Реге-Жан Пейдж, Крис Эванс, Ана де Армас и другие. Постановкой занимались братья Руссо, которые ранее имели опыт съемок боевиков и «супергероики».

Премьеру предполагалось выпустить в кинотеатрах, однако позже было решено исключить широкоформатный релиз и представить картину на Netflix. Благодаря этому любой желающий сможет посмотреть фильм, не выходя из дома.

Зрители смогут увидеть Криса Эванса в нестандартной для него роли злодея. Актер ранее принимал участие в драмах и мелодрамах, а также сыграл Капитана Америку в фильмах киновселенной Marvel.

В планах создателей расширить вселенную и создать франшизу. Это будет зависеть от того, как примут первую часть зрители. Также братья Руссо отмечают, что проект сопряжен с определенными рисками, так как предполагает масштабное расширение аудитории.

Авторы фильма уже продумали несколько следующих частей. Предполагается, что «Серый человек» будет конкурировать за внимание со знаменитой бондианой.

Бюджет фильма в 200 миллионов долларов делает его, по состоянию на 2021 год, самым дорогим оригинальным фильмом Netflix, уступая лишь «Красному уведомлению» (2021).

Крис Эванс первоначально рассматривался на главную роль, но отказался от нее, чтобы сыграть злодея. Стоит отметить, что его появление в фильме – своего рода воссоединение с братьями Руссо после фильма «Мстители: Финал» (2019). Эванс впервые играет роль антагониста в их проекте.

Ана де Армас ранее сотрудничала с обоими ведущими актерами. Этот фильм – ее вторая совместная работа с Райаном Гослингом после «Бегущего по лезвию 2049» (2017) и вторая совместная работа с Крисом Эвансом после «Достать ножи» (2019).

Первая в истории карьеры Райана Гослинга роль в многосерийной франшизе. Ранее он отказался от участия в фильмах по комиксам Marvel и DC. В первый день съемок Крис Эванс случайно ударил его в лицо своим бутафорским пистолетом.

Брэд Питт был утвержден на главную роль, а Джеймс Грэй был назначен режиссером проекта с 2011 года, но они оба позже отказались от участия.

Бывший агент ЦРУ, а ныне — наемный убийца по кличке Серый Человек, пытается спасти двух дочерей, о существовании которых даже не подозревал.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 14 июня 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Энтони Руссо
Энтони Руссо
В ролях
Ана де Армас
Ана де Армас
Крис Эванс
Крис Эванс
Деобиа Опарей
Деобиа Опарей
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Серый человек 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Амин Амин 14 июля 2022, 15:44
🔥🔥🔥🔥
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