Черная Пантера: Ваканда навеки, 2022

Вторая часть супергеройского блокбастера о первом темнокожем герое комиксов «Марвел» сосредоточится на его младшей сестре Шури, которая, по слухам, займет место Черной пантеры. Напомним, что такое решение продюсеров связано с трагической кончиной американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в оригинальном фильме.

«Черная пантера: Ваканда навеки» понравится всем поклонникам комиксов, а также тем, кто искренне любит хорошее приключенческое кино. В свое время первая часть «Черной пантеры» стала настоящим хитом в домашнем прокате, оказавшись одним из самых популярных фильмов года.

Постановщиком второй «Черной пантеры» станет американский кинематографист Райан Куглер, обладатель сразу нескольких кинематографических наград, в том числе премии фестиваля «Сандэнс». Напомним, что Куглер также занимался съемками первой картины, посвященной темнокожему супергерою.

Главную роль в ленте исполнит американская актриса Летишиа Райт. Именно она сыграла Шури, младшую сестру Черной пантеры. По сюжету Шури является технологическим гением и одним из самых близких людей супергероя. В ходе боя с противником Шури продемонстрировала редкое бесстрашие и стратегический талант.

Помимо Летишии Райт в фильме появятся Анджела Бассетт, Дэниэл Калуйя, Лупита Нионго, Мартин Фриман и Данай Гурира. Все актеры сыграют своих персонажей из первой части «Черной пантеры».