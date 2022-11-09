Черная Пантера: Ваканда навеки, 2022

Вторая часть супергеройского блокбастера о первом темнокожем герое комиксов «Марвел» сосредоточится на его младшей сестре Шури, которая, по слухам, займет место Черной пантеры. Напомним, что такое решение продюсеров связано с трагической кончиной американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в оригинальном фильме.
«Черная пантера: Ваканда навеки» понравится всем поклонникам комиксов, а также тем, кто искренне любит хорошее приключенческое кино. В свое время первая часть «Черной пантеры» стала настоящим хитом в домашнем прокате, оказавшись одним из самых популярных фильмов года.
Постановщиком второй «Черной пантеры» станет американский кинематографист Райан Куглер, обладатель сразу нескольких кинематографических наград, в том числе премии фестиваля «Сандэнс». Напомним, что Куглер также занимался съемками первой картины, посвященной темнокожему супергерою.
Главную роль в ленте исполнит американская актриса Летишиа Райт. Именно она сыграла Шури, младшую сестру Черной пантеры. По сюжету Шури является технологическим гением и одним из самых близких людей супергероя. В ходе боя с противником Шури продемонстрировала редкое бесстрашие и стратегический талант.
Помимо Летишии Райт в фильме появятся Анджела Бассетт, Дэниэл Калуйя, Лупита Нионго, Мартин Фриман и Данай Гурира. Все актеры сыграют своих персонажей из первой части «Черной пантеры».
Производство фильма началось в Атланте летом прошлого года, впоследствии съемочная команда перебралась в канадский Ванкувер, где продолжила совместную работу. По слухам, она продлится до начала 2022 года.
После смерти Чедвика Боузмана создатели «Черной пантеры» приняли решение не искать на его место нового актера. Как именно уход короля Ваканды обыграют в сиквеле — не сообщается. Однако центральное место в сюжете будет отдано Шури, младшей сестре короля Ваканды.
В одном из интервью актер Майкл Б. Джордан заявил, что может вернуться к роли Киллмонгера в продолжении «Черной пантеры», поскольку считает, что его герою «еще есть что сказать». Впрочем, в «Ваканде навсегда» голливудский актер все-таки не заявлен.
По словам актрисы Анджелы Бассетт, из-за трагического ухода Чедвика Боузмана сценарий сиквела «Черной пантеры» переписывался как минимум пять раз. В конце концов, к началу прошлого года сценаристу удалось написать максимально органичное продолжение для своей истории.
Известно, что в сиквеле «Черной пантеры» появится Михаэла Коэл, однако ее роль в фильме до сих пор держится под строжайшим секретом. Не исключено, что актриса перевоплотится в какого-то значимого персонажа из оригинальных комиксов.