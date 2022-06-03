«Молодой человек»: Рецензия Киноафиши

Свою юность Ваня (Павел Табаков) провел в окружении учебников и репетиторов. Теперь же ему тридцать лет, у него ипотека, разлюбившая его жена и невыносимо скучная работа в банке – красный диплом и золотая медаль оказались не более чем пылесборниками. Денег на выплату ипотеки у Вани нет, поэтому однажды он решается на авантюру. Его бывший одноклассник Коля (Данила Козловский) в свое время сумел разбогатеть, не отличаясь при этом высокими интеллектуальными способностями. Теперь он проводит конкурс для подростков, призовой фонд которого составляет десять миллионов рублей. Иван, который по-прежнему смахивает на юнца, решает в нем поучаствовать, чтобы избавиться от ипотеки. Однако его соперники оказываются куда смышленее, чем он ожидал, да и его замашки миллениала вскоре начинают всех смущать.

«Молодой человек» – это дебют в режиссуре Александра Фомина, сценариста «Караморы» и «Восьмидесятых», притом очень уверенный. По словам самого Фомина, фильм вдохновлен его годами работы учителем, когда его часто принимали за старшеклассника: он шутил, что подумывал воспользоваться этим и принимать участие в школьных олимпиадах по своему предмету, чтобы поднять школьный рейтинг. Этого он, конечно, делать не стал, но зато снял по мотивам собственной жизни очень обаятельную комедию о разнице – или, точнее, схожести – трех поколений: зумеров, миллениалов и «иксов». Это тот редкий случай, когда фильм оказывается не пыхтением более старшего поколения на тему измельчания последующего, а деликатным призывом к их объединению, ведь в конечном счете каждое по-своему хорошо, неумение пользоваться дисковым телефоном или неспособность поспевать за новомодным сленгом не делают кого-то хуже или лучше, а понятия честолюбия и благородства вечны.

Молодой человек

Однако надо заметить, что Фомин, будучи сам миллениалом, снял кино в первую очередь для своих ровесников: краеугольным камнем «Молодого человека» оказывается ностальгия по середине 90-х и нулевым. В летнем лагере Ваня объясняет детям правила «сифы» и слушает музыку на стареньком плеере, купленном на «Горбушке». Если кого-то из зумеров и занесет на сеанс «Молодого человека», то им может потребоваться пояснительным бригада, иначе некоторые шутки и референсы оставят его в недоумении. Притом в фильме никого не клеймят – разве что по-доброму подтрунивают, но работает это во все стороны, не только с самыми младшими героями. В общем, поколения тут проходят путь от разрозненности до единства и некой формы взаимопонимания.

И без того смешной сценарий – в смысле и задумки, и диалогов – еще лучше делают Павел Табаков, Данила Поперечный и редко, но метко появляющийся в кадре Козловский. Первый очень убедителен в своем перманентном недоумении от общения с подростками, так что многие наверняка распознают в нем себя. Второй – это персонаж-мем, вожатый тридцати с чем-то лет, щеголяющий в пионерских шортиках и неумело дудящий в горн. Последний и вовсе ломает четвертую стену так феерично, выдавая шутку о собственной фильмографии, что имеет все шансы разнести кинозалы в клочья. Самоирония в лучшем виде. В эту комедийную канву Фомин еще и ненавязчиво вшивает антикоррупционное высказывание – притом это выглядит не как погоня за «повесточкой», а как вполне закономерная и искренняя фрустрация взрослого думающего человека.

Молодой человек

Для российской киноиндустрии «Молодой человек» – как глоток свежего воздуха. Легкая, бодрая и далеко не глупая комедия от Александра Фомина – это качественное кино, особенно для дебютанта в режиссуре. «Молодой человек» не страдает от чрезмерной дидактики, не скатывается в похабности и почти не опускается до сексистских и националистских шуток, чем, как известно, страдает подавляющее большинство российских комедий. Это очень обаятельное кино, где Моргенштерн и Элджей соседствуют с «Сектором газа», но даже такое странное сочетание выходит органичным.