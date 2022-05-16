«Клон»: Рецензия Киноафиши

В недалеком будущем узаконено клонирование. Таким образом смертельно больные и будущие самоубийцы могут заменить сами себя после ухода из этого мира, позволяя близким не переживать боль утраты. Воспользоваться этой услугой соглашается больная Сара, которой доктора отводят лишь пару месяцев. Она начинает передавать клону собственные знания, чтобы мама и парень не заметили подмены. Внезапно двойник оказывается лучше оригинала и быстро завоевывает любовь окружающих, задвигая Сару на второй план. Но неожиданно для всех девушка выздоравливает и хочет деактивировать свою копию. Ей предстоит узнать, что и у клонов есть законные права. Теперь Саре придется сразиться со своим двойником в смертельном поединке, чтобы понять, кому из них достанется эта жизнь.

Клон

Картина начинается с экшен-сцены сражения оригинала и копии. Перед нами предстает забава будущего в виде большого шоу, ставшего новой версией гладиаторских боев. Столь резвое начало оказывается пусканием пыли в глаза. В первую очередь, «Клон» – камерная драма, рассказывающая о сражении с самим собой. Нас погружают в депрессивную жизнь, лишенную красок и давно зашедшую в смысловой тупик. Сара принимает новость о скорой смерти буднично и просто думает, что делать дальше. Правда, способствует такой реакции и доктор, которая превращает оглашение фатального диагноза в фарс с бейсбольными аналогиями и подчеркивает, что единственным планированием в этой ситуации остается только форма будущих похорон. Казалось бы, объявление скорой кончины – уже неплохой повод задуматься о скоротечности жизни и пуститься в отрыв наслаждений. Но нам выпал случай наблюдать за травмированной девушкой, не готовой делать хоть что-то ради себя.

Тем интереснее, что единственной причиной перемен становится ненависть. Она, как и практически все в фильме, обращена не только на клона, но и на собственное отражение. Главная героиня должна одолеть копию и убить худшую версию себя, каждое утро мелькающую в зеркале. Ключом становится полное избавление от прошлого, попытка начать все с чистого листа, поборов разъедающую злобу и накопившиеся страхи. Клон же начинает путь в обратную сторону. Обрадовавшись своей идеальной форме, состоянию здоровью и любови окружающих, она с радостью погружается в чужую привлекательную жизнь. Но резвый старт оказывается обманчивым и неизбежно приводит ее на все ту же дорогу со старыми проблемами, которые медленно отравляли существование первоначальной Сары. Копии приходится попрощаться со своей наивностью и столкнуться с неприятной реальностью близких отношений. И вот мы уже видим, как двойник превращается в то самое ненавистное отражение, а оригинал с легкостью оборачивается собственным симулякром, задумавшись о себе.

Клон

На поведение и взгляды клонов стоит обратить пристальное внимание. Эти живые существа из плоти и крови, оказываются своеобразными нелегальными иммигрантами, ущемленными в правах. Единственное, что сохранили для них — возможность убить оригинал и занять его место. Но и это больше похоже на сделку с дьяволом, наглый обман, ведь никого не волнуют чувства и эмоции копий. Их существование не просто противоестественно, а рождено из очередного приступа людского эгоизма, который позволяет переложить все проблемы на невинное живое существо. Некоторые из них, погружаясь в будни оригинала, зачастую оказываются в той же западне тягостного существования и вынуждены продолжать мучиться за других. Этот мир будущего не считает их самостоятельными личностями. Они созданы лишь для замены.

Картина ощущается практически экранизацией размышлений и концепций Жана Бодрийяра из «Симулякры и симуляция». Вот, например, цитата из его главы о клонировании, которая отлично подходит в качестве иллюстрации к фильму: «Впрочем, эту смерть не всегда можно предотвратить: если двойник материализуется и становится видимым, он несет неминуемую гибель». Перед нами история о сражении с самим собой, как буквальном, так и метафорическом. Она происходит в мире большого обмана, где стерлась грань между подлинностью и симуляцией. В нем нет выхода. Ошибка уже совершена, и желание поиграть в Творца из-за банального эгоизма становится разрушением самой жизни, а не разрешением проблемы. Итог простой — смерть, и, к сожалению, в этом случае не имеющая ничего общего с метафорами.