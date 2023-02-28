«Судзумэ закрывает двери»: Рецензия Киноафиши

Спустя больше чем два десятилетия в конкурсную программу Берлинале решили включить аниме-фильм — так, в 2001 году на том же смотре прошла премьера картины «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, которая впоследствии унесла «Золотого медведя». Японскую анимацию в этот раз представлял один из самых популярных и понятных для западного зрителя режиссер Макото Синкай со своей новой работой «Судзумэ». Картина была обделена какими-либо наградами, но постановщик не сильно расстроился такому результату, потому что ему просто было важно показать фильм зрителям и поделиться своими переживаниями. Ведь проект — не просто сверхъестественная аниме-сказка про некую девочку в маленьком японском городе на острове Кюсю.

«— Мама, я дома!

— С возвращением!»

Семнадцатилетняя школьница быстро запрыгивает на велосипед и мчится вниз по горке, чтобы не опоздать на первый урок. Ее волосы разлетаются из-за сильного ветра, но знойное летнее солнце вполне себе согревает плечи девушки. Школьницу зовут Судзумэ, и вот-вот она увидит что-то очень красивое и вся раскраснеется. Только девушка никогда не признается в причине такой реакции — мимо проходящем парне в поисках руин и одинокой двери по имени Сота. Его волосы так интересно блестели на фоне глубокого синего моря, что Судзумэ просто не могла оторвать взгляд. Их мимолетная встреча оказывается больше чем обычным коротким разговором в пару фраз. Теперь они вдвоем отправляются из одного уголка страны в другой, чтобы закрыть все возможные двери в заброшенных местах и спасти людей от природных катастроф.

Судзумэ закрывает двери

Сверхъестественно? Непонятно? Типичная подростковая романтическая история? Да и нет. Это вам не очередной рассказ о взрослении и принятии себя в современном мире, Макото Синкай не снимает сёнэнов или сёдзе. Его истории обычно универсальны по аудитории и контексту, хотя он исключительно пишет только о японской культуре в целом. Так и в «Судзумэ» режиссер приглашает отправиться в путешествие по одинокому острову, земля которого слишком давно поделилась на осколки потерянных душ, спрятанных под букетами красных лилий, цветков смерти. Дьявольские коты, Бакэнэко, Кицунэ и многие другие символы из японской мифологии тоже играют немалую роль здесь.

«Я всегда хотел покататься на этом колесе обозрения!»

В 2011 году в Японии на острове Хонсю произошло землетрясение, в результате которого регион Тохоку настигло цунами, а также пожары на АЭС Фукусимы. Пресса сразу же придумала универсальное название, и катастрофа фигурировала практически везде как Великое восточно-японское землетрясение. Инцидент оказался сильнейшим по магнитуде в истории страны и унес жизни больше 19 000 граждан, оставил сотни детей без родителей, разрушил целые районы и города, которые до сих пор невозможно восстановить. Именно по таким местам путешествуют Судзумэ и Сота в надежде предотвратить будущие катастрофы и спасти жизни многих людей.

Судзумэ закрывает двери

Мифические двери иногда открываются из-за заблудших душ, желающих больше никогда не проснуться. Судзумэ, потерявшей мать в четырехлетнем возрасте, тоже иногда приходят мысли и желания просто избавиться от возможности дышать. Она не боится умереть, потому что не видит будущего для себя, но, ступая по руинам разрушенных школ, парков и бывших деревень под руку с новым другом, она внезапно понимает, что ей очень хочется жить. Сота и она просто просят богов и духов дать им второй шанс защитить себя и свою землю.