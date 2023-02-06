«Заклятие Абизу»: Рецензия Киноафиши

Артур вместе с женой Клэр навещает своего отца, члена хасидской общины, с которым он давно не общался из-за разногласий, но решил все-таки наладить отношения и познакомить его со своей супругой. Во время визита герой случайно выпускает на волю древнего демона Абизу, который, по легенде, нападает на беременных женщин и младенцев. Жена Артура Клэр ждет ребенка, и она становится главной мишенью древнего создания, которое практически невозможно одолеть.

Фильмы ужасов про демонов, наверное, никогда не перестанут снимать, ведь страшные легенды об этих сверхъестественных существах – неиссякаемый источник вдохновения для популярных хоррормейкеров. Тот же Джеймс Ван в своей франшизе «Заклятие» «оживил» древнего злого духа Валака, преследующего Уорренов и сошедшего со страниц «Малого ключа Соломона», только в фильмах он появляется в обличии жуткой монахини, а не в том, которое было описано в гримуаре (ребенок с крыльями ангела, восседающий на двуглавом драконе). В «Реинкарнации» Ари Астер рассказывает о культе, который поклоняется могущественному и жестокому Пеймону, королю ада. Если обратиться к хоррор-классике, то она тоже изобилует демонами из древних текстов. Зло в «Изгоняющем дьявола», вселившееся в девочку по имени Риган, – Пазузу, еще один король демонов из вавилонской мифологии.

«Заклятие Абизу» 2022 года, добравшееся до российского проката, снял британский режиссер Оливер Парк, прославившийся своей хоррор-короткометражкой Vicious, получившей награду за лучший международный фильм на Toronto After Dark 2015. Вместе с другими режиссерами Парк работал над «Страшными историями, рассказанными на ночь» и «Странными явлениями».

Заклятие Абизу

Новая работа Оливера Парка, в отличие культовых фильмов о демонах, отходит от темы одержимости, давно ставшей классикой хоррора. «Заклятие Абизу» также не отсылает к реальным событиям, как «Шесть демонов Эмили Роуз» или «Изгоняющий дьявола». Фильм Парка – фолк-хоррор, основанный на иудейской легенде об Абизу (или Обизат), у которой есть много общего с Лилит – этот злой дух тоже похищает новорожденных детей, насылает выкидыши и болезни на беременных женщин. Сценаристом и продюсером картины был Хэнк Хоффман, по совместимости – сын раввина, который с детства наизусть знает историю о страшном демоне, поэтому в «Заклятии Абизу» он очень интересно передает детали древнего предания, лаконично вплетая их в современный контекст.

Заклятие Абизу

Действие «Заклятия Абизу» происходит в Нью-Йорке. Артур возвращается в хасидскую общину, с которой он разорвал все отношения, вместе со своей беременной женой Клэр. Она – не еврейка, что не одобряют родственники главного героя (на этом построен главный конфликт фильма), за исключением его отца. Однако отношения Арта (как его называют жена и близкие) с папой не такие хорошие, как кажется на первый взгляд. Одна из причин, по которой герой прекратил общаться с семьей, – смерть матери, которой он лишился в детстве. В главной драматической сцене фильма он рассказывает Клэр, как мама месяцами «гнила» в доме, а его отец, вместо того чтобы попытаться ей помочь, отправил сына молиться за ее душу. За это Арт так и не смог его простить, поэтому он возвращается в семью не из-за желания помириться, а из-за выгоды, которую может получить.

Заклятие Абизу

«Заклятие Абизу», которое поначалу кажется страшной еврейской сказкой о древнем демоне, раскрывается как сложный психологический хоррор о травмирующем прошлом и попытках пережить утрату близкого. Да, в фильме достаточно подробностей о самой Обизат из древних текстов (она принимает различные формы и забирает жизненную силу детей) и правилах ее призыва, поэтому эта жуткая легенда буквально оживает на наших глазах. Заклинания из магических гримуаров – защитные и для сделки с темными силами, круги с сигилами, запирающие демонов, чтобы человек мог использовать их силы для своих целей, и служение злу, за которое всегда приходится платить самую высокую цену, – все главные элементы оккультизма, которые обычно показывают в кино, «расцветают» в приглушенном свете и замкнутом пространстве – в старом доме, хранящем тайны, и в хасидском морге, в который привезли труп человека, в чьем медальоне заперт Абизу.

Заклятие Абизу

Несмотря на то что «Заклятие Абизу» – качественно снятый и леденящий кровь путеводитель по еврейской демонологии, это еще и печальное кино о том, что нет ничего страшнее, чем потерять тех, кого мы любим. Один из второстепенных персонажей, после смерти жены утративший смысл жизни, от отчаяния заключает сделку с Абизу и просит его вернуть любимую. Он готов принести демону любую жертву, чтобы «победить» смерть. Но все старания героя – лишь самообман и метафора отчаяния, из которого человек, переживший утрату, так и не смог выбраться. «Заклятие Абизу» пытается донести простую истину: смерть неизбежна и важно успеть обнять своих близких и любимых и сказать, как вы ими дорожите, пока еще есть время.

Заклятие Абизу

Еще одна, не центральная, но не менее важная тема хоррора – депрессия во время беременности. Фильм показывает период в жизни женщины, которая ждет ребенка, без прикрас. У Клэр, которая чувствует себя одинокой и покинутой, потому что ее муж сосредоточен на своем прошлом и попытках нажиться на своей семье, случаются панические атаки. Девушка постоянно чувствует невидимую угрозу (поначалу) для будущего малыша, потому что ей не с кем обсудить свое эмоциональное состояние. У героини явные проблемы со сном – ночью она просыпается от кошмаров и вполне может путать сновидения с реальностью. И если посмотреть на сюжет картины с этой точки зрения, то, вероятно, Абизу, которого Клэр первая начинает видеть после того, как ее муж разбил медальон, вполне может быть «демоном» сонного паралича, а все происходящее в фильме – это лишь ее галлюцинации во время этого состояния. Но, опять же, «Заклятие» Оливера Парка можно интерпретировать как угодно, а копаться в его смыслах – бесконечно.

Заклятие Абизу

«Заклятие Абизу» – хоррор, который не пытается напугать зрителя дешевыми трюками вроде скримеров и зловещей, нагнетающей музыкой. Видения, насылаемые демоном, словно обволакивают зрителя, погружая его во тьму древних легенд и сложное прошлое героев, от которых холодок неизбежно пробегает по всему телу. Саундтрек картины – это почти полная, оглушающая тишина, в которой скрип ступенек, ночные шорохи, треск лампочек и завывание ветра за окном ассоциируются с проявлением темных сил, и любой из этих звуков способен довести зрителя до нервного тика. Атмосфера «Заклятия Абизу» – главное достоинство хоррора. Благодаря мрачному и отчаянному тону повествования, который используется в каждой сцене, создается ощущение, что вы сами попадаете в ловушку древнего демона, из которой вряд ли получится выбраться.

За что еще стоит похвалить «Заклятие Абизу», так это за мастерски прописанную детективную линию, связанную с таинственным исчезновением девочки-подростка. История ребенка с фотографии – главная загадка фильма, от раскрытия которой ближе к финалу волосы встают дыбом.

Заклятие Абизу

«Заклятие Абизу» – малобюджетный, но оригинальный и запоминающийся своей историей авторский фолк-хоррор, лишенный большинства распространенных в ужасах штампов. Это пугающая своей беспросветностью страшная сказка о демоне, а жестокая развязка и непредвиденный финал (в него просто невозможно поверить) обязательно вас удивят.

Заклятие Абизу

«Заклятие Абизу» – очень атмосферный камерный фильм с идеальным балансом мистики, фольклора и детектива. Эта картина Оливера Парка понравится любителям сложносочиненных хорроров, основанных на легендах и преданиях. «Заклятие Абизу» обязательно стоит увидеть на большом экране, чтобы проникнуться его всепоглощающей тьмой.