«Быть Сальвадором Дали»: Рецензия Киноафиши
Многоликий портрет гениального художника.
Середина 70-х годов, Нью-Йорк. Молодой и наивный Джеймс фанатеет от искусства. Он быстро понял, что лишен таланта художника, и устроился помощником в знаменитую галерею. Именно в ней выставляет свои работы гениальный Сальвадор Дали. Правда, последнее время больше обсуждают не его творчество, а вечеринки и его богемную жизнь. Ночью Джеймс попадает в сказку, которая рождена причудливой фантазией Дали. Днем он становится ассистентом творца и наблюдает за мучительным процессом творчества, постоянными ссорами с женой Галой и бесконечными поисками идей, когда-то прославивших его имя. Глядя на этот безумный мир, Джеймс пытается разобраться в своих желаниях и понять, как создается большое искусство.
Главный герой здесь не Дали, а простой молодой парень Джеймс. Художник в фильме является лишь проекцией его восприятия. Он ярок, взбалмошен, гениален и стар, околдовывает всех людей, моментально забирается в их сердца и влюбляет в себя. Правда, стоит провести с ним чуть больше парочки эпатажных балов и пожить вместе, как истинный образ Дали может оказаться проблемой. Он своенравен, эгоистичен и неуравновешен, как будто ребенка по ошибке заперли в теле старика. Джеймс помогает зрителю держать дистанцию от Дали. Мы простые наблюдатели, гости этой бурной жизни, которым лишь изредка позволяют погрузиться в мысли художника.
Приоткрывается лишь дверь в его редкие воспоминания. Они остаются формой пересказа пожилого человека о минувших и прекрасных днях, а не попыткой воссоздать прошлое. Такая неотъемлемая часть мучительной старости, которая часто идет рядом с яркими эпизодами молодости. Эзре Миллеру практически нечего играть в них. Здесь уже начинает работать неоднозначный образ актера, который как будто сам помогает оживить этого Дали, добавить ему новых смыслов и глубины. Иногда кажется, что именно так и выглядела фигура художника сегодня. Он бы рождал постоянные скандалы и бурные обсуждения каждой своей выходки.
Неожиданным приемом стало практически полное отсутствие работ художника в кадре. Иногда быстро мелькают разбросанные наброски или недоделанные эскизы. Картины в галереях тоже почти невозможно разглядеть из-за отражений на стекле. Все творчество сокрыто в оживших на экране образах, самым узнаваемым из которых станут часы из картины «Постоянство памяти». Процесс работы больше походит на мучения старого человека с редкими маниакальными приступами. В душе Дали все еще остается взбалмошным ребенком, но тело постоянно напоминает, что его ресурс подходит к концу.
«Быть Сальвадором Дали» — это путешествие по сложному миру человека, который подчинил свою жизнь искусству. Так как здесь нет экскурсоводов, лучше подготовиться заранее и познакомиться с основными деталями творчества Дали. Тогда вы сможете лучше узнавать местные отсылки и чаще понимать контекст. Чем-то это даже напоминает фан-сервис в больших блокбастерах, только здесь нам предлагают погрузиться в пространство художников и сумасбродов. Дорожка Дали пересекалась со множеством великих творцов. Чаще других будет мелькать Элис Купер.
Правда, понять, что же такое «Быть Сальвадором Дали», все же не получится. Его образ выглядит универсальным и доступным для каждого, чтобы заинтересовать, завлечь зрителя в чарующий мир искусства. Дальнейшее изучение будет уже вашей работой. Каждый в финале отыщет своего Дали. Возможно, вам запомнится молодой и обаятельный художник, мечтающий о славе, деньгах и любви, или пожилой мужчина, отрицающий свой возраст, или же яркий художник с яркими перформансами. Такой многоликий Дали, который даже в этом фильме не ограничивает себя рамками.