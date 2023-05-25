«Быть Сальвадором Дали»: Рецензия Киноафиши

Середина 70-х годов, Нью-Йорк. Молодой и наивный Джеймс фанатеет от искусства. Он быстро понял, что лишен таланта художника, и устроился помощником в знаменитую галерею. Именно в ней выставляет свои работы гениальный Сальвадор Дали. Правда, последнее время больше обсуждают не его творчество, а вечеринки и его богемную жизнь. Ночью Джеймс попадает в сказку, которая рождена причудливой фантазией Дали. Днем он становится ассистентом творца и наблюдает за мучительным процессом творчества, постоянными ссорами с женой Галой и бесконечными поисками идей, когда-то прославивших его имя. Глядя на этот безумный мир, Джеймс пытается разобраться в своих желаниях и понять, как создается большое искусство.

Главный герой здесь не Дали, а простой молодой парень Джеймс. Художник в фильме является лишь проекцией его восприятия. Он ярок, взбалмошен, гениален и стар, околдовывает всех людей, моментально забирается в их сердца и влюбляет в себя. Правда, стоит провести с ним чуть больше парочки эпатажных балов и пожить вместе, как истинный образ Дали может оказаться проблемой. Он своенравен, эгоистичен и неуравновешен, как будто ребенка по ошибке заперли в теле старика. Джеймс помогает зрителю держать дистанцию от Дали. Мы простые наблюдатели, гости этой бурной жизни, которым лишь изредка позволяют погрузиться в мысли художника.

Быть Сальвадором Дали

Приоткрывается лишь дверь в его редкие воспоминания. Они остаются формой пересказа пожилого человека о минувших и прекрасных днях, а не попыткой воссоздать прошлое. Такая неотъемлемая часть мучительной старости, которая часто идет рядом с яркими эпизодами молодости. Эзре Миллеру практически нечего играть в них. Здесь уже начинает работать неоднозначный образ актера, который как будто сам помогает оживить этого Дали, добавить ему новых смыслов и глубины. Иногда кажется, что именно так и выглядела фигура художника сегодня. Он бы рождал постоянные скандалы и бурные обсуждения каждой своей выходки.

Быть Сальвадором Дали

Неожиданным приемом стало практически полное отсутствие работ художника в кадре. Иногда быстро мелькают разбросанные наброски или недоделанные эскизы. Картины в галереях тоже почти невозможно разглядеть из-за отражений на стекле. Все творчество сокрыто в оживших на экране образах, самым узнаваемым из которых станут часы из картины «Постоянство памяти». Процесс работы больше походит на мучения старого человека с редкими маниакальными приступами. В душе Дали все еще остается взбалмошным ребенком, но тело постоянно напоминает, что его ресурс подходит к концу.

Быть Сальвадором Дали

«Быть Сальвадором Дали» — это путешествие по сложному миру человека, который подчинил свою жизнь искусству. Так как здесь нет экскурсоводов, лучше подготовиться заранее и познакомиться с основными деталями творчества Дали. Тогда вы сможете лучше узнавать местные отсылки и чаще понимать контекст. Чем-то это даже напоминает фан-сервис в больших блокбастерах, только здесь нам предлагают погрузиться в пространство художников и сумасбродов. Дорожка Дали пересекалась со множеством великих творцов. Чаще других будет мелькать Элис Купер.

Быть Сальвадором Дали

Правда, понять, что же такое «Быть Сальвадором Дали», все же не получится. Его образ выглядит универсальным и доступным для каждого, чтобы заинтересовать, завлечь зрителя в чарующий мир искусства. Дальнейшее изучение будет уже вашей работой. Каждый в финале отыщет своего Дали. Возможно, вам запомнится молодой и обаятельный художник, мечтающий о славе, деньгах и любви, или пожилой мужчина, отрицающий свой возраст, или же яркий художник с яркими перформансами. Такой многоликий Дали, который даже в этом фильме не ограничивает себя рамками.