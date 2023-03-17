«Шазам!: Ярость богов»: Рецензия Киноафиши

За первым «Шазамом» прочно утвердилась репутация «свежего ветерка» в прежде затхлой и готической киновселенной DC, созданной мускулистыми руками Зака Снайдера, в итоге ее покинувшего. Отчасти с этим можно согласиться.

«Шазам» был если не ветерком, то хотя бы несильным дуновением, дующим в направлении дедраматизации сюжета и всяческого его облегчения от серьезных дум о судьбах человечества (интересно, что параллельная киновселенная Marvel движется в том же направлении). Главная его и, надо сказать, наивная прелесть состояла в том, что Шазам вел себя крайне глупо, порывисто, несерьезно и неразумно. Почти как любой супергерой. Но, в отличие от прочих людей в трико, у него было одно обезоруживающее оправдание, бьющее точно в цель: он на самом деле был подростком, да еще и осиротевшим, так что многословные шуточки и эгоизм шли ему как нельзя лучше.

В «Ярости богов» эту наивность Билли (Ашер Энджел) приходится делить со всей своей многочисленной семьей, отчего ее очарование слегка тускнеет. Напомню, что в конце первого фильма Билли наделил суперспособностями своих приемных братьев и сестер, так что во втором он оказывается лидером целой команды героев, эмоционально находящихся в пубертатном возрасте. Бремя лидерства ожидаемо порождает у Билли комплекс самозванца — об этом он заявляет сам на приеме у… педиатра. Он считает себя недостойным дарованных ему волшебником Шазамом (не путать с просто Шазамом) сил. К тому же команда, как и полагается, довольно дисфункциональна — каждый делает все, что ему придет в голову, и заслуживает народного прозвания «Филадельфийское фиаско»!

Шазам!: Ярость богов

Его члены — за исключением самого Билли и запомнившегося многословным остроумием Фредди Фримена (Джек Дилан Грейзер) — безрадостно безлики, лишены собственной арки или хотя бы намеков на биографию и различимы разве что по цвету кожи (в этом смысле установка на пресловутое diversity идет фильму на пользу).

Противостоят «Филадельфийскому фиаско» столь же расово разнообразные, но гораздо более зловещие дочери Атласа, когда-то лишенные своих сил и изгнанные в иной мир Советом Магов во главе с волшебником Шазамом (Джимон Хонсу) — Геспера (Хелен Миррен), повелительница первоэлементов, и Каллипсо (Люси Лью), владычица хаоса, чей голос способен зачаровать любого (за исключением Одиссея, если верить Гомеру), восприняли это лично и явились мстить.

Шазам!: Ярость богов

Их возвращению нечаянно поспособствовал сам Билли, сломав сдерживающий божественных сестер посох во время финальной битвы с Таддеусом Сиваной (Марк Стронг) еще в первом фильме (кстати, почему дочери Атласа ждали целых два года, прошедших с того момента, так и осталось загадкой). Так же нечаянно и бестолково Билли действует и в «Ярости богов», а его коллеги по «Фиаско» от него не отстают и даже иногда превосходят. Большая часть фильма представляет собой комедию нелепейших ошибок, в которой волшебный посох, способный лишать божественных сил, и другие артефакты вроде яблока (намек на яблоко Гесперид, судя по всему) переходят из рук в руки. К счастью, все это сопровождается забавной болтовней Билли в образе Шазама (Закари Ливай) и вторящего ему Фредди, у которого появляется любовный и крайне таинственный любовный интерес Антея (Рейчел Зеглер) — их линия немного разбавляет монотонную незамысловатость происходящего.

Коротко говоря, «Ярость богов» лишена свежести дыхания первого фильма, сумбурна и чересчур многоглава — героев (чаще невыразительных) в ней слишком много, а здравого смысла и последовательности не больше, чем в «Лиге справедливости» Джосса Уидона. Это очень хорошо заметно на примере самого Билли, парнишки относительно немногословного и совсем не похожего по характеру на Шазама — свое болтливое супергеройское альтер эго. Один Шазам — хорошо, а много — много хуже.