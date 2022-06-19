Мир Юрского периода: Господство
– После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?
В зале очень жарко.
Ни с того, ни с сего одну из героинь спрашивают нет ли у нее угрызений совести по поводу прошлого, притом что детали не раскрыты,я хотя и смотрела фильм предыдущий где она была, но так толком и не поняла, за что ей должно было быть так уж стыдно? И нам закладывается устами героя одна из главных мыслей - неважно, что мы сделали плохого раньше, главное что мы делаем сейчас. Это точно о героях фильма или о чем-то другом? Вторая идея - надо жить мирно и доверять друг другу, отлично, начинаем прямо сегодня, как раз кредит доверия на высоте((. Как-бы доверие само собой не образуется, оно как раз и основывается на предыдущих поступках. А если они были не очень - то доверия не будет.
