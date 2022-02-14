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Киноафиша Рецензии «Пламенное сердце»: Рецензия Киноафиши

«Пламенное сердце»: Рецензия Киноафиши

14 февраля 2022 17:16
«Пламенное сердце»: Рецензия Киноафиши

Феминистский мультфильм о девушке, мечтающей работать в пожарной инспекции.

Джорджия с самого детства грезит о том, чтобы пойти по стопам отца-пожарного. Однако суровая реальность, констатирующая, что девушки не могут построить карьеру в данной сфере, разбивает мечты героини вдребезги. Проходят годы, но Джорджия не теряет надежды и втайне от всех регулярно тренируется, чтобы не уступать в силе и ловкости мужчинам. Когда в городе происходит ряд загадочных пожаров, а пожарные один за другим начинают исчезать, у Джорджии появляется возможность проявить себя. Переодевшись в юношу, она вызывается добровольцем и вступает в команду своего отца по поиску таинственного поджигателя.

«Пламенное сердце»: Рецензия Киноафиши
Пламенное сердце

Действие анимационной картины разворачивается в 1920-30-е годы в Америке. Прошло целое столетие, несколько волн феминизма значительно изменили общественный фон, но, вопреки годам и достижениям последовательниц Бетти Фридан, история Джорджии все еще находит отклик в сердцах миллионов людей по всему миру. Стоит хотя бы упомянуть, что в действительности первые женщины-пожарные в США появились только в 1970-80-х годах. Героиня мультфильма – явный собирательный образ и символ борьбы всех тех, кто когда-то пытался пробиться в желанную профессию, и тех, кто сегодня продолжает протаптывать дорожку для будущих поколений.

Сложно не заметить, что в последние годы индустрия переживает всплеск интересных женских персонажей. От принцесс, томящихся в башне и ждущих отважных принцев, мы пришли к героиням, чья сюжетная арка намного шире романтической линии. Ледяная королева Эльза, офицер полиции Джуди Хоппс, бесстрашная Моана… В этот список органично вписывается Джорджия – девушка, спасающая город от пожаров. Пришло время, когда прочный классический троп «девушка в беде» начинает трещать по швам. Новое поколение персонажей женского пола не нуждается в спасении – они сами способны разобраться со своими проблемами и при необходимости вытащить из беды кого угодно.

«Пламенное сердце»: Рецензия Киноафиши
Пламенное сердце

Достоинство «Пламенного сердца» не ограничивается только лишь феминистскими мотивами. Да, в сюжете можно найти довольно предсказуемые ходы и без особого труда угадать личность злодея, но, кажется, все это компенсируется живописным Нью-Йорком. Детальное построение города (например, афиши фильмов тех лет) делают вселенную мультфильма более живой и красочной.

Анимационная картина, предназначенная для детей (рейтинг 6+), вполне может развлечь и более взрослую аудиторию. Рассказывая историю простым языком, авторы напоминают нам о дискриминации в прошлом, которая, увы, и сегодня имеет место быть. Достаточно сказать, что, несмотря на постепенное сокращение запрещенных профессий для женщин, пренебрежительное отношение на рабочем месте и разница в оплате труда все еще существуют в нашей реальности. Так давайте же не забывать об этом.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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