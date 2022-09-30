Меню
Решение уйти. Дублированный трейлер
Решение уйти. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
1
Дата публикации: 2 августа 2022
Решение уйти
– Детектив приезжает в горную деревушку, чтобы расследовать смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив её подозревает и тем сильнее влюбляется.
Ольга Воронова
30 сентября 2022, 08:08
Оценка
Повелась на режиссёра "Олдбоя". Ну, не олдбой, точно. Динамики 0, там весь сюжет краями, а в основном про чувства героев. 5 из 10
1
0
Ответить
nikolaialtuhov
2 октября 2022, 22:27
Оценка
В принципе на вечерок сойдёт, но слишком затянутая концовка. А все остальное смотреть можно, даже в некоторых сценах интересно.
2 октября 2022, 22:27
1
0
Ответить
7.2
Решение уйти
криминал, драма, мистика, 2022, Южная Корея
