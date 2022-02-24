«Кролецып и Хомяк Тьмы»: Рецензия Киноафиши

Кролецып – приемный сын короля Питера, отважного искателя приключений. Наш герой также одержим приключениями и хочет посвятить этому жизнь, но врожденная особенность – он кролик, но с лапками цыпленка – мешает ему добиться цели. Когда злобный Ле Кроль, брат короля Питера, сбегает из тюрьмы и решает найти важный артефакт – посох Хомяка Тьмы – и с помощью него свергнуть правительство Королевства, храбрый Кролецып сам отправляется за артефактом. В дороге ему помогут товарищи: мудрая, но скептичная черепаха Эйб и скунс Мег.

Кролецып впервые появился в графических новеллах американца Криса Грайна, изданных компанией Dark Horse Comics. Это были странные комиксы со странными персонажами, многие сюжетные повороты выглядели абсурдно, биографии персонажей иногда не объяснялись вообще. Серия комиксов нашла свою узкую аудиторию, недостаточно большую для того, чтобы поддержать проект на плаву долго. Кролецып и его друзья сначала издавались в бумажном виде, еще немного – в виде веб-комикса. В кино же история двигалась с начала 2010-х годов, но без особого успеха.

Проект лежал бы на полке Sony Pictures, уже давно державших права на экранизацию, если бы не Матье Зеллер, президент бельгийской анимационной студии nWave, сделавшей «Королевского корги» и «Шевели ластами!». Он заинтересовался сценарием и смог запустить фильм в производство. В 2022 году картина доберется до мировых экранов.

Кролецып и Хомяк Тьмы

Уже по трейлеру понятно, что это не совсем обычная история. Главный герой – странный симбиоз кролика и цыпы, необъяснимо оказавшийся в и без того странненьком мире. Но именно в странности причина обаяния анимационной ленты.

Главный герой – сомневающийся изгой, пытающийся найти себя, несмотря на объективные и вполне физиологические обстоятельства. На проблемы в поиске себя влияют и сложные отношения с окружающими, которые не принимают его и называют уродцем, и собственные амбиции и желание впечатлить авторитетного (и, кстати, невероятно любящего) отца.

Но фишка мультфильма совсем не в душещипательности, а в умелой концентрации абсурдного юмора и забавных деталей, связанных с персонажами истории. Сварливый друг Кролецыпа, черепаха Эйб, например, любит менять головные уборы, а подруга Мег имеет трогательную вставную новеллу про то, как она силой вони спасла одноклассников.

Кролецып и Хомяк Тьмы

Отдельного упоминания стоят второстепенные персонажи, все сделанные с лихой фантазией и немного отбитым юмором. Автора данной статьи отдельно заворожили работники-крокодилы (все бы мы хотели, чтобы наши коллеги так же сдержанно реагировали на стрессы), но в зрительском сердце найдется место и племени передвигающихся тетрисом свиней-аборигенов, и лягушкам, состоящим в профсоюзе, и, конечно, обаятельным хомякам. Тьмы.

Яркая и необычная картина точно придется по вкусу любителям немного сумасшедшего юмора и поклонникам увлекательных приключений. Детям фильм определенно понравится.