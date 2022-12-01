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Город астероидов
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Asteroid City

Город астероидов, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Режиссер
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Город астероидов 1 постер
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