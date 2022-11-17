Меню
Слон. Трейлер
Слон. Трейлер
1
1
🧡
👏
1
🥺
1
🤔
2
🥱
1
Дата публикации: 10 октября 2022
Слон
– Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное – успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только вот где и как Сергей раздобыл машину и деньги? И удастся ли ему добраться до цели?..
sdhss272787
17 ноября 2022, 10:17
«Слон» - это именно тот фильм, который лично я советую посмотреть в кинотеатре. Все потому, что это реально стоящий триллер, от которого местами у меня по коже пробегал холодок. Да и Прилучный как всегда красавчик, умело подбирает себе проекты.
17 ноября 2022, 10:17
4
0
Ответить
gorstrodolphe272
17 ноября 2022, 11:29
Кто бы мог подумать, что фильм окажется настолько интересным. Снять реально стоящее зрелище в салоне одного единственного автомобиля очень непросто, тут надо четко понимать, чем ты хочешь удивить своих зрителей и к счастью авторы «Слона» все четко понимали и на самом деле порадовали.
17 ноября 2022, 11:29
4
0
Ответить
Босова Маргарита
18 ноября 2022, 00:09
Круто, что удалось посмотреть этот фильм в кино. Вообще до просмотра о нем ничего не слышали, почитали синопсис и купили билеты. Теперь же могу смело сказать, что «Слон» - это первый фильм за пару месяцев, который держал меня в постоянном напряжении. Однозначно я его еще раз пересмотрю. Это факт.
18 ноября 2022, 00:09
4
0
Ответить
artikuz2000
18 ноября 2022, 23:27
Отличный фильм, хорошая игра актеров. Похож немного на фильм кто смотрел коллектор. Так советую смотрится легко интересно снято не банально, развязка позитивная.
18 ноября 2022, 23:27
2
0
Ответить
Comon
19 ноября 2022, 00:40
Оценка
Ну фильмом это конечно сложно назвать. В лучшем случае - театр одного актёра. С ролью Прилучный конечно справился, молодец, старался. Но я - против таких "фильмов", можно скачать аудио версию и прослушать её так же в машине по дороге с Воронежу до Москвы, разница будет небольшая. Конечно бывают и визуальные фильмы менее интересные чем этот аудио-фильм. Но все таки кино это не радио, и даже не театр, так что, надеюсь что это не превратится в тенденцию, потому как соблазн будет велик, затраты то на фильму дюже небольшие. А выхлоп может быть - как от обычной фильмы на которую много всего потрачено. Придётся тогда давать бойкот таким фильмам, чтобы дельцы не воодушевлялись
19 ноября 2022, 00:40
1
3
Ответить
Людмила Ковалёва
20 ноября 2022, 00:48
Оценка
Неплохой фильм,в котором задействован практически один артист.Подтверждает потрясающий талант Павла Прилучного.Больше аудиофильм.
20 ноября 2022, 00:48
4
0
Ответить
Никита Графинин
20 ноября 2022, 19:38
Оценка
До \"Лока\" с Харди не дотягивает, НО!
Всегда есть \"но\") Для нашего кино это определённо прорыв. Да, был опыт с Хабенским, но то уже опытный актер. Считаю, что Прилучный открылся в новом свете и смог вывезти кино, следует отметить также ОЧЕНЬ НЕПЛОХОЙ сюжет и прекрасное музыкальное сопровождение.
Огромный минус- молодой блатняк в кино. Сына главного героя озвучивает видимо снова чей-то сын и это ужас. От соло приличного кайфуешь, от его диалогов с женой, полицией и знакомыми- еще больше. Но когда слышишь заученные ребенком слова, произносимые без погружение в персонажа, обстановку и прочие обстоятельства, кровь течет из ушей.
Очередной фильм, доказывающий, что в нашем кино еще не все сводится к комедиям с юмором ТНТ и спортивным драмам.
20 ноября 2022, 19:38
1
0
Ответить
Nastasia Vitalievna
22 ноября 2022, 06:41
Оценка
фильм прекрасный! с актёром не ошиблись! соглашусь что больше аудио фильм, но нужно ещё видеть эмоции актёра для полной картинки!!!)
22 ноября 2022, 06:41
2
0
Ответить
vlad7rus
22 ноября 2022, 09:02
Оценка
Херня полная как и весь российский кинематограф
22 ноября 2022, 09:02
1
3
Ответить
Айдар Гареев
23 ноября 2022, 07:22
Зря, зря, что я смотрел...дешёвый, просто бомжарский сценарий...
23 ноября 2022, 07:22
1
3
Ответить
User
26 ноября 2022, 09:38
Оценка
Классный фильм , про любовь и настоящую дружбу .
Прилучный как никогда сьиграл безупречно
26 ноября 2022, 09:38
2
0
Ответить
Анастасия Миронова
8 декабря 2022, 23:26
Оценка
Если вы хотите увидеть человека который весь фильм в машине. То можно глянуть
8 декабря 2022, 23:26
0
1
Ответить
Weteran Mc
18 июня 2024, 23:51
Оценка
Шикарный психологический триллер. Ближе к финалу я даже прослезился. Прилучный в ширпотребе не снимается. Моя оценка: 10 из 10. 👍
18 июня 2024, 23:51
0
0
Ответить
7.1
Слон
триллер, драма, 2022, Россия
Онлайн
