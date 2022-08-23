Меню
Трейлеры
Элвис. Дублированный трейлер
Элвис. Дублированный трейлер
Дата публикации: 18 февраля 2022
Элвис
История жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.
Все трейлеры фильма
final trailer
trailer 2
Comon
23 августа 2022, 14:57
Крутейший фильм
23 августа 2022, 14:57
Людмила Ковалёва
22 сентября 2022, 23:21
Великолепный,потрясающий фильм.
22 сентября 2022, 23:21
7.4
Элвис
драма, биография, мюзикл, 2022, США
