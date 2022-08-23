Меню
Элвис - дублированный трейлер
Элвис. Дублированный трейлер

Элвис. Дублированный трейлер

Дата публикации: 18 февраля 2022
Элвис – История жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.
Comon 23 августа 2022, 14:57
Оценка
Крутейший фильм
23 августа 2022, 14:57 Ответить
Людмила Ковалёва 22 сентября 2022, 23:21
Оценка
Великолепный,потрясающий фильм.
22 сентября 2022, 23:21 Ответить
7.4 Элвис
Элвис драма, биография, мюзикл, 2022, США
