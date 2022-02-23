Эластико: двенадцатый игрок, 2022

Провинциальный вундеркинд от футбола Матвей уже год как перебрался из Улан-Удэ в Москву и играет в столичном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается на скамейке запасных. Пробиваться в первый состав ему помогает начинающий, но нахрапистый агент Алина. Незадолго до важного матча, Матвею звонят из родного города и сообщают неутешительные новости, связанные с его криминальными дружками детства. Матвей и Алина летят в Улан-Удэ, чтобы уладить ситуацию и спасти младшего брата Даши, бывшей девушки Матвея.