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Эластико: двенадцатый игрок Эластико: двенадцатый игрок
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Эластико: двенадцатый игрок, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Провинциальный вундеркинд от футбола Матвей уже год как перебрался из Улан-Удэ в Москву и играет в столичном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается на скамейке запасных. Пробиваться в первый состав ему помогает начинающий, но нахрапистый агент Алина. Незадолго до важного матча, Матвею звонят из родного города и сообщают неутешительные новости, связанные с его криминальными дружками детства. Матвей и Алина летят в Улан-Удэ, чтобы уладить ситуацию и спасти младшего брата Даши, бывшей девушки Матвея. 

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 февраля 2022
Премьера в мире 23 февраля 2022
Возраст 16+
Стрим-сервис Okko
Стрим-сервис Premier
Режиссер
Михаил Расходников
Михаил Расходников
В ролях
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Ирина Антоненко
Ирина Антоненко
Александр Фролов
Александр Фролов
Никита Павленко
Никита Павленко
Ирина Безряднова
Ирина Безряднова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эластико: двенадцатый игрок 1 постер
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Эластико: двенадцатый игрок смотреть онлайн

Эластико: двенадцатый игрок
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Аленка Коникова 26 сентября 2019, 19:45
Когда выйдет продолжение
ludnikov171196 29 декабря 2020, 04:24
Жду продолжения
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