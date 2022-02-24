«Лулу и Бриггс»: Рецензия Киноафиши

Фильмы о дружбе человека и животного анализировать практически невозможно, да и, пожалуй, вовсе не обязательно — устроены они по понятным и всем известным шаблонам, «герой встречает собаку (кошку, ослика, орла), и она пробуждает в нем жизнь» — но магия жанра, конечно, заключается в другом. Не в том, о чем фильм, а в том, как он снят.

Главный герой «Лулу и Бриггса» собственно Бриггс (Ченнинг Татум) — бывший морской пехотинец из рейнджеров с идеальным для морского пехотинца именем. После серьезного ранения в голову, далеко не первого (его тело больше напоминает поле битвы), Бриггса комиссуют, и теперь он работает тем самым раздражающим парнем, который накладывает овощи в сэндвич и вместо перца кладет в него огурчики. Единственным шансом Бриггса вернуться к прежней боевой жизни является частная военная компания, у которой всегда найдется работа, но проблема в том, что для этого нужна рекомендация от прежнего капитана Джонса (Люк Форбс), который на его звонки и письма не отвечает.

Так было до тех пор, пока не погиб Райли Родригес (Эрик Урбизтонто), с которым Бриггс служил вместе. Такой же израненный Родригес въехал ночью в дерево. После чествования в местном баре с военными песнями и пивом, Джонс соглашается дать Бриггсу рекомендации, если он отвезет на похороны Родригеса его боевую собаку Лулу (замечательная бельгийская овчарка малинуа). Ставшая агрессивной и неуправляемой, она, как и Бриггс, больше непригодна к службе. Только собак не комиссуют, а усыпляют.

Лулу и Бриггс

Так начинается это, прошу прощения, бадди-роуд-муви, поставленное самим Ченнингом Татумом в союзе со старым другом Ридом Каролином, написавшим сценарии ко всем «Супер Майкам». Примечательно, что в 2017 году Татум и Каролин вместе спродюсировали документальный сериал «Боевой пес: Лучший друг солдата» и из него они даже позаимствовали некоторые маленькие, но важные детали, наполнившие рюкзак Райли, который Бриггс должен доставить его родителям — совместные фотографии с Лулу и письма, адресованные ей. Их можно принять за послания возлюбленной, если не знать, что Лулу – это собака.

«Лулу и Бриггс» – это простая история о том, как человек и собака спасают друг друга. Бриггс, страдающий от головных болей, печально известного ПТСР и купивший «справку» о своей пригодности, рвется в бой только для того, чтобы сгинуть в нем. В конце концов, Родригес вписался в дерево не по нелепой случайности – как и многие комиссованные пехотинцы, он не знал, как и зачем жить в мире.

Лулу и Бриггс

В подобных историях самым важным кажется не сделать фильм слишком уж сладким, не переборщить с явной манипуляцией, и Каролину с Татумом это удалось. Они сохраняют известную дистанцию от темы. Бриггс с Лулу подступают друг к другу медленно, с опаской и недоверием, но в конце Лулу удается спасти еще одного человека. Замечательная универсальная история о том, что в мире, несмотря на все его ужасы, которые, как кажется, способны заполнить его полностью, есть нечто помимо этого — нечто теплое и смотрящее тебе в глаза с доверием.