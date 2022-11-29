«На ощупь»: Рецензия Киноафиши

Виктор — далеко не самый приятный человек. Он живет один в доме посреди леса, не разговаривает с сыном после ссоры и уволился с видного поста судьи. Изредка к нему заезжает старый друг из города, хотя реальным и единственным товарищем давно стала собака. Только животное всегда оказывается рядом и вовремя напомнит о заглянувшем во двор медведе. Но скоро ему предстоит взглянуть на жизнь под другим углом. На охоте ружье дает сбой, и патрон взрывается в стволе. Виктор слепнет и вынужден на ощупь выбираться из леса. Он столкнется с недружелюбными обитателями леса и собственными воспоминаниями. В них оживают ошибки недавнего прошлого, которые можно исправиться, лишь выбравшись из густой чащи.

Дальше мы оказываемся в самом центре леса и наблюдаем за страданиями Дмитрия Нагиева. Местность опасна даже для зрячих путников, ведь охотники повсюду расставили ловушки и капканы. Где-то рядом притаились звери, которые видят в человеке не только угрозу, но и еду. Герой довольно быстро привыкает к новым обстоятельствам. Сначала учится передвигаться, ориентируясь по другим чувствам, затем делает себе палку для настоящей опоры и, чуть осмелев, выдвигается на поиски дома. Там уже можно будет вызвать помощь, воспользовавшись кнопочным телефоном. Мучения Нагиева в фильме выглядят натуралистично. Во многом этого удалось достичь благодаря желанию актера самостоятельно исполнять все трюки. Ждать чего-то сверхъестественного или динамичного не стоит. Все же это история слепого человека, постепенно ориентирующегося в пространстве. Фильм пытается визуально передать эти ощущения. Часто и от нас скрывают угрозу, показывая лишь лицо Нагиева. Мы фактически попадаем в его ограниченный мир, додумывая происходящее за кадром по страшным рыкам и звукам.

На ощупь

В отсутствие зрения, полном одиночестве и растущем ощущении надвигающейся смерти главного героя начинает одолевать прошлое. Довольно быстро выживание отходит на второй план, а фильм превращается в психологическую драму. В ее центре оказываются отношения Виктора с сыном и трагедия, из-за которой он перестал с ним общаться. Причины мы узнаем ближе к финалу, но перед этим увидим настоящий портрет главного героя. Флешбэки проливают свет на его сложный характер и болезненный максимализм в отношении к жизни. Он уверен, что все находится в руках человека и каждым действием тот влияет на свою судьбу. Главное — всегда есть выбор и возможность принять верное решение. Такие взгляды оказываются проблемой не только для человека, но и его окружения, постоянно находящегося под колоссальным давлением.

Дорога из леса превращается и в духовное путешествие. В нем Виктор сможет увидеть себя со стороны, наконец разглядеть совершенные ошибки. Это рождает надежду, желание выбраться живым и дать себе второй шанс, загладив вину перед близкими людьми. Преодолеть ему придется и реальные страхи, например боязнь воды. Сделать это окажется чуть проще, ведь часто герою просто не оставляют выбора: либо двигайся, либо умри. А вот выяснить отношения со своим главным противником — медведем — будет уже сложнее. Хотя развязка имеет довольно неожиданный финал, в котором мы по-другому взглянем на отношения природы и человека.

На ощупь

«На ощупь» — это история о попытках найти внутренние ориентиры и собственный моральный компас, чтобы двигаться дальше. Реальная слепота оказывается метафорой социальной слепоты, неумения понимать других людей и, самое главное, близких. Все местные размышления не уходят в сложные формы. Фильм хочет быть ближе к зрителю и говорить со всеми предельно понятным языком. Все остальное делают напряженная атмосфера, жуткое выживание в лесу и Дмитрий Нагиев.