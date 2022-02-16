«Одиннадцать молчаливых мужчин»: Рецензия Киноафиши

Одиннадцать мужчин в пальто спускаются по трапу самолета, ступая на землю Великобритании. Это футболисты московского «Динамо», которые по приглашению английской Федерации футбола прибыли померяться силами с сильнейшими клубами Англии. События разворачиваются осенью 1945 года, через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны, унесшей миллионы жизней.

Возглавляет команду тренер Михаил Якушин (в фильме его играет Павел Трубинер). Среди игроков выделяются нападающие Всеволод Бобров (его образ воплотил Макар Запорожский) и Константин Бесков (Дмитрий Белоцерковский), а также знаменитый вратарь Алексей Хомич (Роман Курцын). Они же заполнили большую часть экранного времени, остальные игроки команды растворяются во втором плане. Более того, в центре событий, происходивших в действительности, был именно футбол — ажиотаж вокруг приезда игроков из Союза в Великобританию был колоссальный.

Автор одиозной картины «Крым» Алексей Пиманов на первый план нового игрового фильма выносит что угодно, только не футбольные соревнования. Мало того что один из четырех товарищеских матчей из фильма вырезали, так еще и на сами игры выделили в лучшем случае 20 минут хронометража (просто для протокола: фильм длится больше двух часов). К сожалению, режиссер крайне неудачно заигрывает с разными жанрами в рамках одной центровой истории.

Одиннадцать молчаливых мужчин

Поначалу кажется, что перед нами банальная мелодрама. История начинается вовсе не с прилета советских футболистов, а с разработки информационной пропаганды в редакции газеты Daily Mail. Главный редактор поручает написать статью о предстоящих матчах, в то время как амбициозная журналистка Эбби (Алена Коломина), напротив, считает, что нужно «продать» читателям историю любви. В главной роли девушка видит саму себя — один раз она уже провернула «громкую историю» романа с футболистом, тогда «жертвой» стал игрок «Арсенала» Томми Лоутон.

По законам жанра в определенный момент героиня не сможет определиться, на чьей она стороне — собственного сердца или карьерных амбиций. Любовная линия, связывающая Эбби с «лучшим футболистом СССР» Бобровым, выглядит натужно и чересчур наигранно. Конечно, романтическая составляющая — неотъемлемая часть спортивных драм («Легенда № 17»), а то и вовсе центральная глава истории («Стрельцов»). Но в случае с «Одиннадцатью молчаливыми мужчинами», которые в действительности не отвлекались от футбола ни на что другое, второстепенная история с журналисткой – как пятое колесо у автомобиля – не несет дополнительного смысла, а лишь мешает.

Аналогичным образом построен сюжет о подпольном тотализаторе. Преступная группировка, которая намеревается заработать на исторической серии матчей советских и британских футболистов — не то чтобы фантастика, которая не могла существовать в реальности, но тем не менее линия, искусственно очерняющая корыстный капиталистический строй Великобритании. Впрочем, такой подход у Алексея Пиманова демонстрируется не в первый раз. Идеологически заряженный режиссер — мастер погружения сложной, неоднозначной исторической ситуации в мистерию черно-белого мира.

Одиннадцать молчаливых мужчин

Безусловно, в спорте большое внимание — и тогда, и сейчас — играет политика. Слеп тот, кто к 2022 году этого не осознает и не понимает, что такие вещи, как подготовка, тренировка и давление (как изнутри, так и снаружи) на спортсмена прямо влияет на результаты, которые он продемонстрирует. В художественном мире Пиманова эта связка работает крайне топорно — автор опускается до угрозы физической расправы в отношении журналистской зазнобы главного нападающего «Динамо». Представить, что подобные ультиматумы в реальности могли стать причиной хорошей или плохой игры футболиста на поле, достаточно трудно. В кино подобная конструкция выглядит искусственно и банально, более того, сценаристы (братья Пресняковы) разматывают сей драматический «узел» с помощью пресловутого «рояля в кустах» в образе советского агента (то ли разведки, то ли КГБ) в женском обличии.

Не обошлось и без геополитических вкраплений. Естественно, к команде Страны Советов относятся с пренебрежением — отправляют тренироваться на поле для свиней, «забывают» предоставить футбольные мячи и пишут в газетах, что советские футболисты привезли с собой ядерную бомбу (имеются в виду несколько коробок с провизией, обернутых черной тканью). Пиманов хочет «дожать» это противостояние, постоянно нагнетая градус информационного обострения. Британцы плохие — обманывают, льстят, предлагают деньги («вам же там в Союзе не платят») и карьерные возможности («будешь выступать у нас в премьер-лиге»). Советские люди хорошие — держат чувства при себе, не срываются на окружающих, заботятся о себе и беспокоятся за честь Родины, что дала им возможность бегать по полю с мячом.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — драма о футбольном противостоянии на заре Холодной войны, где практически не оказалось места для футбола, зато появились насыщенный шпионский триллер и мелодрама уровня телевизионного мыла. Алексей Пиманов вспоминает о реальных спортивных состязаниях лишь на финальных титрах, знакомя зрителей с хроникой тех событий под песню «Как молоды мы были». Были, завоевывали медали и кубки чемпионатов Европы и мира. Были другие футболисты, которые умели играть так, что на это смотрел весь мир, затаив дыхание. К сожалению, современные кинематографисты по-прежнему неумело плетут сети из военно-спортивной ностальгии, ведь в настоящем гордиться практически нечем.