«Всё везде и сразу»: Рецензия Киноафиши
Чрезмерное драмеди о неизменной важности семейных ценностей даже перед лицом мультивселенной.
Эвелин Вонг (Мишель Йео) под завязку загружена счетами, управлением прачечной, требованиями вечно ворчащего отца Гон Гона (Джеймс Хонг), только приехавшего из Китая, постоянными упреками в непонимании от дочери Джой (Стефани Сюй), сумасбродными идеями мужа Вэймонда (Ке Хюи Куан) и не покидающим ее ощущением, что она упускает что-то важное, что таланты ее погребены под грудой навязанных обязанностей и что жизнь ее проходит впустую и крутится на одном месте подобно барабану стиральной машинки. Ей нужно одновременно приготовить лапшу для отца, найти заказ наглой клиентки, подготовиться к рабочей вечеринке, познакомить девушку Джой с консервативным дедушкой Гон Гоном, и в довершение всего подготовить отчет для налоговой, в которую ей предстоит отправиться позже, чтобы угодить сварливой, пузатенькой и дотошной налоговой инспекторше мисс Дейрдре (Джейми Ли Кертис).
Хватаясь за десяток дел одновременно, Эвелин в итоге все делает кое-как. Вот и теперь с отчетами что-то неладно — оказывается, расходы на караоке, которым увлекается Эвелин, и на прочие ее хобби не являются рабочими. Но это еще не все — на пути в налоговую Вэймонд, ее вечно улыбающийся и витающий в облаках муж, вдруг меняется и предупреждает ее, что существует мультивселенная и что ей угрожает опасность… Опасность, имя которой Джобу Тупаки! «Джоди Ту-что?» — только и успевает спросить Эвелин, прежде чем Вэймонд вешает на нее гарнитуру для связи с другими мирами, внешне похожую на bluetooth, и отключившись на секунду, снова становится самим собой.
К счастью для Эвелин, выясняется, что это не просто галлюцинация, вызванная постоянными контактами с химикатами — через несколько минут на нее нападает также преобразившаяся мисс Дейрдре и другие пособники Джобу Тупаки, которая оказывается дочерью одной из параллельных версий Эвелин, открывшей существование мультивселенной и придумавшей способ путешествия по ним. Чтобы противостоять Джобу Эвелин — самой неудачной версии себя из всех возможных — придется научиться драться, петь, передвигаться с закрытыми глазами, заставить камень чувствовать, а главное – понять, что для нее является самым важным в жизни.
Посыл «Дэниэлов», режиссеров и сценаристов фильма Дэниэла Квана и Дэниэла Шайнерта, пронзительно прост — нет ничего более ценного, чем любовь, и способность сочувствовать является единственным нашим средством в борьбе против хаоса. Мультивселенная, таким образом, становится не более чем его метафорой, а сам хаос представляется вовсе не отвлеченной философской конструкцией, а вполне привычной для большинства людей действительностью. Постоянно всплывающие сообщения на экране компьютера, нескончаемые и спорящие за внимание оповещения на мобильных телефонах, стриминги с еженедельными новинками, реклама, заставляющая тебя желать то, что тебе вовсе не нужно, новости со всего мира, рассказывающие о жизни звезд, наводнениях, новых моделях телефона, войнах — посреди этого информационного урагана находится человек, который забывает спросить «как дела?» у своего соседа.
«Дэниэлам» удалось мастерски соединить личную историю Эвелин с некоторыми волнующими их темами (как в случае с хаосом). Удается им это в том числе за счет монтажа, отсылок к другим фильмам, обозначающим ту или иную вселенную (есть, например, условный «мир Убить Билла», «мир Вонга Кар-Вая», «мир Рататуя») и использования повторяющихся символов (круг является главным из них — его форму имеет и «нигилистический донат» Джобу Тупаки, высасывающий жизнь из миров, и барабан крутящихся стиральных машин, высасывающих жизнь из Эвелин).
Фильм может казаться и философской драмой, и классическим кунг-фу боевиком, и абсурдистской комедией и много чем еще, но «сердце» сюжета неизменно бьется в линии Эвелин. Заглядывая в жизни разных версий себя, она чувствует все, что испытывают они. Каждый сделанный множеством Эвелин выбор — отъезд в США против воли отца или переезд в столицу Китая, женитьба на Вэймонде или отказ — приводил к разному результату и показал ей, насколько ограничен наш взгляд на самих себя и на мир вокруг.
Разглядеть это не мешает даже типичное для «Дэниэлов» — и хорошо знакомое зрителям их прошлого фильма «Человек – швейцарский нож» — физиологическое чувство юмора. В одном из миров, в котором оказывается Эвелин у людей вследствие естественного отбора развились… сосисочные пальцы. Впрочем, иногда чувство меры им как будто бы отказывает, но в этом видится верность их принципу избыточности. В конце концов, они ведь предупреждают в названии о том, что хотят рассказать все, везде и сразу (кстати, каждое «в» является отдельной главой фильма).
Это смешение самых неожиданных жанров, тем, визуальных образов, цветов, сменяющих друг друга с головокружительной скоростью, вызывает чувства сложноописываемые, но дарит особый опыт смотрения. А кроме того, дарит немного надежды — ведь нас, как и Эвелин, определяют не только наши неудачи.