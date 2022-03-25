«Всё везде и сразу»: Рецензия Киноафиши

Эвелин Вонг (Мишель Йео) под завязку загружена счетами, управлением прачечной, требованиями вечно ворчащего отца Гон Гона (Джеймс Хонг), только приехавшего из Китая, постоянными упреками в непонимании от дочери Джой (Стефани Сюй), сумасбродными идеями мужа Вэймонда (Ке Хюи Куан) и не покидающим ее ощущением, что она упускает что-то важное, что таланты ее погребены под грудой навязанных обязанностей и что жизнь ее проходит впустую и крутится на одном месте подобно барабану стиральной машинки. Ей нужно одновременно приготовить лапшу для отца, найти заказ наглой клиентки, подготовиться к рабочей вечеринке, познакомить девушку Джой с консервативным дедушкой Гон Гоном, и в довершение всего подготовить отчет для налоговой, в которую ей предстоит отправиться позже, чтобы угодить сварливой, пузатенькой и дотошной налоговой инспекторше мисс Дейрдре (Джейми Ли Кертис).

Хватаясь за десяток дел одновременно, Эвелин в итоге все делает кое-как. Вот и теперь с отчетами что-то неладно — оказывается, расходы на караоке, которым увлекается Эвелин, и на прочие ее хобби не являются рабочими. Но это еще не все — на пути в налоговую Вэймонд, ее вечно улыбающийся и витающий в облаках муж, вдруг меняется и предупреждает ее, что существует мультивселенная и что ей угрожает опасность… Опасность, имя которой Джобу Тупаки! «Джоди Ту-что?» — только и успевает спросить Эвелин, прежде чем Вэймонд вешает на нее гарнитуру для связи с другими мирами, внешне похожую на bluetooth, и отключившись на секунду, снова становится самим собой.

Всё везде и сразу

К счастью для Эвелин, выясняется, что это не просто галлюцинация, вызванная постоянными контактами с химикатами — через несколько минут на нее нападает также преобразившаяся мисс Дейрдре и другие пособники Джобу Тупаки, которая оказывается дочерью одной из параллельных версий Эвелин, открывшей существование мультивселенной и придумавшей способ путешествия по ним. Чтобы противостоять Джобу Эвелин — самой неудачной версии себя из всех возможных — придется научиться драться, петь, передвигаться с закрытыми глазами, заставить камень чувствовать, а главное – понять, что для нее является самым важным в жизни.

Посыл «Дэниэлов», режиссеров и сценаристов фильма Дэниэла Квана и Дэниэла Шайнерта, пронзительно прост — нет ничего более ценного, чем любовь, и способность сочувствовать является единственным нашим средством в борьбе против хаоса. Мультивселенная, таким образом, становится не более чем его метафорой, а сам хаос представляется вовсе не отвлеченной философской конструкцией, а вполне привычной для большинства людей действительностью. Постоянно всплывающие сообщения на экране компьютера, нескончаемые и спорящие за внимание оповещения на мобильных телефонах, стриминги с еженедельными новинками, реклама, заставляющая тебя желать то, что тебе вовсе не нужно, новости со всего мира, рассказывающие о жизни звезд, наводнениях, новых моделях телефона, войнах — посреди этого информационного урагана находится человек, который забывает спросить «как дела?» у своего соседа.

«Дэниэлам» удалось мастерски соединить личную историю Эвелин с некоторыми волнующими их темами (как в случае с хаосом). Удается им это в том числе за счет монтажа, отсылок к другим фильмам, обозначающим ту или иную вселенную (есть, например, условный «мир Убить Билла», «мир Вонга Кар-Вая», «мир Рататуя») и использования повторяющихся символов (круг является главным из них — его форму имеет и «нигилистический донат» Джобу Тупаки, высасывающий жизнь из миров, и барабан крутящихся стиральных машин, высасывающих жизнь из Эвелин).

Всё везде и сразу

Фильм может казаться и философской драмой, и классическим кунг-фу боевиком, и абсурдистской комедией и много чем еще, но «сердце» сюжета неизменно бьется в линии Эвелин. Заглядывая в жизни разных версий себя, она чувствует все, что испытывают они. Каждый сделанный множеством Эвелин выбор — отъезд в США против воли отца или переезд в столицу Китая, женитьба на Вэймонде или отказ — приводил к разному результату и показал ей, насколько ограничен наш взгляд на самих себя и на мир вокруг.

Разглядеть это не мешает даже типичное для «Дэниэлов» — и хорошо знакомое зрителям их прошлого фильма «Человек – швейцарский нож» — физиологическое чувство юмора. В одном из миров, в котором оказывается Эвелин у людей вследствие естественного отбора развились… сосисочные пальцы. Впрочем, иногда чувство меры им как будто бы отказывает, но в этом видится верность их принципу избыточности. В конце концов, они ведь предупреждают в названии о том, что хотят рассказать все, везде и сразу (кстати, каждое «в» является отдельной главой фильма).

Это смешение самых неожиданных жанров, тем, визуальных образов, цветов, сменяющих друг друга с головокружительной скоростью, вызывает чувства сложноописываемые, но дарит особый опыт смотрения. А кроме того, дарит немного надежды — ведь нас, как и Эвелин, определяют не только наши неудачи.