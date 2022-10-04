«Сердце пармы»: Рецензия Киноафиши

Князь пермский Михаил молод, но благодаря уму и смекалке все же находит возможность договориться с ближайшими правителями о выплате дани для Москвы. Его главная цель — сохранить мир в Пермской области и добиться процветания своих людей. Его жизнь навсегда меняет встреча с местной девушкой Тиче, которой суждено стать ведьмой-ламией. Девушка будет призвана охранять эти земли и станет верной соратницей Михаила. Вот только языческие верования начинают сильно беспокоить православную Москву и Великого князя Ивана III. Он хочет получить полное подчинение и призывает Пермь присоединиться к походу на Казань. Михаил хочет держаться в стороне от бессмысленных распрей и убийств, но такой выбор принесет еще больше крови.

Картина пытается ухватить почти всю жизнь князя Михаила. Мы встречаем его еще ребенком, которому предстоит увидеть разорение и уничтожение своего дома. Затем нам покажут становление мудрого правителя, его падение и счастливый конец. Михаил в исполнении Александра Кузнецова оказывается не только центральным героем, но и превращается в то самое «сердце» Пармы. Он символ свободы, истинный предводитель, способный объединять народы во имя мира, а не войны. Легко восхищаться его дальновидностью и умением разрешить любой конфликт без капли пролитой крови.

Сердце Пармы

Несмотря на реальную основу, «Сердце пармы» балансирует между историческим правдоподобием и сказкой. Это хорошо передает тот самый переход от язычества к христианству. Мифология ощущается неотъемлемой частью этих краев, которую как раз и пытаются уничтожить, переделать иноземцы из Москвы. Проявления магии связаны лишь с одним персонажем — ламией Тиче (и ее предшественницей). Героиня умеет перевоплощаться в животное и общается с духами этих мест. Она усиливает сходство с фэнтезийными проектами в духе «Властелина колец» и «Игры престолов», уводя нас все дальше от реализма. На манер таких сюжетов главный герой собирает собственное братство «пермских земель». Оно выглядит как супергеройская команда богатырей, где один боец равен целому взводу противника. Правда, в картине нет сказочного деления на зло и добро. У всех персонажей свои идеалы и представления приемлемой победы. Одними можно восхищаться, а других легко осуждать, но всех рассудит история и их народ.

Сердце Пармы

В финале «Сердце Пармы» вспоминает, что является историческим блокбастером, и награждает нас большой битвой. Она искупает все шероховатости и некоторую медлительность первой половины. Здесь нас ждет вся полнота средневековых сражений с осадой, конными сражениями, лучниками и хитрыми тактиками. Объединенное братство крошит московских врагов и показывает, что разговоры о мире были лишь попыткой предотвратить бессмысленные жертвы. Экран и лица персонажей заливают кровью, а единственным аргументом в «разговоре» становится оружие. Битва —чистый аттракцион, в котором, даже зная реальный конец, мы все равно сопереживаем и болеем за Михаила. К сожалению, побеждает реальность, не позволяющая переписать историю.

Сердце Пармы

Фильм пытается говорить со зрителем на простом языке без с ложных и запутанных метафор. Иногда это происходит даже слишком буквально. Например, монолог Ивана III, подробно объясняющий расклад сил. При этом картина понимает, чего хочет зритель. В финале нас ждет масштабная битва, где очень условное добро показывает свои кулаки. Но все же «Сердце Пармы» — это сказка про объединение земель, конфликты верований, любовь и попытку найти мир внутри себя, в неспокойные времена. Неожиданно, но именно в этой жестокой реальности удается отыскать надежду и успокоение.