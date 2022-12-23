«Достать ножи 2: Стеклянная луковица»: Рецензия Киноафиши

В 2019 году сценарист и режиссер Райан Джонсон остроумно вывернул классический детектив наизнанку, полностью реабилитировавшись после «Последних джедаев». Учитывая кассовые сборы, исключительно позитивную прессу и феноменальный успех у публики, появление сиквела «Достать ножи» оставалось лишь вопросом времени. И, кажется, Джонсону удалось превзойти самого себя.

Действие второй части разворачивается во время пандемии коронавируса. Подобно «Десяти негритятам» Агаты Кристи, группа лиц получает приглашение от общего знакомого Майлза Брона провести уик-энд на его удаленном острове. В числе гостей – губернатор Клэр, фешен-дизайнер Берди Джей и ее помощница Пэг, популярный стример Дюк Коди вместе со своей девушкой Уиски и ученый Лайонел Туссен, работающий на крупную корпорацию. Также на мероприятии появляется бывший деловой партнер Брона Энди Брэнд, лишившаяся всего, так как двумя месяцами ранее собравшиеся дали против нее ложные показания в суде. Прибыв на место, все они участвуют в игре-головоломке, цель которой – раскрыть фиктивное убийство виновника торжества. Когда один из присутствующих действительно умирает, за дело берется детектив Бенуа Блан, оказавшийся тут как тут.

Достать ножи 2: Стеклянная луковица

Как и в случае с первой частью, выдать сюжет «Стеклянной луковицы» было бы непростительным кощунством. Но нельзя не отметить, что Джонсон вновь ловко притупляет бдительность зрителей. Примерно к середине интрига переходит в иную плоскость, обрастая новыми «слоями». Одни и те же происшествия даются с разных точек зрения и разбавляются обширными флешбэками, в результате чего к финалу пазл складывается воедино. Впрочем, интересна здесь не столько сама разгадка, сколько путь к ней: фильм кишмя кишит всевозможными отсылками: тут и The Beatles, и Мона Лиза, и Анджела Лэнсбери из «Она написала убийство», и Tesla Илона Маска, и многое-многое другое.

Достать ножи 2: Стеклянная луковица

Помимо перенасыщенного деталями детективного содержания, продолжение опять удивляет количеством голливудских суперзвезд. Ансамблю предыдущего фильма мог бы позавидовать любой кастинг-менеджер, однако этот вобрал в себя еще больше знаменитостей, начиная с Эдварда Нортона, крайне избирательного в выборе проектов, и заканчивая уморительными камео Хью Гранта и Итана Хоука. Но, конечно же, все они меркнут на фоне Дэниела Крэйга, продолжающего дурачиться в образе частного сыщика Блана. Первое же его появление в кадре настраивает на нужный лад: «самый лучший детектив по версии Google» коротает самоизоляцию, лежа в ванной, играя в Among Us с сигарой в зубах и тюбетейкой на голове. Вырваться из четырех стен ему помогает лишь очередное расследование, развернувшееся на живописном греческом острове. С одной стороны, завязка точно описывает состояние каждого жителя планеты в период пандемии, с другой, в постковидную эпоху шутки про рукопожатия и антибактериальные маски видятся мягкость запоздалыми.

Достать ножи 2: Стеклянная луковица

Зато с актуальной сатирой у Райана Джонсона по-прежнему все в полном порядке. Не изменяя себе, автор берет за основу жанровые клише и использует их для политического комментария, при этом не сохраняя серьезную мину. В отличие от красивых, но пустых открыток Кеннета Браны, где усы Пуаро получают предысторию уровня шекспировской трагедии, у Райана Джонсона устаревший жанр становится современным.

Достать ножи 2: Стеклянная луковица

«Достать ножи: Стеклянная луковица» – крайне удачное продолжение, сохранившее очарование прошлой киноленты.