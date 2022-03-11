«Проект Адам»: Рецензия Киноафиши

Пилот Адам (Райан Рейнольдс) из 2050 года перемещается в прошлое — в наши дни. Здесь он встречает самого себя в детстве (начинающий актер Уокер Скобелл). Теперь необычной парочке нужно придумать, как спасти любимую женщину взрослого Адама и помешать злодейке из будущего исполнить свой план. Но для этого им понадобится помощь отца (Марк Руффало), которого можно встретить только переместившись еще дальше во времени.

Меньше года назад, в августе 2021 года, в мировом прокате с успехом шел фильм «Главный герой» режиссера Шона Леви с Райаном Рейнольдсом в главной роли. И вот уже ровно та же пара выпускает новую работу на Netflix. И это опять фантастический боевик с трогательной моралью и бесконечным потоком шуток от центрального персонажа. Такой подход частично даже ставит в тупик любого критика: «Проект „Адам“» можно одинаково справедливо ругать или хвалить. Все зависит только от настроения зрителя.

С одной стороны, Райан Рейнольдс здесь в очередной раз играет вариацию на тему Дэдпула. Конечно, с поправкой на рейтинг. Его Адам постоянно отпускает остроты, комментирует каждое действие, регулярно вставляет отсылки к кино и прочей поп-культуре, а заодно и круто дерется. Причем не стоит забывать, что уже после релиза «Главного героя» на Netflix выходило «Красное уведомление» с точно таким же персонажем Рейнольдса.

Проект Адам

Скептиков такое однообразие наверняка уже утомило. С другой стороны, поклонники артиста (его, кстати, снова дублирует Петр Иващенко, что приятно) будут довольны: тех, кто любит предыдущие работы Рейнольдса, порадует и эта. Тем более что авторы придумали необычный ход: столкнули Адама со своей же детской версией. То есть он как бы сам себя учит шутить. Да еще и юного актера Уокера Скобелла подобрали очень удачно — взгляды героев невероятно похожи.

Сказать, что фантастическая, да и вообще сюжетная составляющая в «Проекте „Адам“», стандартна — не сказать ничего. Структурно фильм выверен словно по учебнику: разделен на три равные части. Сначала завязка, знакомство с персонажами и основной конфликт, потом главный экшен и финал, разделены чуть ли не по секундомеру. С темой перемещений во времени обходятся максимально поверхностно: картине далеко даже до «Назад в будущее», не говоря уж о какой-нибудь «Тьме». Все постоянно говорят, что путешествия в прошлое опасны, но сюжет это никак не подтверждает.

Про всевозможные драки и погони и говорить не приходится. Кажется, что их проработка пришла из девяностых, разве что визуальные эффекты получше. С незавидной регулярностью герои оказываются окружены безликими противниками и разбираются с ними в ближайшем бою. Вряд ли хоть одна из этих сцен запомнится после просмотра, не спасают даже все те же текстовые шутки. Все-таки сейчас уже не девяностые, и даже на Netflix зрители избалованы более интересной постановкой.

Проект Адам

Однако с середины фильма становится понятно, что фантастика здесь не главное. Как «Главный герой» был про развитие маленького человека и поиски любви, так «Проект „Адам“» — про семью. Даже сама идея встретить себя из прошлого и дать пару советов, чтобы уберечь от будущих ошибок, скорее напоминает мелодраматическую комедию. А заодно авторы неплохо разбирают проблемы отношений подростков с родителями (а тем более с матерью-одиночкой), попытки справиться со скорбью по умершим близким и борьбу за свою любовь.

Тут уже в памяти скорее всплывет сериал «Очень странные дела», к которому Шон Леви имеет непосредственное отношение. Там точно так же через поп-культуру и фантастику говорят о взрослении. А заодно невозможно не упомянуть актеров, играющих родителей Адама. Дженнифер Гарнер и Марк Руффало своей естественностью и теплотой добавляют картине искренних эмоций и трогательности. Недаром завершается история не героическими поступками, а почти будничной семейной сценой.

Это во многом окупает и невзрачность постановки, и слабую проработку сюжета. Просто не нужно ждать от картины полноценного фантастического экшена (как его не нужно было искать в «Очень странных делах»). Это просто легкий и довольно трогательный фильм о семейных ценностях, разбавленный типичными шутками Рейнольдса и неплохой динамикой. Он отлично подойдет для легкого просмотра вечером после работы или в выходные, но вряд ли надолго запомнится.