«Мистер нокаут»: Рецензия Киноафиши

Сейчас рецензию про каждый третий российский фильм можно начинать со слов: «в истории советского спорта было немало славных страниц. И вот еще одна». В истории советского спорта был такой боксер – Валерий Попенченко. И тренер у него был легендарный – Григорий Кусикьянц. И на Олимпиаде в Токио в 1964 году они вместе заслужили «золото». И, как сейчас пишут в пресс-релизе, слава у этого спортсмена была сродни славе Юрия Гагарина. А для тех, кто не в курсе, пожалуйста, есть теперь фильм «Мистер Нокаут» с популярными актерами и от режиссера с узнаваемой фамилией. Вот только фильм ли это о спорте? И надо ли вообще снимать фильмы именно о спорте, когда каждый спортсмен, и это показывает «Мистер Нокаут», является человеком сложной душевной и ментальной организации. Ну и главное – это фильм-сольник. Что тоже выглядит уникальным, несмотря на как будто моноистории Харламова и Стрельцова.

Валерий Попенченко в начале фильма – кто угодно, только не боксер. Как станет понятно сильно позже, он проиграл своему якобы другу Сашке не просто на ринге, а на поле любовном. После чего окончательно распрощался с тем видом спорта, который у него получался лучше всего. Но огромный спортивный потенциал и энергию за пояс не заткнешь. Поэтому Валера поступает в мореходное училище, за его честь занимается всеми доступными видами спорта и скрывает ото всех свою израненную в детстве душу. Ведь на дворе 1950-е. Еще жива память о войне и о тех, кого она забрала. А у Валеры она забрала отца.

Встреча сначала с загадочной Таней в Эрмитаже, а потом с нахрапистым тренером-бунтарем Кусикьянцем меняет направление мыслей Валеры. Его цель теперь – Кубок Вэла Баркера, который вручается лучшему олимпийскому боксеру. Не потому, что он хочет быть лучшим в спорте, а потому, что мечтает купить Тане бриллиант. В общем, все ради любви.

Мистер нокаут

Время, в которое «Мистер Нокаут» выходит на экраны, играет против него. Зимой мы досмотрели финальную часть «Последнего богатыря», недавно посмеялись на комедии «Непослушник»... И что это, как не попытка на утвердившейся славе актера Виктора Хориняка собрать кассу для картины, которая по современным меркам затянулась в производстве? Работа шла с 2019 года. Понятно, что у всех нас были «темные времена», но по итогу мысль о том, что «Мистер Нокаут» – это поскребыш, не оставляет весь сеанс. И связана она еще и с тем, что назвать фильм хорошим не получается.

Режиссер Артем Михалков берется за понятную задачу – показать становление национального героя, но, в первую очередь, человека. Вот эта легендарная фраза «В первую очередь, это фильм о людях» в случае с «Мистером Нокаутом» звучит как манифест. Но в своих попытках продемонстрировать, насколько это сложно составленная личность, режиссер явно запутывается и запутывает зрителя в том количестве сюжетных линий, которые он проводит. Близкие к броуновским скачки во времени, от пятилетнего мальчишки в ночи до бодрого 20-летнего улыбаки, через подростковый Ташкент и куда-то вдаль к триумфальным 60-м, с одной стороны, заставляют задуматься, как много вещей, мелочей формируют характер спортсмена, как и любого другого человека. А с другой – сбивают с толку, заставляя гадать, что же хочет сказать автор. Это фильм про любовь? Про соперничество? Про внутреннюю победу над собой? А может, про тернистый путь к исполнению мечты, которую сначала нужно сформировать?

Наличие множества смыслов – это, вроде бы, хорошо. Но когда голова едва успевает сообразить, в каком году сейчас проходит повествование (ведь кроме 5 и 14 лет, Валерия Попенченко играет один и тот же актер), то это многообразие уже не кажется таким положительным.

Мистер нокаут

Любопытно, что сценарий писали братья Пресняковы, которые ладно что создали давным-давно «Изображая жертву», так они на прошлой неделе выдали «Одиннадцать молчаливых мужчин». Интересные авторы с ярким видением взялись за супермейнстрим, ведь спортивные драмы у нас клепают почти по конвейерному принципу, и это не обязательно делает только студия «ТриТэ». Богатство развития мысли – это явно их работа. Но кто написал фразу «Жизнь начинается тогда, когда ты мечту исполняешь» – большой вопрос. Потому что после того, как она звучит с экрана, примерно на третьей или четвертой минуте фильма, создается впечатление, что с этим фильмом все ясно. И потом все усилия бросаются на то, чтобы не оправдать этих зрительских ожиданий.

Виктор Хориняк в этой роли совершенно на своем месте. Не в плане визуального сходства с оригиналом, а в плане уместности. Худой, долговязый, резковатый, но с обаятельной народной улыбкой – кому еще как не ему играть боксера, чей стиль боя называли «дворовым» и «корявым», а его самого «Драчуном». Ему идут и ретростиль, и драма становления, и простодушная народность. Но склеить это в единый образ не получается. Как и не получается убедительно, по-чемпионски вдохновляюще выглядеть на ринге. Бокс – в принципе самая слабая часть «Мистера Нокаута». Да и когда на нем сосредоточиться, когда надо показать все, что творится в голове у персонажа. А еще же нужно время на историю тренера. Зря что ли на эту роль Сергея Безрукова позвали?

В прессе Попенченко и Кусикьянца титровали исключительно в паре. Второй был «Психопатом», потому что шел против системы советского спорта, ругался и использовал не закрепленные уставом методы тренировок. Разумеется, они эффектно сняты и представлены в фильме, который выходит сильно после «Рокки», но создатели уверяют, что в «Рокки» как раз использовалась система Кусикьянца. Сергей Витальевич живет в костюме Григория Филипповича в привычной чуть эксцентричной манере. Он яркий и взрывной, но в каждом его жесте и слове сквозит нарочитое актерство и эмоции, которые как будто бы самому Безрукову несвойственны. Страшно это писать, но роль коменданта СЛОНа Эйхманса была для него едва ли не гармоничнее, чем разухабистость тренера и его собственная борьба за истинный спорт и истинный патриотизм.

Мистер нокаут

В «Мистере Нокауте», как и в «Молчаливых мужчинах», очень важную роль играет эхо недавней войны. И, может, не столько спорт, сколько именно эта тема так привлекла сценаристов и сроднила две довольно разные кинокартины. Ключевая травма, которая сформировала характеры персонажей и отношение к тому, что они делают, показана больше с пиететом, который тяготеет к пафосу (как эта фраза). А после прошедших Олимпийских игр, на которых наши лыжники делом, а не словом заставляли сердце выпрыгивать из груди, любых речей, особенно околополитических, хочется слышать как можно меньше.

Ну и закончим на том, что, конечно же, «Мистер Нокаут» – это очень и очень художественная версия событий. Особенно в вопросе любовной линии. Это драматичная сказка о персонаже, о котором современный зритель вправе не знать. Но после этого знакомства есть вероятность, что вы даже не запомните, каким именно видом спорта этот парень занимался.