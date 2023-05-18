Паралимпиец
– Максат, талантливый лыжник, с детства мечтавший завоевать олимпийское золото, попадает в автомобильную аварию и лишается ноги. Долгие годы спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.Сможет ли он обрести новую семью и завоевать долгожданное золото на Паралимпийских играх?
Фильм сильный, мотивационный. Показывает, как лишившись всего, начав с нуля, можно подняться и вновь стать олимпийским чемпионом - правда уже с приставкой: "пара". Моя оценка фильму: 10 из 10. 👍
