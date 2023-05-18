Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Паралимпиец - трейлер
Киноафиша Трейлеры Паралимпиец. Трейлер

Паралимпиец. Трейлер

🧡
👏
🥺 1
🤔
🥱
Дата публикации: 9 июня 2023
Паралимпиец – Максат, талантливый лыжник, с детства мечтавший завоевать олимпийское золото, попадает в автомобильную аварию и лишается ноги. Долгие годы спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.Сможет ли он обрести новую семью и завоевать долгожданное золото на Паралимпийских играх?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Киноафиша.инфо 18 мая 2023, 11:14
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
18 мая 2023, 11:14 Ответить
Raikhana Serikova 13 июня 2023, 14:03
Оценка
Фильм 10 из 10! Он однозначно стоит того, чтобы быть увиденным не только в Казахстане, но и на международной арене. Должна признать, актеры, режиссёр, видеооператоры и вся съёмочная команда сделали свою работу на высшем уровне. Я считаю, что «Паралимпиец» это прорыв в казахстанском кинематографе. Смелый, мотивационный, современный. Этот фильм меняет сознание, разрывает шаблоны и открывает глаза. Он поднимает и затрагивает важные социальные проблемы, на которые мало кто обращает внимание и которые, надеюсь, наше общество и правительство примут во внимание (необорудованность зданий пандусами для людей с ограниченными возможностями, пренебрежительное обращение социума с ними, непринятие их как равных и полноценных членов общества, практически отсутствие внимания со стороны СМИ в освещении Паралимпиады и паралимпийских спортсменов). Отдельная благодарность талантливому актеру Аскару Ильясову за превосходную игру и ту глубину и палитру эмоций, которые он подарил нам, зрителям, чтобы показать главного героя таким настоящим, многогранным, имеющим как достоинства, так и недостатки, с невероятной силой духа, упёртым, и в то же время ранимым. Огромный респект Аскару Ильясову за то, что на съёмках он не использовал услуги дублёра- профессионального лыжника, а исполнял все сам. За такую самоотверженность и страсть к своему делу Вам 100/10. Роль тренера, которую исполнил Еркен Губашев - сильно и мощно! О таком тренере, как он можно только мечтать: добрый, чуткий, обаятельный, в меру строгий мотиватор, принимающий человека таким, какой он есть. Я желаю Вам удачи, и много крутых и интересных проектов! Большое спасибо всей съёмочной группе, Вы таланты с большой буквы и настоящие профессионалы, преданные своему делу. Я впервые так сильно горжусь за наш отечественный продукт, по которому чувствуется, что Вы приложили огромные усилия, труд, вложили свою душу и колоссальное количество энергии. PS Таких душевных саундтреков я ещё не слышала
13 июня 2023, 14:03 Ответить
aep1965 13 июня 2023, 14:41
Оценка
Наконец-то наши режиссеры стали снимать картины, достойные мирового проката. Я не знаю к какому жанру можно отнести этот фильм. В нем очень гармонично переплелись элементы трагедии, драмы с комичными моментами. Юмор иногда жестковат, но я люблю такие шутки с неожиданным финалом. Музыка очень классная, до мурашек. Также в фильме откровенно показано , к сожалению, равнодушное отношение нашего общества к инвалидам. К счастью, в последнее время оно меняется, и ,надеюсь, после этого фильма люди поймут как живётся людям с ограниченными возможностями. Некоторые конечно спиваются, ломаются, но большинство из них это настоящие герои, которые доказывают себе и обществу, что они гораздо круче большинства нормальных граждан. Как сказал один из героев фильма не важно какое у человека тело, главная какая у него душа. После просмотра фильма осталось приятное послевкусие, что всё будет хорошо! Огромный респект команде сценаристов, режиссеру и оператору! Молодая, но очень талантливая и перспективная команда. Браво!
13 июня 2023, 14:41 Ответить
olga1990turuhina 14 июня 2023, 06:59
Оценка
Замечательный фильм! Масса эмоций - в итоге зал вышел в слезах, но с тёплыми улыбками на лицах. Фильм оставляет после себя хорошее доброе светлое настроение. Не похож ни на один другой фильм, который я видела раньше. Очень важно и полезно поднимать такие темы в обществе, чтобы все мы понимали, как важно быть хорошим человеком и как важно не падать духом. Считаю, что фильм более чем достоин отечественных и международных кинонаград! И конечно, желаю каждому его увидеть хотя бы раз. Равнодушным он вас точно не оставит! :)
14 июня 2023, 06:59 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:28
в ответ на сообщение olga1990turuhina от 14 июня 2023, 06:59
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:28 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:29
в ответ на сообщение aep1965 от 13 июня 2023, 14:41
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:29 Ответить
bastuz.kz 14 июня 2023, 12:23
Оценка
Я - патриот отечественной киноиндустрии Но, в последние годы все наши проекты стали «коммерческими». И сталj много картин, которые смешные, позитивные, легкие и «на один раз». Также, есть и момент того, что если режиссер снимает картину, его может «занести» в арт-хаус и картина станет совершенно не понятной для аудитории широкого проката. Да, это - тонкая грань. Режиссерский навык - этому показатель. И в этой картине режиссер справился с ней на 100% из 100. Такая непростая тема затронутая в таком простом и доступном формате, человеческие отношения, эмоций и чувства и актерский состав, который справился с этим на ура! Отдельная благодарность сценаристу за такие простые и смешные диалоги, когда ты смеешься от всей души, сквозь слезы. Когда ты испытываешь оба чувства параллельно. Браво всей съемочной команде! Спасибо, что не ушли головой в коммерцию и сняли такую картину, которая заставляется задуматься о многом в своей жизни, в социуме, в стране. Однозначно! Однозначно рекомендую фильм к просмотру! Желательно всей семьей! Благодарю, что подарили нам такую картину!🙏🏻
14 июня 2023, 12:23 Ответить
seriknurmoldayev 14 июня 2023, 14:36
Оценка
До сегодняшних дней у современного общества был некий скептический настрой к отечественным производителям, который во многом являлся ответной реакцией на перенасыщение рынка товарами и услугами, не всегда отвечающими мировым стандартам качества. Вот, например, при походе в кино перед нами всегда стоит выбор – сходить на американский или отечественный фильм. Многие до сих пор выбирают первое. Если главной причиной этих действий все же является недоверие качеству, второй выступает пренебрежительное отношение к просмотру – ведь отечественные фильмы можно посмотреть и дома, зачем тратить деньги на просмотр в кинотеатрах? Но некоторые с большим патриотическим чувством долга все же решают поддержать отечественного производителя и идут на фильм, и во многих случаях после просмотра снова переходят на сторону первых, к сожалению. Так было до недавнего времени. Сейчас фильмы и сериалы, производимые в последние годы, ну просто радуют мое сознание. Ведь я, действительно, начал гордиться тем, что развитие киноиндустрии в нашей стране уже заметно идет в гору. Если до этого количество качественных фильмов, выпускаемых в Казахстане, было малым, то сейчас эта цифра возросла вдвойне. Еще радостней оттого, что в этом процессе развития принимает участие молодое поколение актеров, режиссеров, операторов, композиторов и др. специалистов, со свежим взглядом и креативным подходом. Заметен почерк, отличимый от большинства, который укрепляясь с каждым годом, становится конкурентоспособным на мировой арене. Вчера сходили с женой на фильм Паралимпиец. Основанная на остросоциальной теме драма с великолепной актерской игрой, режиссерской и операторской работой, с шикарным музыкальным сопровождением ничем не уступает современным блокбастерам. Логично выстроенная драматургия картины заставляла зрителей сопереживать каждому герою, в некоторых моментах наворачивались слезы на глазах. Восторженные от увиденного посетители кинотеатра долго не покидали зал, стоя аплодируя, и жадно следя в конечных титрах за каждым виновником данного творения. Это и есть победа! Спасибо за полученные эмоции!
14 июня 2023, 14:36 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 18:27
в ответ на сообщение seriknurmoldayev от 14 июня 2023, 14:36
Добрый день! Спасибо за подробный отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
14 июня 2023, 18:27 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 18:27
в ответ на сообщение bastuz.kz от 14 июня 2023, 12:23
Добрый день! Спасибо за подробный отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
14 июня 2023, 18:27 Ответить
Zhansaya Zh 15 июня 2023, 13:59
Оценка
Прекрасный фильм за всю историю отечественного кино! Трогает до глубины души. Отличный актёрский состав, которые сыграли свои роли на высшем уровне! В фильме хорошо подсвечены проблемы паралимпийцев: малые бюджеты, слабый интерес СМИ, и даже отсутствие пандусов до сих пор проблема в нашей стране. Очень надеюсь что в ближайшем будущем эти проблемы будут решены
15 июня 2023, 13:59 Ответить
pzhiryakova 15 июня 2023, 14:16
Оценка
Казахстанский фильм, за который сердце наливается гордостью. Нетривиальная тема жизни паралимпийцев, прекрасная режиссура, сильнейший сценарий с искрометным юмором, напряженные сцены, завораживающая игра актеров и красивейшая операторская работа выводят эту картину на мировой уровень. Фильм заряжает неописуемой энергией любви к жизни, веры в себя и в людей вокруг. Настоятельно всем рекомендую посмотреть его и получить тот спектр самых разных эмоций, который обрушился на меня и, я уверенна, на всех зрителей.
15 июня 2023, 14:16 Ответить
n.turezhanova 15 июня 2023, 14:50
Оценка
Самый шикарный фильм который я когда та смотрела🔥Фильм просто бомба👍Эмоции просто зашкаливают😱😱😱Весь фильм была на эмоциях(то плакала,то смеялась, то восхищалась) Работа команды на высшем уровне🤩Спасибо режиссёру Алдияру Байракимову за то что выбрал фильм который будет мотивировать людей не сдаваться (я в это верю😇)спасибо что показал народу труд наших паралимпийцев, теперь после просмотра фильма я уверена что каждый казахстанец будет уважать и ценить труд каждого спортсмена и не только…Спасибо актерам которые смогли передать через экран труд и боль людей с ОВ с которыми они сталкиваются ежедневно!После просмотра я переосмыслила жизнь!
15 июня 2023, 14:50 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июня 2023, 19:04
в ответ на сообщение n.turezhanova от 15 июня 2023, 14:50
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
15 июня 2023, 19:04 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июня 2023, 19:05
в ответ на сообщение pzhiryakova от 15 июня 2023, 14:16
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
15 июня 2023, 19:05 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июня 2023, 19:05
в ответ на сообщение Zhansaya Zh от 15 июня 2023, 13:59
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
15 июня 2023, 19:05 Ответить
zhanbaevad 16 июня 2023, 14:09
Оценка
Добрый день всем читающим данную рецензию на фильм "Паралимпиец" 🖐. 💯 Советую посмотреть этот ФИЛЬМ. Он действительно стоит времени, уделённое на просмотр. Это тот самый Казахстанский Фильм, который можно не просто посоветовать друзьям/близким/знакомым; но и самому пересматривать в трудных ситуациях, когда кажется, что выхода нет. Фильм показывает: * выход есть, главное идти к своей цели; * о доброте душевной; * не имеет значения какое тело, важнее какое в этом теле Душа (моя любимая цитата в фильме) и многое другое. И все это со светлой стороны. Фильм очень светлый и добрый, после него понимаешь, что тело не имеет значения, если в нем нет души. Важнее обращать внимание на 2е. Благодарю актёров, сценаристов, режиссёра, продюсеров и всю съёмочную команду за этот по настоящему стоящий Казахстанский Фильм 🏆🥇🥈🥉 💯😇
16 июня 2023, 14:09 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 18:42
в ответ на сообщение zhanbaevad от 16 июня 2023, 14:09
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился! Спасибо, что поделились мнением 😊
16 июня 2023, 18:42 Ответить
yuatarinova 19 июня 2023, 14:39
Оценка
Давно не получала такого истинного удовольствия от просмотра фильма!!!! И, чувство гордости за наше искусство!!!! Смех, слезы, эмпатия, гордость, весь спектр эмоций!!!! А, сюжет........По ощущениям, вынули душу, помыли и вернули на место!!! Спасибо, что делаете нас лучше!!! И, пожалуйста, не останавливайтесь!!!🙏 А, мы в свою очередь обязательно будем рекомендовать фильм к просмотру!!!😍
19 июня 2023, 14:39 Ответить
guldenkulumbetova 20 июня 2023, 14:50
Оценка
Впервые за последнее время что то настолько цепляющее и поистине сильное. Фильм “Паралимпиец” тронул до глубины души. Начинаешь ценить каждый момент жизни. Прочувствовала каждые переживания главного героя. Все актеры потрясающе сыграли роли.Этот фильм заставит изменить все взгляды на жизнь. Браво!👍
20 июня 2023, 14:50 Ответить
zarina22a 22 июня 2023, 06:38
Оценка
Фильм оставил огромное впечатление! В первую очередь это борьба человека с собой, с силой воли, со всеми установками в голове. И конечно же это про спорт. Самый настоящий спорт! Спорт для всех. Главный герой показывает свою историю падения и становления, настоящий восход на вершину успеха и упорного труда. Конечно не обходится без негативных моментов, но это все показывает настоящую натуру человека - неидеального а настоящего! Человеческий дух, стремление, принципы и установки, фильм однозначно стоит посмотреть 👍🏻
22 июня 2023, 06:38 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2023, 11:59
в ответ на сообщение zarina22a от 22 июня 2023, 06:38
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
22 июня 2023, 11:59 Ответить
elizavetakim38 23 июня 2023, 12:09
Оценка
Это один из тех фильмов, который должен посмотреть каждый. Он лёгкий, искренний, душевный. И в то же время так точно показывает реалии нашего времени, что вызывает чувство доверия к каждому слову, каждому кадру. Юмор, пронизывающий весь фильм попадает в самую точку. Спасибо создателям за тему, вы сделали достойное кино❤️
23 июня 2023, 12:09 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июня 2023, 12:26
в ответ на сообщение elizavetakim38 от 23 июня 2023, 12:09
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
23 июня 2023, 12:26 Ответить
aitkalimaiya 27 июня 2023, 12:15
Оценка
Самый лучший фильм, который был снят в Казахстане! Столько смысла, есть юмор и море слез после просмотра! Ведь он прямо в душу! Каждый актер сыграл нереально просто! Так искренне вжился в роль! Сходите обязательно на этот фильм! Супер! Столько эмоций в фильме! Классные сцены с юмором, все так по доброму
27 июня 2023, 12:15 Ответить
Weteran Mc 24 июня 2024, 01:14
Оценка
Казахстанская спортивная драма «Паралимпиец» о известном лыжнике, надежде страны, который перед самой олимпиадой, попадает в серьёзную аварию, в следствии чего, лишается ноги, друзей, карьеры и денег.
Фильм сильный, мотивационный. Показывает, как лишившись всего, начав с нуля, можно подняться и вновь стать олимпийским чемпионом - правда уже с приставкой: "пара". Моя оценка фильму: 10 из 10. 👍
24 июня 2024, 01:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.1 Паралимпиец
Паралимпиец биография, спорт, драма, 2022, Казахстан
Кощей. Тайна живой воды - тизер-трейлер 00:43
Кощей. Тайна живой воды  тизер-трейлер
Ловушка для кролика - дублированный трейлер 01:00
Ловушка для кролика  дублированный трейлер
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
Холоп 3 - тизер-трейлер 01:14
Холоп 3  тизер-трейлер
Спасти бессмертного - трейлер 02:27
Спасти бессмертного  трейлер
Доктор Гаф - трейлер 01:43
Доктор Гаф  трейлер
Наследник - дублированный трейлер 02:05
Наследник  дублированный трейлер
Убойные каникулы - дублированный трейлер. перевыпуск 01:42
Убойные каникулы  дублированный трейлер. перевыпуск
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше