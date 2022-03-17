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The Bad Guys

Плохие парни, 2022

2022 / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Авантюрный мультфильм о банде грабителей, которые решают исправиться
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О фильме

Мир еще не видел столь искусных авантюристов: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый и мускулистый Мистер Пиранья, а также остроумная хакер высшего класса Мисс Тарантула. Однако даже самые умные преступники иногда допускают ошибки. Чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти на крайние меры: «Плохие парни» должны измениться в лучшую сторону. Или сделать вид? Но когда новый злодей угрожает городу, сможет ли Мистер Волк убедить остальных действительно стать… хорошими ребятами?

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 мая 2022
Премьера в мире 17 марта 2022
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пьер Перифел
В ролях
Аквафина
Аквафина
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Марк Мэрон
Марк Мэрон
Зази Битц
Зази Битц
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Плохие парни 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
елена рахматулина (егорова) 27 марта 2022, 07:11
не понятно сколько стоят билеты.
Артём Филиппов 30 марта 2022, 12:55
У нас нет полной информации об этом мультфильме, но мы можем сообщить вам, если что-то появится.(это с сайта афиши)
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