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Киноафиша Рецензии «Чебурашка»: Рецензия Киноафиши

«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши

29 декабря 2022 11:24
«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши

Теперь он Чебурашка.

Ну что, все же настроились на попрание собственного детства, когда узнали, что Чебурашка станет героем полнометражного игрового фильма, но при этом сам будет нарисованным? Но в этом уравнении и зрители, и критики забыли об одной маленькой составляющей. От 6 лет примерно. Которая не молилась по ночам на книгу Эдуарда Успенского. Которая, даже если в доме есть модный проигрыватель винила, не слышала аудиоверсию сказки со знаменитой присказкой «Это хорошо, что вы зеленый и плоский. Вы можете лежать на газоне». Которой советская кукольная анимация кажется страшноватой из-за не очень ярких красок и некоторой непричесанности и гофмановости персонажей. А если кто-то и видел японскую версию «Чебы», как ласково называют своего героя создатели и прокатчики, то это уже давно не в тренде. Ведь именно для этой маленькой составляющей в первую очередь и был создан фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Впрочем, Дьяченко сам взрослый дядя, поэтому он, как никто другой, понимал, что надо насытить киноверсию и уютными отсылками к условному эталону, и взрослыми темами, чтобы зрители постарше не заскучали на этой чебурахнутой чехарде. Понимал и сделал это. В итоге с 1 января на экранах можно увидеть нечто новое, нечто необычное, нечто звездное и одновременно как будто немного знакомое. Ведь чего только наша фантазия не дорисовывала, когда читала, слушала и даже смотрела любимую многими сказку про плюшевого любителя апельсинов.

Чебурашка — неведомое науке существо, которое ураганом приносит с апельсиновой плантации прямиком на идеальный газон сочинского дендрария (привет, «Волшебник изумрудного города»). А там Гена — молчаливый и озлобленный на весь мир, но перфекционистически настроенный садовник. Он такого безобразия в своем дендрарии не потерпит! Но Чебурашка оказывается сначала удобным инструментом, чтобы насолить вреднющей владелице шоколадной фабрики, которая думает, что в мире можно все купить или всех запугать. А потом, конечно, покоряет своей милотой, ушами и логическим мышлением, которое «не у каждого человека бывает». Ну и в целом, несмотря на все свои порой разрушительные чебураханья, Чебурашка несет в этот мир такое наивное, чистое добро и безоговорочную дружбу, символом которой он является вот уже 56 лет.

«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши
Чебурашка

Пожалуй, единственный заметный недостаток этого фильма — немного неравномерное распределение эмоций, которые зритель переживает на протяжении более полутора часов. В первой половине — чистопородный аттракцион, в котором Чебурашка еще не говорит, но зато осваивает все допустимые и недопустимые средства передвижения (даже полет в гнезде), активно падает, активно убегает и активно забавляет детей в понятной приключенческой стилистике. Не волнуйтесь, за время этих трюков ни один Чебурашка не пострадал. Вторая половина выдает сильную драму, да к тому же под душераздирающую песню. Я лично видела, как мама пятилетней девочки, сидевшая рядом со мной, разревелась, а дочка ее успокаивала и говорила, что «это же Чебурашка, с ним все будет хорошо».

Но с другой стороны, это как раз и есть показатель, как зрители разных возрастов одинаково сильно подключаются к предложенной истории. Дети неистово верят в то, что с Чебой не может случиться ничего плохого. А родители видят серьезные темы, которые Чебурашка помогает как-то упростить и объяснить и детям, и самим же взрослым.

«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши
Чебурашка

О каких темах речь? О выборе, о потере, о предательстве, о том, что в любом конфликте виноваты двое, и о том, что нужно уметь прощать, а для этого — уметь сделать первый шаг. Яркие драматические артисты, такие как Сергей Гармаш и Елена Яковлева, понадобились этой истории, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что перед зрителями большое кино, а не проходное развлечение для друзей. Этому дуэту подпевает Полина Максимова, которой нужно построить этот самый мостик отношений, причем такой разлапистый, сразу в три стороны. А уже Сергей Лавыгин, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и остальные, чуть менее известные лица отвечают за комическое облегчение тона, в котором на эти темы создатели «Чебурашки» говорят со зрителями. Типажи ли они? Да. А вы хотите, чтобы вам детское кино Уэс Андерсон снимал? Они понятны ровно настолько, чтобы не оставить детям вопросов, какой вот этот дядя, а какая вот эта тетя.

«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши
Чебурашка

Но если раньше злых теть и конкретно Шапокляк (хотя героиню Елены Яковлевой так не зовут) показывали нарочито в черном и строгом, то в новом «Чебурашке» «дьявол» носит дизайнерские костюмы. И да, со шляпами всевозможных фасонов. Актриса, которая на премьеру пришла в лаконичных черных брюках и стильном, но все же уютном кардигане, посмеивалась, что в тех костюмах ей даже играть не надо было. Надеваешь и просто горделиво вышагиваешь. Все! Образ всевластной дамы готов. Да и мрачный Гена мрачен лишь лицом. «Чебурашка» — это светлое, яркое, карамельно-апельсиновое кино, в котором сама картинка создает ощущение сказки: ведь таким мир вокруг нас не бывает 365 дней в году. Даже в Сочи, где проходили основные съемки.

«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши
Чебурашка

Что до самого ушастого, он тоже проделывает на экране сложный эмоциональный путь. Но его милая внешность, уши, которые живут своей жизнью, и неповторимые интонации Ольги Кузьминой помогают воспринять этот путь самопознания, самоопределения как живую и чаще веселую игру. А заодно расширить словарный запас, ведь Чеба оказывается поклонником словаря Даля. А иначе откуда бы он узнал слово «чебурахаться»?

«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши
Чебурашка

Этот фильм балансирует между детским и взрослым зрительским интересом. Чтобы ни те ни другие не заскучали во время просмотра. Особенно ценны шутки, которые соединяют в себе и знакомые только взрослым цитаты, и понятные детские темы. Я бы процитировала, но не хочу портить эффект от приятного узнавания. Но посоветую не убегать во время начала титров, чтобы кайфануть от короткой анекдотической сцены, которая завершает картину.

«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши
Чебурашка

Что по итогу? Большое, красочное кино, ориентированное, конечно, в большей степени на детей. Да, пожалуй, если бы не работа, я, взрослая тетя, одна на этот фильм не пошла бы. Но просто потому, что не очень люблю наивный и чрезмерно добрый юмор. А он в «Чебурашке» именно такой. Без подводных камней и двойных доньев. Чтобы стать по-настоящему народным фильмом для тех, кому сейчас плюс-минус 6 лет. И запасайтесь апельсинами и терпением. После этого фильма вся семья будет неистово хотеть либо их, либо ушастика.

Вероника Скурихина
Вероника Скурихина
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