«Чебурашка»: Рецензия Киноафиши

Ну что, все же настроились на попрание собственного детства, когда узнали, что Чебурашка станет героем полнометражного игрового фильма, но при этом сам будет нарисованным? Но в этом уравнении и зрители, и критики забыли об одной маленькой составляющей. От 6 лет примерно. Которая не молилась по ночам на книгу Эдуарда Успенского. Которая, даже если в доме есть модный проигрыватель винила, не слышала аудиоверсию сказки со знаменитой присказкой «Это хорошо, что вы зеленый и плоский. Вы можете лежать на газоне». Которой советская кукольная анимация кажется страшноватой из-за не очень ярких красок и некоторой непричесанности и гофмановости персонажей. А если кто-то и видел японскую версию «Чебы», как ласково называют своего героя создатели и прокатчики, то это уже давно не в тренде. Ведь именно для этой маленькой составляющей в первую очередь и был создан фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Впрочем, Дьяченко сам взрослый дядя, поэтому он, как никто другой, понимал, что надо насытить киноверсию и уютными отсылками к условному эталону, и взрослыми темами, чтобы зрители постарше не заскучали на этой чебурахнутой чехарде. Понимал и сделал это. В итоге с 1 января на экранах можно увидеть нечто новое, нечто необычное, нечто звездное и одновременно как будто немного знакомое. Ведь чего только наша фантазия не дорисовывала, когда читала, слушала и даже смотрела любимую многими сказку про плюшевого любителя апельсинов.

Чебурашка — неведомое науке существо, которое ураганом приносит с апельсиновой плантации прямиком на идеальный газон сочинского дендрария (привет, «Волшебник изумрудного города»). А там Гена — молчаливый и озлобленный на весь мир, но перфекционистически настроенный садовник. Он такого безобразия в своем дендрарии не потерпит! Но Чебурашка оказывается сначала удобным инструментом, чтобы насолить вреднющей владелице шоколадной фабрики, которая думает, что в мире можно все купить или всех запугать. А потом, конечно, покоряет своей милотой, ушами и логическим мышлением, которое «не у каждого человека бывает». Ну и в целом, несмотря на все свои порой разрушительные чебураханья, Чебурашка несет в этот мир такое наивное, чистое добро и безоговорочную дружбу, символом которой он является вот уже 56 лет.

Чебурашка

Пожалуй, единственный заметный недостаток этого фильма — немного неравномерное распределение эмоций, которые зритель переживает на протяжении более полутора часов. В первой половине — чистопородный аттракцион, в котором Чебурашка еще не говорит, но зато осваивает все допустимые и недопустимые средства передвижения (даже полет в гнезде), активно падает, активно убегает и активно забавляет детей в понятной приключенческой стилистике. Не волнуйтесь, за время этих трюков ни один Чебурашка не пострадал. Вторая половина выдает сильную драму, да к тому же под душераздирающую песню. Я лично видела, как мама пятилетней девочки, сидевшая рядом со мной, разревелась, а дочка ее успокаивала и говорила, что «это же Чебурашка, с ним все будет хорошо».

Но с другой стороны, это как раз и есть показатель, как зрители разных возрастов одинаково сильно подключаются к предложенной истории. Дети неистово верят в то, что с Чебой не может случиться ничего плохого. А родители видят серьезные темы, которые Чебурашка помогает как-то упростить и объяснить и детям, и самим же взрослым.

Чебурашка

О каких темах речь? О выборе, о потере, о предательстве, о том, что в любом конфликте виноваты двое, и о том, что нужно уметь прощать, а для этого — уметь сделать первый шаг. Яркие драматические артисты, такие как Сергей Гармаш и Елена Яковлева, понадобились этой истории, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что перед зрителями большое кино, а не проходное развлечение для друзей. Этому дуэту подпевает Полина Максимова, которой нужно построить этот самый мостик отношений, причем такой разлапистый, сразу в три стороны. А уже Сергей Лавыгин, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и остальные, чуть менее известные лица отвечают за комическое облегчение тона, в котором на эти темы создатели «Чебурашки» говорят со зрителями. Типажи ли они? Да. А вы хотите, чтобы вам детское кино Уэс Андерсон снимал? Они понятны ровно настолько, чтобы не оставить детям вопросов, какой вот этот дядя, а какая вот эта тетя.

Чебурашка

Но если раньше злых теть и конкретно Шапокляк (хотя героиню Елены Яковлевой так не зовут) показывали нарочито в черном и строгом, то в новом «Чебурашке» «дьявол» носит дизайнерские костюмы. И да, со шляпами всевозможных фасонов. Актриса, которая на премьеру пришла в лаконичных черных брюках и стильном, но все же уютном кардигане, посмеивалась, что в тех костюмах ей даже играть не надо было. Надеваешь и просто горделиво вышагиваешь. Все! Образ всевластной дамы готов. Да и мрачный Гена мрачен лишь лицом. «Чебурашка» — это светлое, яркое, карамельно-апельсиновое кино, в котором сама картинка создает ощущение сказки: ведь таким мир вокруг нас не бывает 365 дней в году. Даже в Сочи, где проходили основные съемки.

Чебурашка

Что до самого ушастого, он тоже проделывает на экране сложный эмоциональный путь. Но его милая внешность, уши, которые живут своей жизнью, и неповторимые интонации Ольги Кузьминой помогают воспринять этот путь самопознания, самоопределения как живую и чаще веселую игру. А заодно расширить словарный запас, ведь Чеба оказывается поклонником словаря Даля. А иначе откуда бы он узнал слово «чебурахаться»?

Чебурашка

Этот фильм балансирует между детским и взрослым зрительским интересом. Чтобы ни те ни другие не заскучали во время просмотра. Особенно ценны шутки, которые соединяют в себе и знакомые только взрослым цитаты, и понятные детские темы. Я бы процитировала, но не хочу портить эффект от приятного узнавания. Но посоветую не убегать во время начала титров, чтобы кайфануть от короткой анекдотической сцены, которая завершает картину.

Чебурашка

Что по итогу? Большое, красочное кино, ориентированное, конечно, в большей степени на детей. Да, пожалуй, если бы не работа, я, взрослая тетя, одна на этот фильм не пошла бы. Но просто потому, что не очень люблю наивный и чрезмерно добрый юмор. А он в «Чебурашке» именно такой. Без подводных камней и двойных доньев. Чтобы стать по-настоящему народным фильмом для тех, кому сейчас плюс-минус 6 лет. И запасайтесь апельсинами и терпением. После этого фильма вся семья будет неистово хотеть либо их, либо ушастика.