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Bullet Train

Быстрее пули, 2022

2022 / США
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13 голосов
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о выходе в прокат
О фильме

Наемные убийцы всех мастей оказываются в одном сверхскоростном экспрессе, следующем без остановок.

8.2 Оцените
13 голосов
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 июля 2022
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Дэвид Литч
Дэвид Литч
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Джои Кинг
Джои Кинг
Зази Битц
Зази Битц
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Быстрее пули 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Брэд Питт утверждает, что его актерская карьера находится на заключительном этапе В этом году выйдут две картины во главе с именитым исполнителем.
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23 июня 2022 10:06
Сандра Буллок пытается помочь Брэду Питту избежать проблем в новом трейлере боевика «Быстрее пули» Снял фильм режиссер «Дэдпула 2», «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Форсажа: Хоббс и Шоу».
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7 июня 2022 18:05
Боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом выйдет на две недели позже, чем планировалось Фильм Дэвида Литча занял прокатный слот, освободившийся после переноса «Черного Адама».
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21 марта 2022 12:41
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