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Быстрее пули
Bullet Train
Быстрее пули, 2022
2022 / США
Трейлер
8.2
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Жанр:
боевик
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О фильме
Наемные убийцы всех мастей оказываются в одном сверхскоростном экспрессе, следующем без остановок.
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8.2
Оцените
13
голосов
Год выпуска
2022
Премьера в мире
14 июля 2022
Возраст
16+
Прокатчик
SPPR
Режиссер
Дэвид Литч
В ролях
Брэд Питт
Аарон Тейлор-Джонсон
Джои Кинг
Зази Битц
Майкл Шеннон
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Брэд Питт утверждает, что его актерская карьера находится на заключительном этапе
В этом году выйдут две картины во главе с именитым исполнителем.
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23 июня 2022 10:06
Сандра Буллок пытается помочь Брэду Питту избежать проблем в новом трейлере боевика «Быстрее пули»
Снял фильм режиссер «Дэдпула 2», «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Форсажа: Хоббс и Шоу».
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7 июня 2022 18:05
Боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом выйдет на две недели позже, чем планировалось
Фильм Дэвида Литча занял прокатный слот, освободившийся после переноса «Черного Адама».
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21 марта 2022 12:41
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