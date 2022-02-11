«Однажды в пустыне»: Рецензия Киноафиши

События нового проекта режиссера Андрея Кравчука («Викинг», «Адмирал») и продюсера Алексея Учителя («Стрельцов», «Китобой») разворачиваются в Сирии середины 2010-х. На дворе война, сирийская народная армия Башара Асада пытается уничтожить террористов ИГИЛ. Некоторые успехи в этом противостоянии появляются тогда, когда на помощь сирийцам приходят военнослужащие российской армии. Среди них и опытный сапер Шаберов.

Капитан Шаберов (Александр Робак) — опытный подрывник, бесценный специалист высокого класса, который, впрочем, не отличается дисциплиной. Все потому, что Шаберов – одиночка: не умеет играть в команде и постоянно идет на риск, чем вызывает недовольство однополчан. Во время экзамена, который герой Робака проводит у подопечных (молодых сирийских саперов-курсантов), происходит мощнейший взрыв.

Шаберов чудом остается в живых, но весь его взвод погибает. Пытаясь выйти на след тех, кто в этом виновен, командование приписывает нерадивого сапера-одиночку к отряду майора Жилина (Павел Чинарев) — молодого и дерзкого офицера, который сбивает гонор с Шаберова. Параллельно с этим у персонажа Робака завязывается общение с молодой сирийской девушкой по имени Джамиля (Екатерина Нестерова). Правда, не до конца понятно, кто здесь занимает какую сторону конфликта. Любовь во время войны — дело рисковое.

Однажды в пустыне

Работа над «Пальмирой» (первоначальное рабочее название ленты) началась несколько лет назад. Судя по первой информации со съемок, казалось, что зрителям хотят скормить очередной военно-патриотический эпос без вкуса, логики и здравого смысла. На поверку «Однажды в пустыне» Кравчука выглядит куда приятнее ожидаемого. Наши худшие ожидания не оправдались – вот только делает ли этот факт лучше саму картину? Вопрос риторический. Главное, с чем это аудиовизуальное произведение уместнее было бы сравнивать.

Центральным звеном истории становится Александр Робак. В последние годы происходит в некотором роде ренессанс его карьеры. Внушительная фильмография (более 150 работ с конца 90-х) пополняется образами, которые не существенно, но отходят от типовых амплуа актера. Да, это все еще типажи мужа на втором и первом плане («Только серьезные отношения», «Инсомния», «Эпидемия» etc.), но даже небольшие появления Александра в этих образах запоминаются синтезом обновленной харизмы, комичности и стати. В новой работе Кравчука у актера главная роль. Большую часть экранного времени перед нами хмурый вояка. Потерявший из-за взрыва несколько пальцев, неспособный видеть дальше собственного забрала (пусть оно и прозрачно) и лишенный эмпатии.

На протяжении двух часов Робак будет ломать стереотипы о военных, в частности, прошедших сирийскую кампанию. «Во взрыве мои ребята погибли, молодые были, тоже хотели пожить», – заявит он одному из главных антагонистов ближе к финалу. Способность к эмпатии вкупе с чувством вины все-таки проявится в нужный момент. Таких сломов и надрывов будет еще несколько. Подобной нетривиальности попросту не ждешь от блокбастера про войну в Сирии и нелегкий труд сапера. Отчасти этим лента Кравчука, как бы странно это ни звучало, немного, но удивляет.

Однажды в пустыне

Проблемы фильма начинаются там, где Шаберов выпадает из повествования. Герой Робака, каким бы необычным он ни был, попросту не вписан в историю. Шаберов словно находится в военно-полевой Матрице, в мире, придуманном машинами — он не является частью событий, но одновременно с этим провоцирует их. Да и отдельные эпизоды картины с трудом складываются в цельную историю, будто перед нами разрозненные куски короткометражек, снятых в русской провинции патриотами-энтузиастами. Камеру в руки взяли, нажали Stop, а монтажера пригласить забыли.

Возможно, «Однажды в пустыне» просто не нужен был сценарий. Поскольку съемочная группа увлечена чем угодно, кроме, собственно, рассказа истории о человеке на войне и его тяжелом ремесле. С этим, кстати, идеально справилась лента «Братство» Павла Лунгина, где на фоне масштабного противостояния добра и зла гораздо интереснее наблюдать за драмой «маленького человека». Здесь же оператор погружается лишь в окружающее пространство… Вот всплывающие титры для обозначения местоположения действия. Вот дрон летает над локациями, танками и машинами, на которых установлен пулемет. Вот наши убивают врагов, а террористы отправляют смертников на машинах, начиненных взрывчаткой. Происходят масштабные взрывы, которые — без всякого сарказма — могут посоревноваться с уровнем разрушения «Трансформеров» Майкла Бэя.

Однажды в пустыне

Можно предположить, что история, представленная на экране, много раз корректировалась, а то и вовсе переписывалась от начала до конца. Об этом недвусмысленно высказался и автор сценария Ариф Алиев —он заявил, что у этой истории «сложная судьба». Безусловно, лента режиссера Кравчука и продюсера Учителя — это по-настоящему масштабный проект. В таких случаях говорят или пишут «была проделана большая работа». Потому что масштаб, команда, годы труда, время, силы, нервы, миллионы бюджета, тысячи пуль, десятки единиц реквизита, техника Минобороны, пиротехника всех возможных цветов и калибров. Должен ли думать об этом обычный зритель, видя на экране двухчасовую стрелялку? Вопрос, опять же, риторический.

На фоне топорной военной пропаганды — картин в духе «Неба», «Танков» или «28 панфиловцев» — «Однажды в пустыне» смотрится венцом творения и настоящим «законодателем мод». Особенно поражает, что не самую стыдную историю о войне срежиссировал Андрей Кравчук, чей «Союз Спасения» не пинал только слепой. Но до тех пор, пока в мире есть примеры талантливой военной пропаганды — будь то «Черный Ястреб» Ридли Скотта или «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу — проекты вроде «Однажды в пустыне» останутся на задворках жанра военной драмы.

На сегодняшний день подобный фильм хорош до тех пор, пока не станет доступен за пределами страны. Хотя минимальное количество Владимира Путина (его голос слышно лишь 10 секунд за два часа) и всего два портрета Башара Асада на заднем плане — весьма прозрачный довод в пользу того, что проект попробуют продать на Запад. Нам ведь нужно напомнить миру, кто победил террористов в Сирии. И попытаться при этом сохранить человеческое лицо российских солдат. К счастью для России, Робак сделал это талантливо, а финальный твист еще и нагоняет драмы главному герою.