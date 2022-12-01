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Достать ножи 2
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Glass Onion: A Knives Out Mistery

Достать ножи 2, 2022

2022 / США
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Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Райан Джонсон
Райан Джонсон
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Жанель Моне
Жанель Моне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Достать ножи 2 1 постер
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Райан Джонсон объявил официальное название сиквела «Достать ножи» Предполагается, что премьера состоится в конце ноября.
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14 июня 2022 09:42
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