«Сказки Гофмана»: Рецензия Киноафиши

ХI фестиваль короткометражного, а с этого года и дебютного кино «Короче» открыла очень вольная фантазия Тины Баркалаи на произведения Гофмана, если точнее — его сказки. В винтажно-желтой комедийной драме все грустно и неизбежно, а усталость сочится через экран. Но все же есть за что зацепиться, просто придется поверить в магию.

Несмотря на то что открывающая сцена заверяет нас в отсутствии привязки к конкретному времени, синопсис гласит: начало нулевых, Надежда с намекающей фамилией Страхова (Екатерина Вилкова) — типичная «серая мышь». Возможно, слишком стереотипная: она собирает блеклые волосы в пучок, носит очки в толстой роговой оправе, работает в библиотеке днем и театре ночью, а еще не умеет говорить «нет». Дома ее не ждет Виталик (Максим Стоянов) — персонаж до того неприятный, что в полупрозрачном желтом оттенке герой, кажется, начинает гнить. У них нет детей, любви и семьи: все случилось само собой много лет назад и никак не может развязаться.

Сказки Гофмана

Происходит чудо: обворожительно уставший Гарик (Евгений Цыганов) ищет модель рук и встречает ее в театральном гардеробе, когда Надя протягивает не то продюсеру, не то режиссеру номерок (для вешалки!). Где-то звучит волшебная трель, и экран словно погружается в клишированную сказочную пыльцу — скоро для Нади все поменяется.

Сказать по правде, название не оправдывает себя: «Сказки Гофмана» не имеют ничего общего с одноименным произведением, а в фильме появляются неясной связью между Надей и давным-давно взявшим в библиотеке книгу творцом в виде Алексея Гуськова. Нам до последнего хочется поверить в чудо: превращение из мыши в бабочку мы видели все там же, в нулевых, в «Дрянных девчонках», «Отличнице легкого поведения» и даже немного в «Теле Дженнифер». Эти сюжеты очаровательны, но актуальны именно в шике эпохи телефонов-раскладушек и накладных блондинистых волос. Режиссерка «Сказок Гофмана» утверждает, что они найдут своего зрителя и сегодня. Возможно, но поиски будут долгими.

Картину можно назвать пресным ретро с аккуратным, боязливым юмором, иногда граничащим с газетными анекдотами. Единственное, что вдыхает жизнь и интерес к ней же в фильм, — закадровый голос, отпускающий неловкие смешные комментарии. Без них кино потеряло бы не только свой иногда высвечивающийся шарм, но и диалог со зрителем.

Справедливо заметить, что «Сказки Гофмана» не производят впечатление на искушенного фестивального зрителя, но вполне имеют потенциал завоевать сердце широкой аудитории. Причин тому несколько: начать хотя бы со знакомому по схожим в настроении фильмам актерскому составу. Удивительным образом психофизика Вилковой и Стоянова идеально подходит для их персонажей: немного жалких, немного отталкивающих.

Сказки Гофмана

Да и ситуация, в которой замужняя по причине «надо» женщина вдруг понимает, как сильно ее не ценят и сколько лет она потратила впустую, многим зрительницам может оказаться знакомой. Конечно, мы надеемся, что нет, но остаемся реалистами. Где-то маленькие экраны точно истосковались по выматывающе наивной истории, которая в итоге не кончится чудом: и это именно то, за что хочется создателей похвалить. Героиня, прожившая в норке целую жизнь, не сможет за один день переехать в замок и от поцелуя случайного принца в королеву не превратится.

«Сказки Гофмана» — странные, несуразные и блеклые, как их главная героиня, но превращают эти качества в приманку для потенциального зрителя. Картина не открывает глаза и не наставляет на путь истинный, а просто рассказывает грустную историю без счастливого конца. Потому что сказки, к сожалению, имеют мало общего с реальностью.