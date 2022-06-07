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Тор: Любовь и гром Тор: Любовь и гром
Киноафиша Фильмы Тор: Любовь и гром
Thor: Love and Thunder

Тор: Любовь и гром, 2022

2022 / США
8.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Сюжет нового фильма КВМ будет сфокусирован на одном скандинавских богов, который некогда был частью команды Мстителей, но после пришествия Таноса и уничтожения Асгарда вынужденно стал обитателем планеты Земля. В новом фильме Тор столкнется с очередным испытанием судьбы в лице своей бывшей возлюбленной Джейн Фостер. Четвертая часть «Тора» понравится всем фанатам марвеловских комиксов, а также тем, кто искренне любит смешные и обаятельные блокбастеры.

Режиссером картины выступил новозеландский кинематографист Тайка Вайтити, который также снял предыдущую часть «Тора». Большая часть зрителей знает Вайтити по фильмам «Реальные упыри», «Кролик Джоджо» и «Главный герой». В последнем Тайка выступил в качестве актера.

Главную роль в четвертом «Торе» сыграет австралийский актер Крис Хемсворт, большинство зрителей любит и помнит его по киновселенной Marvel. Некоторые фанаты также знают Криса как потрясающего спортсмена и многодетного отца. Совсем недавно Хемсворта можно было увидеть в сиквеле «Людей в черном».

К роли Джейн Фостер, как ожидается, вернется американская актриса Натали Портман, которая на долгие годы ушла из супергеройского кино. Каким-то чудом Тайке Вайтити и остальным членам команды «Тора» удалось уговорить актрису подписать новый контракт с Marvel. Ожидается, что в четвертом «Торе» у ее героини появятся некие божественные силы.

В новой части «Тора» также появится американский актер Крис Пратт. Как ожидается, он исполнит роль Питера Куилла, главного героя марвеловских «Стражей галактики», третья часть которых выйдет не раньше 2023 года.

«Тор: Любовь и гром» станет четвертым сольным фильмом о герое из скандинавского пантеона. Не исключено, что в случае прокатного успеха картина получит еще не одно полноценное продолжение. Однако вернется ли Тайка Вайтити в кресло режиссера — вопрос.

В основу четвертого фильма вошел комикс «Могучий Тор», в котором героиня Джейн Фостер получает суперсилы своего возлюбленного. Тем не менее у Криса Хемсворта, исполнителя роли Тора, также будет большая роль в грядущем блокбастере.

Съемки фильма «Тор: Любовь и гром» стартовали в начале прошлого года. В качестве локаций была выбрана Австралия. Официальная работа над фильмом была завершена летом 2021 года, далее последовал постпродакшен.

Известно, что роль главного антагониста четвертого «Тора» досталась британо-американскому актеру Кристиану Бэйлу, оскаровскому лауреату и адепту метода Станиславского. Роль Горра Убийцы Богов стала первой работой Бэйла в рамках марвеловской киновселенной.

К своей роли в фильме вернется американская актриса Тесса Томпсон, которая в третьем «Торе» сыграла алкоголезависимую Валькирию, со временем ставшую близкой соратницей скандинавского бога.

Тор воссоединяется с Валькирией, Стражами Галактики и своей бывшей девушкой Джейн Фостер, чтобы противостоять убийце богов Горру.

8.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 июня 2022
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
aloyanmr2009 18 апреля 2022, 18:25
Посмотрел сейчас трейлер ведь он только сегодня вышел, трейлер очень даже хорош рад что это ещё не последний фильм в Марвел для Криса Хемсворта, очень жду фильм
aidar.suleimanov209 17 апреля 2022, 17:23
Очень жду:)
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Прогноз оправдался: «Тор: Любовь и гром» собрал за первые выходные свыше $300 млн Не шедевр, но зарабатывает.
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11 июля 2022 10:34
Шокирующее камео: стало известно содержание сцен после титров из «Тора: Любовь и гром» Внимание! Новость содержит спойлеры.
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6 июля 2022 16:12
Тест: насколько ты готов к новому фильму о Торе? Накануне мировой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» предлагаем тебе проверить свои познания о прошлом Громовержца.
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25 июня 2022 17:00
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