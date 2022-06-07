Тор: Любовь и гром, 2022

Сюжет нового фильма КВМ будет сфокусирован на одном скандинавских богов, который некогда был частью команды Мстителей, но после пришествия Таноса и уничтожения Асгарда вынужденно стал обитателем планеты Земля. В новом фильме Тор столкнется с очередным испытанием судьбы в лице своей бывшей возлюбленной Джейн Фостер. Четвертая часть «Тора» понравится всем фанатам марвеловских комиксов, а также тем, кто искренне любит смешные и обаятельные блокбастеры.

Режиссером картины выступил новозеландский кинематографист Тайка Вайтити, который также снял предыдущую часть «Тора». Большая часть зрителей знает Вайтити по фильмам «Реальные упыри», «Кролик Джоджо» и «Главный герой». В последнем Тайка выступил в качестве актера.

Главную роль в четвертом «Торе» сыграет австралийский актер Крис Хемсворт, большинство зрителей любит и помнит его по киновселенной Marvel. Некоторые фанаты также знают Криса как потрясающего спортсмена и многодетного отца. Совсем недавно Хемсворта можно было увидеть в сиквеле «Людей в черном».

К роли Джейн Фостер, как ожидается, вернется американская актриса Натали Портман, которая на долгие годы ушла из супергеройского кино. Каким-то чудом Тайке Вайтити и остальным членам команды «Тора» удалось уговорить актрису подписать новый контракт с Marvel. Ожидается, что в четвертом «Торе» у ее героини появятся некие божественные силы.

В новой части «Тора» также появится американский актер Крис Пратт. Как ожидается, он исполнит роль Питера Куилла, главного героя марвеловских «Стражей галактики», третья часть которых выйдет не раньше 2023 года.