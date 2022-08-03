«Удача»: Рецензия Киноафиши

Сэм Гринфилд — симпатичная, но невезучая воспитанница детского дома, которая любит петь и снимать видеоролики со своей маленькой подругой Хэйзел. Главная героиня так и не смогла обрести свою семью на всю жизнь. Сейчас Сэм уже 18, так что пора расправить крылья и начать самостоятельно вести свой быт. Ей дают квартирку в полуподвальном помещении и работу в супермаркете. Все бы ничего, но у девушки все время что-то идет не так. Кровать обратно складывается, тостер ломается, дверь в ванной закрывается из-за упавшей швабры, попадаются разные носки, сдуваются колеса велика прямо перед поездкой на работу, случаются прочие мелкие неприятности. Да еще и малютка Хэйзел так и не нашла счастливый пенни, который дополнил бы ее коллекцию вещиц, приносящих удачу, и подарил бы ей семью.

Вечером после суматошного рабочего дня Сэм покупает себе сэндвич, садится на бордюрчик и делится половинкой с большеглазым черным котом по имени Боб. Оказывается, он пришел в мир людей из Страны удачи и у него есть та самая волшебная монетка. Недолго думая, героиня решает отдать ее подруге, чтобы помочь ей обрести семью. Но… по своей неуклюжести Сэм случайно смывает пенни в унитаз. С этого начинаются ее приключения, в результате которых она и сама попадает на фабрику удачи, представившись высоким лепреконом из Латвии. Сэм, как магнит для неудач, приводит упорядоченный мир в хаос, потенциально обрекая всех людей и волшебных существ на неудачу.

С производством первого полнометражного фильма Skydance Animation было не все так гладко. В эпоху Me too даже за фильмом без возрастных ограничений может тянуться шлейф скандалов, в которых оказались замешаны его создатели. Несмотря на милое содержание «Удачи» Пегги Холмс, вокруг нее тоже витала совсем не милая история. В 2019 году на должность главы анимационного подразделения Skydance Media наняли Джона Лассетера. Одного из основателей студии Pixar ранее выгнали оттуда из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Кажется, что теперь удача снова на его стороне, раз мультфильм, который он продюсирует, дебютирует на крупной потоковой платформе Apple TV+. Однако не все рады возвращению в мир анимации мужчины с большим черным пятном в биографии. В том же году Эмма Томпсон решила выйти из каста «Удачи» из-за такого решения Skydance.

Удача

Несмотря на это, кажется, что мультфильм только обогатился. Ведь выходцы из Pixar славятся тем, что насыщают анимацию массой отсылок к другим проектам и тем самым вписывают новинку от молодой компании в богатую историю работ знаменитой студии. Например, по сюжету, люди не допускаются в место, где делают счастливые талисманы и раздают толику удачи или неудачи, — подмигивание «Корпорации монстров». Говорящий кот — отсылка к «Душе» и персонажу мультика, тоже не отличающемуся везением, который вселился в рыжего пушистика.

В цветастой картинке мира удачи обитают кролики, котики, свинки, лепреконы, гендир всего этого предприятия — дракониха, единорог и другие существа. При этом Сэм — забавная героиня, пусть невезучая, но не лишенная талантов. Девушка хорошо поет и танцует (хотя эту линию можно было бы и развить). Она умеет делиться: Сэм готова отдать всю удачу Хэйзел и угостить милого котика панини. И самое главное — это одна из немногих героинь в анимации, обладающая здоровой психикой и принимающая себя такой, какая она есть. Гринфилд не готова разорвать свою полосу невезения, ведь именно она приводит Сэм к ее семье на всю жизнь. Неудачи делают ее сильнее, помогают найти друзей, а кому-то еще и встретить любовь.

Удача

Фортуна в этой красочной истории — всего лишь небольшой дар, который распределяет между людьми единорог с помощью огромного рандомайзера. Но тем, кому не отсыпали немного удачи, не стоит отчаиваться, ведь порой именно то, что кажется невезением, и делает человека счастливым. Остается только не пропустить саму жизнь в погоне за очередной фигуркой Манэки-нэко.