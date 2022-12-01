«Треугольник печали»: Рецензия Киноафиши

Отношения моделей Карла и Яи переживают кризис. Он надеется построить равноправные отношения без рамок и предрассудков. Она хочет полностью положиться на своего мужчину, не задумываясь о деньгах и проблемах. После очередного примирения пара отправляется в круизное путешествие на огромной яхте. В этом месте тоже процветают вполне понятные социальные правила. Пассажиры — сплошь избалованные богачи, готовые платить огромные деньги за малейшие прихоти. Экипаж пытается предугадать каждый вздох и всячески ублажать гостей, надеясь заработать большие чаевые. Но скоро корабль терпит крушение, и группа уцелевших счастливчиков оказывается на необитаемом острове. Тут не получится обменять блага на оригинальный Rolex или кормить окружающих обещаниями лучшей жизни после возвращения. Мир принимает старые формы, где выживает сильнейший и самый опытный, понимающий, как наловить рыбу, развезти костер и отыскать воду.

Режиссер Рубен Эстлунд выиграл главный приза Каннского кинофестиваля с двумя фильмами подряд. Оба имеют в названии геометрические фигуры, длятся 2,5 часа и оказываются сатирой на жизнь богачей. Хотелось бы возвести его в ранг живого гения, но, к сожалению, «Треугольник печали» оставляет не самое приятное послевкусие.

Смешно — да. Тонко и остроумно — нет. Хотя судите сами, возможно, толпа долго блюющих (там есть кадры и похуже) богачей позволит вам разглядеть глубокий режиссерский замысел. Все местное обаяние держится на интересных образах. Капитан-алкоголик, проповедующий марксистские и социалистические идеи. Русские олигархи, которые сходят с ума от безделья. Пара моделей, очень условно представляющая, как функционирует мир. Неожиданные продавцы оружия, получившие одну из самых интересных историй на этом корабле. Банальным вышел лишь местный программист, примитивно страдающий от неуверенности и скромности.

Треугольник печали

Сатира оказалась беззубой, практически лишенной свежих идей. Нам смешно пережевывают одни и те же мысли, показывают людскую зависимость от денег и тут же напоминают про их бесполезность в столкновении с реальными проблемами. Интересные герои не выходят далеко за пределы своих характеров и практически не меняются. Самым травмирующим испытанием становится убийство беззащитного животного. Но и это событие не является поворотным, не испытывает пределы человеческих возможностей. Просто так получилось, очень неловко и трагично для всех его участников. Богачам приходится признать правила новой игры и занять более низкое место в социальной иерархии на острове. Это не мешает им продолжать наслаждаться жизнью, не задумываясь о трудностях.

Не хватает «Треугольнику печали» и свежести. В самом начале картины уделяется неприлично много времени уже, кажется, риторическому вопросу «кто должен оплачивать счет в ресторане?». В середине начинается слишком открытое столкновение социализма и капитализма, с буквальным зачитыванием книги Маркса по громкой связи. Кажется, Эстлунд смеется на обоими лагерями, показывая в итоге бессмысленность всех взглядов перед суровой реальностью. Где-то рядом довольно скромно на сцену выходит сатира над феминизмом и маскулинностью, с которыми Эстлунд проделывает тот же прием. Просто меняет устоявшиеся роли местами и предлагает взглянуть на ситуацию под другим углом. Добытчицей здесь становится женщина, а все мужчины способны лишь пытаться ее ублажать, чтобы получить кусок еды. Но подобные размышления как будто и так были у нас в голове. В этот раз Эстлунд не предлагает новой пищи для размышлений. Высокую кухню заменили привычной домашней едой для мозгов. Она все еще вкусная, но слишком знакома и лишена какой-то изюминки.

Треугольник печали

Сама история так и не переходит черту полного абсурда. К нему подбирается лишь большая сцена ужина, заканчивающаяся жуткой катастрофой. Идея опустить богачей на самое дно, буквально окунуть в помои и экскременты — понятна, но для чего понадобилось ее затягивать и показывать столь натуралистично — не очень. После кораблекрушения об этой «фекальной неловкости» и вспоминать смешно. Это их единственное болезненное «падение», ведь остров не даст персонажам ощутимой оплеухи. Странным выглядит и открытый финал. Весь фильм история оставалась предельно понятной и простой, дотошно разжевывая каждую мысль. Здесь же нам предлагают самим решить, что дальше станет с героями. Конец оказывается не интересной задумкой в духе «Начала», а оборванным на полуслове. О судьбе персонажей не хочется рассуждать или полемизировать.

При этом «Треугольник печали» — все равно очень яркое кино. Хочется порадоваться за отечественный прокат, который будет показывать победителя Каннского кинофестиваля. Стоит лишь быть готовым к слишком натуралистичной чернухе и схематичной сатире с довольно очевидной сменой социальных ролей. Остальное — лотерея: вы сможете посмеяться от души или быстро утомитесь от банального исследования общества и современных проблем. Возможно, именно так и выглядит этот «артхаус для народа». Он будет понятен всем и каждому, ведь поднимает тему болезненного неравенства, с которым так или иначе сталкивались многие, но в финале оказывается слишком поверхностным.