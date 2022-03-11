«Наемник»: Рецензия Киноафиши

В истории американского кино есть целый жанр из серии «солдат вернулся домой», который пытается осознать, каково приходится людям, пережившим войну. В фильмах тридцатых годов гангстерами часто становились ветераны Первой мировой, о психологических травмах Вьетнама и Ирака и вовсе говорить нечего — о них сняты десятки фильмов. «Наемник», конечно, в этот ряд вполне вписывается.

Его главный герой Джеймс Харпер (Крис Пайн) – идеальный солдат, воспитанный рейнджером американской армии, не мыслящим жизнь вне боя. Однако, он уже немолод, у него есть жена (Гиллиан Джейкобс) и маленький сын. Пройдя Ирак и Афганистан, Джеймс обнаружил себя с изуродованным коленом и горой, причем, буквально, неоплаченных счетов. Очередная комиссия признает Джеймса негодным к службе — новый капитан решил провести чистку состава, избавившись от ветерана из-за обнаруженных в крови обезболивающих, которые он вкалывает прямо в колено — и кроме того, лишает его пенсии.

Наемник

История старая как сам жанр, но Харпер, в отличие от своих предшественников, действительно сумел вернуться домой. Его не мучают кошмары, ПТСР и чувство вины, он действительно хочет спокойной жизни и, что важно, всеми силами старается не повторить путь собственного отца, который, будучи сломленным списанием со всех счетов, просто исчез из семьи. Вообще, этой «мирной» части посвящено непривычно много времени — «Наемник» гораздо в большей степени драма, чем боевик. Собственно, экшен начинается во второй трети — Харпер встречает старого сослуживца Майка (Бен Фостер), у которого «все хорошо» и который предлагает работу в частной военной компании. «Да, платят чуть меньше, чем в каком-нибудь «Блэкуотере», зато мы не занимаемся грязными делами», — уверяет он.

Воодушевленный внушительным авансом и проникновенной речью старого «пса войны» Расти (Кифер Сазерленд), возглавляющего отряд наемников, «которые ему как семья», Харпер соглашается, несмотря на сопротивление жены, и отправляется в Берлин. Здесь он следит за доктором Салимом (Фарес Фарес), занимающимся разработкой вакцин. Однако его исследования, как следует из брифинга, финансируются сирийским бизнесменом, связанным с «Аль-Каидой». Харпер, Бен и команда врываются в лабораторию, допрашивают Салима и забирают все данные, но на выходе их уже ждет полиция. Харперу и раненому Майку удается сбежать, они разделяются и договариваются встретиться через 48 часов в Берлине, но Майк так и не появляется.

Наемник

Так начинается одиссея Харпера — классическая история о возвращении домой. В случае с «Наемником» вполне работающая. Вообще, от фильма с таким неброским названием многого не ждешь — разве что бойко поставленный боевик о железном воине, который противостоит остальному миру в одиночку и остается безукоризненно чистым до самого конца. Харпер, к его удаче, не таков. Он ликвидирует своих, которые были «скомпрометированы», он берет в заложники жену доктора Салима и его сына. Иными словами, Харпер готов пойти на все, чтобы вернуться домой. И в эту простую мотивацию несложно поверить — центр тяжести истории сценарист с выразительным именем Дж. П. Дэвис переносит в начало сюжета, и неудивительно, что Харпера постоянно тянет туда. «Берлинская» часть фильма, кроме того, получилась отточенно напряженной — брошенный и живущий простейшими инстинктами Харпер ждет нападения в любой момент.

Проговаривается в фильме и постоянная для жанра тема ненужности вчерашних солдат, о которых забывают сразу же после списания. Правда, ничего нового к ней не добавляется (если это вообще возможно). «Наемник», вероятно, будет интересен многим — он удачен и как драма, и как триллер. Называть его простым боевиком – значит, сильно его упростить.