«Три тысячи лет желаний»: Рецензия Киноафиши
Спасительная сила историй.
В этом сюжете Алетея — не греческая богиня, а простой человек. Она известный литературовед и путешествует по миру с выступлениями. Собирать истории людей — часть ее работы, которая помогает забыть о собственном одиночестве. Правда, как говорит Алетея, «такая жизнь — это осознанный выбор». Новая лекция приводит ее в Стамбул. Гуляя по местным барахолкам, женщина находит очень красивый и древний сосуд с богатым прошлым, не подозревая, что внутри него заточен настоящий джинн. Выбравшись из очередной многовековой темницы, он хочет исполнить 3 заветных желания и наконец вернуться в свой мир. Но Алетея слишком хорошо знакома с такими предложениями и знает, чем оборачиваются подобные «подарки». Чтобы понять истинные намерения джинна, она хочет послушать историю его жизни и понять, можно ли ему доверять.
После оглушительного успеха фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джордж Миллер, кажется, решил передохнуть и поэкспериментировать. В прошлой картине нас ждало концентрированное действие, состоящее из практически безостановочных погонь. «Три тысячи лет желаний» — его полный антипод. Большую часть времени здесь говорят и рассказывают истории. Почти все — о любви и одиночестве, которые определяли жизнь джинна на протяжении многих веков. Фильм выглядит очередной вариацией «Тысячи и одной ночи», правда, на этот раз неизбежный финал оттягивает именно слушатель, не верящий сомнительному рассказчику.
«Три тысячи лет желаний» показывает нам красоты повествования. На экране оживают красочные эпохи и люди, которые практически не меняются даже спустя тысячи лет. Каждый сюжет пропитан меланхолией и смирением, как и полагается сказкам, скрывая мораль, бережно сохраненную бессмертным магическим существом. В какой-то момент структура фильма напоминает матрешку. Такая зацикленная рекурсия историй, поддерживающих жизнь всех героев. Для джинна воспоминания о прошлом становятся единственным способом выживания в бесконечных темницах бутылок. Он прокручивает их в голове снова и снова, чтобы хоть как-то держаться за реальность. Алетея же цепляется за чужие рассказы и благодаря их анализу добивается большого успеха и находит почву под ногами.
Но как бы ни старался Миллер разнообразить свой сборник сказок (пускай и основанный на книге «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»), все сводится к довольно простому преодолению одиночества и поиску спасающей любви. Оба героя находятся в ловушках. Алетея — в метафорическом заключении собственного разума, а джинн — в буквальном заточении бутылок. Постепенно два голоса рассказчиков начинают биться в унисон, как бы показывая нам выход. Хотя на конец можно взглянуть по-разному. Что же исцеляет — любовь или одиночество? Первое приносит слишком много боли, второе со временем способно подарить забвение. В итоге все это лишь стороны одной медали жизни. Миллер все-таки предлагает нам относительно счастливый финал, в котором удается увидеть гармонию между обоими состояниями. Хотя, возможно, все еще проще и Миллер просто показывает нам, что если слушать и слышать друг друга, то можно решить любые проблемы.
Одновременно с этим «Три тысячи лет желаний» — очень красочное и яркое кино. Наверное, только так и можно оживлять на экране рассказы, полные боли, одиночества и разрушенных надежд. Если для вас Джордж Миллер — в первую очередь режиссер «Безумного Макса» стоит быть осторожными. В его новой картине абсолютно иной темпоритм и повествование. Здесь практически нет действия, сюжет можно описать парочкой предложений, а большая часть экранной магии держится на химии между Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой. Возможно, у вас получится отыскать в этих историях смысл и научиться слушать, познав всю силу одиночества и любви.