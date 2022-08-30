«Три тысячи лет желаний»: Рецензия Киноафиши

В этом сюжете Алетея — не греческая богиня, а простой человек. Она известный литературовед и путешествует по миру с выступлениями. Собирать истории людей — часть ее работы, которая помогает забыть о собственном одиночестве. Правда, как говорит Алетея, «такая жизнь — это осознанный выбор». Новая лекция приводит ее в Стамбул. Гуляя по местным барахолкам, женщина находит очень красивый и древний сосуд с богатым прошлым, не подозревая, что внутри него заточен настоящий джинн. Выбравшись из очередной многовековой темницы, он хочет исполнить 3 заветных желания и наконец вернуться в свой мир. Но Алетея слишком хорошо знакома с такими предложениями и знает, чем оборачиваются подобные «подарки». Чтобы понять истинные намерения джинна, она хочет послушать историю его жизни и понять, можно ли ему доверять.

После оглушительного успеха фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джордж Миллер, кажется, решил передохнуть и поэкспериментировать. В прошлой картине нас ждало концентрированное действие, состоящее из практически безостановочных погонь. «Три тысячи лет желаний» — его полный антипод. Большую часть времени здесь говорят и рассказывают истории. Почти все — о любви и одиночестве, которые определяли жизнь джинна на протяжении многих веков. Фильм выглядит очередной вариацией «Тысячи и одной ночи», правда, на этот раз неизбежный финал оттягивает именно слушатель, не верящий сомнительному рассказчику.

Три тысячи лет желаний

«Три тысячи лет желаний» показывает нам красоты повествования. На экране оживают красочные эпохи и люди, которые практически не меняются даже спустя тысячи лет. Каждый сюжет пропитан меланхолией и смирением, как и полагается сказкам, скрывая мораль, бережно сохраненную бессмертным магическим существом. В какой-то момент структура фильма напоминает матрешку. Такая зацикленная рекурсия историй, поддерживающих жизнь всех героев. Для джинна воспоминания о прошлом становятся единственным способом выживания в бесконечных темницах бутылок. Он прокручивает их в голове снова и снова, чтобы хоть как-то держаться за реальность. Алетея же цепляется за чужие рассказы и благодаря их анализу добивается большого успеха и находит почву под ногами.

Но как бы ни старался Миллер разнообразить свой сборник сказок (пускай и основанный на книге «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»), все сводится к довольно простому преодолению одиночества и поиску спасающей любви. Оба героя находятся в ловушках. Алетея — в метафорическом заключении собственного разума, а джинн — в буквальном заточении бутылок. Постепенно два голоса рассказчиков начинают биться в унисон, как бы показывая нам выход. Хотя на конец можно взглянуть по-разному. Что же исцеляет — любовь или одиночество? Первое приносит слишком много боли, второе со временем способно подарить забвение. В итоге все это лишь стороны одной медали жизни. Миллер все-таки предлагает нам относительно счастливый финал, в котором удается увидеть гармонию между обоими состояниями. Хотя, возможно, все еще проще и Миллер просто показывает нам, что если слушать и слышать друг друга, то можно решить любые проблемы.

Три тысячи лет желаний

Одновременно с этим «Три тысячи лет желаний» — очень красочное и яркое кино. Наверное, только так и можно оживлять на экране рассказы, полные боли, одиночества и разрушенных надежд. Если для вас Джордж Миллер — в первую очередь режиссер «Безумного Макса» стоит быть осторожными. В его новой картине абсолютно иной темпоритм и повествование. Здесь практически нет действия, сюжет можно описать парочкой предложений, а большая часть экранной магии держится на химии между Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой. Возможно, у вас получится отыскать в этих историях смысл и научиться слушать, познав всю силу одиночества и любви.