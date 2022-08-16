Меню
Трейлеры
Быстрее пули. Дублированный трейлер
Быстрее пули. Дублированный трейлер
Дата публикации: 2 марта 2022
Быстрее пули
– Пятеро наёмных убийц оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе.
Comon
16 августа 2022, 22:49
Оценка
Полный крышеснос, pulp fiction отдыхает
16 августа 2022, 22:49
1
0
Ответить
Максим Рубанов
26 августа 2022, 14:15
Оценка
В этом чуть ли не единственный фильм, который можно посмотреть
26 августа 2022, 14:15
1
1
Ответить
Максим Рубанов
26 августа 2022, 14:16
Оценка
В этом году чуть ли не единственный фильм, который можно посмотреть
26 августа 2022, 14:16
3
1
Ответить
Людмила Ковалёва
10 сентября 2022, 18:29
Оценка
Великолепный зрелищный боевик с Бредом Питтом в главной роли
10 сентября 2022, 18:29
2
1
Ответить
User
3 октября 2022, 11:05
В стиле Тарантино
3 октября 2022, 11:05
1
0
Ответить
User
5 ноября 2022, 06:15
Оценка
Супер фильм, вем то напомнил фильмы Гая Ричи
5 ноября 2022, 06:15
0
0
Ответить
Weteran Mc
17 июня 2024, 01:07
Оценка
Фильм мне чем то напомнил "Убить Билла". В таком же стиле снят. А так, интересно, в конце порадовали спецэффекты. Оценка: 8 из 10. 👍
17 июня 2024, 01:07
0
0
Ответить
