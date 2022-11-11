«Слон»: Рецензия Киноафиши

В спешке покинув работу, Сергей садится в машину и отправляется в длинную поездку в столичную больницу. Ему наконец-то удалось найти деньги на операцию по пересадке сердца для больного сына. Счет начинает буквально идти на часы. Вот только в дороге Сергея начинают отвлекать постоянными звонками. Сначала коллеги рассказывают о таинственной пропаже начальника, затем полицейские проявляют большой интерес к его путешествию, а потом к ним присоединяются бандиты, пытающиеся понять, где герой раздобыл такую сумму. Все ниточки ведут к Сергею и страшному поступку, который тот мог совершить ради спасения жизни своего сына.

«Слон» — это вариация фильма «Лок» с Томом Харди. Авторы позаимствовали лишь концепцию. У нас есть один герой за рулем машины и много общения с людьми по телефону. Первым в глаза бросается смена жанра. Нас ждет не тягучая драма, а напряженный триллер, в котором жизни многих людей оказываются на волоске от смерти. Мы следим за судьбой Сергея, постоянно переживаем за его сына, затем начинаем беспокоиться за маму главного героя и все это время пытаемся понять, что произошло с начальником. Каждый из персонажей по ту сторону телефона оказывается в беде. В салоне машины мы знаем не больше главного героя и находимся в постоянном нервном ожидании окончания очередных гудков на линии. Как будто мы попадаем в бесконечный эксперимент Шредингера: постоянно надеемся на лучшее, но думаем о худшем.

При этом создатели решили не мелочиться и добавили большое количество тайн, постепенно раскрывающихся в дороге. Мы узнаем, за что Сергей попал за решетку и вышел условно-досрочно, как ему удалось достать деньги, почему за ними охотятся бандиты и местная полиция, что представляли собой их отношения с начальником и успеют ли доктора приступить к операции. В истории оказывается много довольно неожиданных поворотов, буквально меняющих наше отношение к происходящему. Непредсказуемым окажется и финал, в который поначалу сложно поверить. Судьбы персонажей переплетаются слишком замысловатым образом, что заставит по-другому взглянуть на всю длинную поездку.

Слон

Фильм держится на харизме Павла Прилучного. Он играет довольно типичную для себя роль и выглядит максимально органично. Ты веришь его переживаниям и раскаяниям, в накопившиеся за годы злобу и отчаяние, которые скрываются за хлипкой верой. Картина дает его персонажу много шансов проявить себя, и каждое решение очередной проблемы позволяет герою расти в наших глазах. При этом решать вопросы он может исключительно благодаря телефону. Свернуть с главного пути невозможно — на кону жизнь сына. Остальные персонажи — всего лишь голос и появятся на экране лишь на пару минут. Они оказываются дополнением к Прилучному и немного теряются на его фоне, ведь их судьбы слишком тесно связаны. Мало времени уделили только машине, которая могла легко стать еще одним полноценным участником сюжета, но превращается лишь в инструмент передвижения.

Слон

«Слон» справляется с главным — создает напряжение и удерживает его вплоть до самых титров. Обладая маленьким пространством и практически одним актером, картина показывает нам увлекательную историю. Она полна трагедий, драм, тайн и небольших чудес. Позаимствовав интересную концепцию, авторы решили подарить зрителю абсолютно иной опыт и превратили эту поездку в жуткий и непредсказуемый триллер. Во многом картина работает благодаря Павлу Прилучному. Он отлично попал в образ бывшего уголовника, который думает лишь о благополучии своей семьи. Но даже делая непростой выбор, он все равно остается человеком.