«Либерея: Охотники за сокровищами»: Рецензия Киноафиши

Илья — успешный молодой бизнесмен, занимающийся продажей инновационных электросамокатов. Его жизнь меняет смерть любимой бабушки, которая одна растила парня с самого детства. В наследство любимому внуку она оставила в квартиру. Во время ремонта Илья обнаруживает старинный артефакт и случайно делится находкой в социальных сетях. Это запускает цепочку событий и превращает его в настоящего искателя сокровищ. За ним начинает охоту таинственная организация, уже не одно столетие разыскивающая утерянную библиотеку царя Ивана Грозного, прозванную Либереей. На помощь ему приходит пропавший отец и предлагает объединить усилия в поисках бесценного клада. Правда, сначала им нужно заручиться поддержкой филолога Арины. Только благодаря ее разработкам можно расшифровать первую подсказку и отыскать потерянную библиотеку.

Поиск сокровищ растянется по всей России и тесно переплетется с реальной историей. Ненадолго нас отправят в прошлое и покажут последнюю попытку захватить библиотеку. После этого она канула в небытие и превратилась в легенду, которая спустя много столетий привлекает безумцев. Привязка к реальной мистификации добавляют сюжету интересных деталей. Особенно если вы хоть чуть-чуть знаете о Либерее, царе Иване Грозном, смутном времени и роде Сапеги. Также она позволяет расширить географию путешествий и постоянно менять локации. Фильму удается создать дух приключения, а не просто закидывать героев в очередную точку для смены декораций.

Персонажам подобрали максимально разные характеры. Илья общительный и талантливый инженер с минимальными историческими познаниями и большой суммой денег на счету. Его папа, наоборот, нелюдим, живет в лесу, не умеет общаться с людьми и зациклен исключительно на утерянной Либерее. Между этими героями удалось создать интересную динамику. Их общение построено на юморе социально неадаптированного отца и саркастичного сына, а также драме вынужденного родства. Последним членом команды становится Арина. Она будет голосом разума и самым адекватным человеком в этом приключении. Именно ей предстоит сделать из них настоящую команду.

Либерея: Охотники за сокровищами

Злодеями в фильме выступает тайная организация, образованная потомками Сапеги. Для них поиски библиотеки давно стали фамильным предназначением. Это такие карикатурные злодеи, которые запустили руки во все сферы жизни. Они бесконтрольно разбрасываются деньгами и готовы задействовать любые ресурсы ради достижения результата. Такая бездушная «корпорация» в мире искателей сокровищ. Картина отлично передает ощущение от их непомерных аппетитов и безграничных возможностей, которым вынуждены противостоять главные герои.

Главное, что делает «Либерея», — развлекает. Это довольно классическое приключение, в духе «Сокровищ нации» или недавнего «Анчартед». Тут очень простая и понятная конструкция, которую не пытались переусложнить. Нас ждет разнообразная команда, вынужденная работать вместе. У них полно претензий к друг другу, но совместные поиски сокровищ оказываются эффективнее любой психотерапии и помогают лучше понять напарника. Все это разбавлено юмором, интересными ситуациями и большим количеством локаций, разбросанных по всей России. Сюжет не топчется на месте и не заставляет нас наблюдать бесконечные ряды библиотек с копошением в старых книгах. Даже расшифровку старого языка делают здесь благодаря смартфону и нейросетям. Хорошо работает исторический контекст, добавляющий приключению больше интересных деталей.

Либерея: Охотники за сокровищами

При желании «Либерею» можно легко превратить во франшизу и отправить персонажей на поиски очередных утерянных сокровищ России. Фундамент уже есть. Видно, что создатели хорошо понимают приключенческий жанр и как с ним нужно работать. Дальше уже можно увеличивать масштаб и генерировать больше интересных ситуаций. Хочется верить, что у этих героев есть будущее.