«Пес-самурай и город кошек»: Рецензия Киноафиши

Прошло около восьми лет с выхода полнометражной анимации «Приключения мистера Пибоди и Шермана», и вот Роб Минкофф порадовал маленьких зрителей новой историей. Режиссер оригинального «Короля льва» и дилогии «Стюарт Литтл» выступил одним из создателей мультфильма «Пес-самурай и город кошек». Картина Минкоффа — анимационная пародия на вестерн Мела Брукса «Сверкающие седла» 1974 года. Сюжетная канва отчасти сохраняется: в оригинале афроамериканец шериф Барт — теперь пес Хэнк, который тоже отличается от остального населения кошачьих, — отправляется по поручению в соседний городок, чтобы избавить его от коренного населения, а затем снести. Но место действия фильма перенесли с американской границы в феодальную Японию, где живут говорящие кошки, среди которых есть самураи, мирные жители, ниндзя, сегун и другие чины. От вестерна Брукса, кажется, остались только завязка и лошадки, которых ловко седлают кошки и пес-самурай, что выглядит довольно комично.

Хэнк мечтает стать самураем даже несмотря на то, что биглю это не по сословию. Дома его запугивают другие собаки, а в Японии хотят казнить. Однако ситуация неожиданно разрешается в пользу пса. Хитрый Ика Чу, жаждет выкурить жителей из деревни Какамучо, потому что те портят ему идеальный вид с дворца. Так что он назначает пса городским самураем, понимая, что Хэнка прогонят и тот не справится. Но за воспитание пса принимается теневой самурай Джимбо для того, чтобы Какамучо обрела настоящего воина и спасителя.

Очевидно, с моралистической точки зрения мультфильм играючи воспитывает в детях толерантность — пожалуй, важнейшую добродетель для современного американского общества. Хэнка угнетают в какой-то экзотической стране, не принимают к себе и не признают самураем только потому, что он пес. Напоминает о восклицаниях условных представителей BLM: «Это потому, что я черный?!» «Ненавидеть легко и приятно», — говорит один из героев-ксенофобов. Но в дальнейшем оказывается, что отличаться здесь хорошо: большой кот Сумо — вполне себе бодипозитивный, а малышка Эмико — самая умная в деревне — занимает почетную должность самурая в духе girl power.

Пес-самурай и город кошек

С другой стороны, помимо серьезных тем, в мультфильме предостаточно взрослых шуток и отсылок. Из уст симпатично отрисованных героев звучат смешные ругательства вроде «йошкин пес», «чушь кошачья» и «их тут до кота и больше». Джимбо, переживающий кризис среднего возраста, нередко прикладывается к бутылке с валерьяночкой. И с самого начала фильма ломается четвертая стена: герои обращаются напрямую к зрителям, делятся своими флешбэками, выбегают в кинозал или озвучивают хронометраж мультика. Наконец, персонажи сами называют эту «катавасию» фильмом. Его мир предельно условен и сам об этом буквально кричит. А судя по громкому детскому смеху в эти моменты, такие эксперименты действительно работают.

От азиатской культуры создатели привнесли красивые декорации с цветущими сакурами, японскими дворцами, мостиками и большими восточными веерами. В сюжет также вклиниваются вставки в жанре манги о самураях; появляются оригами и боевые искусства. Ика Чу напоминает о желтеньком покемоне. А Сегун Тосиро Мифунэ носит имя главного героя из «Отважного самурая» Акиры Куросавы. Причем в мультике его озвучивает тот самый Мэл Брукс, который снял «Сверкающие седла».

Пес-самурай и город кошек

При этом надписи, которые появляются в кадре, — чаще бессмысленные каракули, лишь внешне напоминающие иероглифы, или английские слова, написанные шрифтом вонтон. В яркой анимационной облочке авторы шутят над клишированностью азиатских сюжетов и даже вставляют забавную отсылку к «Убить Билла». Хэнк в желтом кимоно с черными полосками проходит обучение у великого самурая Джимбо, как Беатрикс Киддо — у китайского сенсея Пэй-Мэя. Оба ментора легко встают на тоненькое бамбуковое копье, но в анимационной пародии ученик может попросить перемотать нарезку кадров тренировок к моменту, когда у него все уже начнет получаться.

При этом в мультфильме много детских игр. Коты выстраиваются в стройную шеренгу между двумя дворцами и передают друг другу разговор Сегуна и Ика Чу, как по «сломанному телефону». Авторы вдоволь занимаются словотворчеством, выдумывая словечки вроде «когтикюра». Разным аббревиатурам дается новая расшифровка — любимое занятие школьников младших классов. Например, JPS здесь значит «жеребец поскачет сам». Расстраивает, что на львиную долю хороших приколов приходится много «туалетных» шуток, которые в конечном итоге дорастут до сражения вокруг гигантского нефритового унитаза.