Анчартед: на картах не значится
– В центре сюжета – история о том, как смекалистый Нейтан Дрейк отправляется в свое первое путешествие в поисках сокровищ с хитроумным Виктором «Салли» Салливаном. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире и высоко оценённых критиками компьютерных игр всех времен.
Фильм очень понравился, на одном дыхании смотрится.
Можно считать Лучший Фильм Года!!!
Однозначно: ДА. Рекомендую!
Фильм тупое г. тупово г.
Как то даже неловко разбирать все глупости, которые происходят в нём.
...
Ознакомился коротко с первоисточником. Создатели??? У вас что???? Нетфлик головного мозга произошёл что ли? Ужас какой, надеюсь фанаты игры этот фильм не видели.
