«Одна»: Рецензия Киноафиши

Август 1981 года. Лариса (Надежда Калеганова) вместе с мужем Володей (Максим Иванов) возвращается из свадебного путешествия из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Они занимают места в полупустом салоне, сосед по очереди у трапа показывает им фотографии своей семьи, к которой он спешит вернуться, самолет взмывает в стадо перистых облаков, погода ясная, как планы на будущее, Лариса закрывает глаза, а просыпается от резкого толчка — в метрах от них пролетает самолет, а следующий за ним и вовсе таранит борт маленького пассажирского Ан-24, части которого разлетаются по воздуху и с ревом приземляются в лесу. Лариса чудом остается в живых, но, не найдя своего мужа, решается отправиться на его поиски.

Одна

Собственно, оставшаяся часть фильма примерно поровну поделена между ее путешествием по таежному лесу, постоянными жизнеутверждающими флешбэками в счастливое прошлое отношений с Володей, расследованием, которое проводит Князев (Виктор Добронравов) — архетипичный суровый силовик в кожаном пиджаке с фамилией, но без имени и без определенно указанной должности (в одной из сцен ему просто поручают найти виновного, «а то у нас погоны полетят» — кто эти «они», так и остается непонятным), и попытками родителей Ларисы найти ее. К сожалению, все четыре эти линии написаны и поставлены весьма неудачно.

Одна

Путешествие Ларисы в поисках мужа — которая в реальности осталась на месте крушения — выглядит до ужаса буднично. Зритель, даже не читая программки к фильму, уже из законов жанра догадывается, что главная героиня выживет, а встречающиеся на ее пути препятствия — трясина и бурное течение реки, из которых она благополучно и довольно быстро выбирается, и две встречи с нерешительным и очень медленным тигром, держащимся в основном поодаль, — лишают его последних сомнений.

Не работают и пасторально-сентиментальные клише, из которых состоят флешбэки. Володя представлен как человек без изъянов, который только и делал, что подбадривал Ларису и оставлял ей советы по ориентированию на местности. Многочисленные сцены расследования Князева кажутся ненужными и прописанными только для того, чтобы скрыть неспособность полноценно раскрыть героиню или хотя бы придумать по-настоящему опасные и кинематографичные препятствия.

Отдельное недоумение вызывает музыка, сочетающая и советскую эстраду, и современную «душераздирающую» поп-музыку, записанную специально для фильма, и несколько неожиданных бодрых электронных вставок, под которые вышагивает Князев.

Одна

Фильм действительно основан на реальных событиях. 24 августа 1981 года в Амурской области столкнулись два самолета. Пассажирский Ан-24, летящий из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, и ракетоносец Ту-16. Все члены экипажа и пассажиры обоих самолетов погибли. Все, за исключением Ларисы Савицкой. Но, читая ее биографию и редкие интервью, на ум приходит выражение, приписываемое Льву Толстому, о том, что самое интересное в книге начинается после слов «и жили они долго и счастливо». Лариса Савицкая непостижимым образом выжила после падения с высоты 5100 метров, но не менее удивительно и то, что, несмотря на многочисленные травмы, она не получила статус инвалида, а страховая премия составила всего 75 рублей, в то время как семьи погибших получили 300 — печальная арифметика, кажется, сохранившаяся и поныне. Иными словами, все самое драматичное в ее жизни — попытки справиться со смертью любимого мужа, разрушенными планами и последствиями травм — осталось за кадром фильма, демонстрирующего на протяжении двух часов довольно унылую и многофигурную историю без намека на внятное послание.