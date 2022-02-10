«Смерть на Ниле»: Рецензия Киноафиши

В прокат выходит экранизация произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», съемки которой завершилось еще в 2019 году. За время простоя, вызванного пандемией, многое изменилось: мало того, что исполнитель ключевой роли Арми Хаммер распрощался со своей блистательной голливудской карьерой, так еще и после выхода ленты «Достать ножи» столь серьезное прочтение общеизвестного детективного сюжета видится делом заведомо проигрышным. Но обо всем по порядку.

Утомившись от решения криминальных головоломок, Эркюль Пуаро (Брана) проводит отпуск в Египте. Но и здесь неспокойно. Светская львица Линнетт Риджуэй (Галь Гадот), недавно расписавшаяся с красавцем Саймоном Дойлом (Хаммер), обращается к именитому сыщику с деликатной просьбой. Шестью месяцами ранее миллионерша увела своего новоиспеченного мужа у своей же лучшей подруги Жаклин де Бельфор (Эмма Маккей из «Полового воспитания»). С тех пор жертва таскается за своими обидчиками по всему земному шару, впрочем, не предпринимая никаких решительных мер. Опасаясь за собственную жизнь, супруги нанимают бельгийца в качестве телохранителя, после чего трио отправляется бороздить просторы Нила на теплоходе «Карнак». Конечно же, в числе пассажиров — сплошь подозрительные личности, так или иначе связанные с Линнетт. Добраться до пункта назначения суждено не всем.

Смерть на Ниле

Одной из главных проблем «Убийства в Восточном экспрессе» было традиционное самолюбование Кеннета Браны, внушительные усы которого превратили звезд калибра Пенелопы Крус и Уиллема Дефо в статистов. В «Смерти на Ниле» ситуация не только не меняется, но и доводится до абсурда: растительность на лице сыщика впервые получает предысторию. И вновь крадет шоу.

Таким образом, если книга делилась на два акта, то здесь их сразу три. В первом, снятом на черно-белую пленку, события разворачиваются в разгар Первой мировой войны. Омоложенный с помощью CGI Брана, похожий на Жана Габена, спасает роту французских солдат, но платит за это высокую цену. Во второй части, напоминающей классический мюзикл, мы переносимся в лондонский джаз-клуб 1937 года. На фоне задорного пения Саломеи Оттерборн (Софи Оконедо) практически без слов разыгрывается мелодрама с участием Линнетт, Саймона и Жаклин, ставшая катализатором трагедии. И лишь спустя час, в Египте, фильм обретает черты детектива.

Удивительно, но вопиюще затянутая экспозиция не идет во вред истории с убийством. Оставив процесс поиска преступника и развязку без изменений, сценарист Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049», «Логан») существенно переработал характеры персонажей, вычеркнув лишних. Отныне пассажиры собираются на «Карнаке» не по великому совпадению, а ввиду празднования медового месяца Дойлов. Верный помощник Бук (Том Бейтман) из «Восточного экспресса» заменяет собой одновременно и Тима Аллертона, и полковника Рейса, и коммуниста Фергюссона. Уже упомянутая миссис Оттерборн трансформируется из помешанной на сексе романистки-алкоголички в темнокожую певицу, так что скудная комедийная составляющая ложится на плечи Ван Шуйлер и ее медсестры Бауэрс (Дженнифер Сондерс и Дон Френч, откровенно проигрывающие Бетт Дэвис и Мэгги Смит из версии 1978 года). Дойл предстает глуповатым мерзавцем, в отличие от всех прочих экранных воплощений, не проявляющий к брошенной им невесте ни капли сострадания (поэтому вырезать Арми Хаммера, вопреки его недавним «подвигам», никто не стал). Наконец, Джеки в исполнении Маккей не кажется сумасшедшей истеричкой, коей ее когда-то изобразила Миа Ферроу, а подается как роковая женщина. Где-то на фоне маячат и другие гости вечеринки, каждому из которых Грин придумал веский повод для совершения кровавого преступления.

Смерть на Ниле

Подобно предыдущей части, одетые с иголочки персонажи помещаются в роскошные декорации, а происходящее напоминает скорее театральное представление, чем кино. Разве что зимний пейзаж сменяется все таким же сказочным Египтом, по которому странствует корабль с салонами в стиле ар-деко. Несмотря на чрезмерную увлеченность создателей фильма возможностями компьютерной графики (египетская часть, будь то величественные пирамиды Гизы, статуи в Абу-Симбель или кишащий аллигаторами Нил, целиком создавалась на компьютере), визуальный ряд по-прежнему приятен для глаз. Вопросы вызывает отнюдь не форма, но содержание: Брана не был бы Браной, если бы не попытался выжать из сухого детектива Агаты Кристи максимум драмы, в эпоху «Достать ножи» выглядящей уж очень старомодно.

«Смерть на Ниле» — красивая открытка со знакомым сюжетом внутри. Несмотря на невозмутимую серьезность Кеннета Браны, пускающего слезу при каждом удобном случае, два часа пролетают незаметно. Поклонники творчества британской писательницы точно не останутся разочарованными.