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Киноафиша Рецензии «Смерть на Ниле»: Рецензия Киноафиши

«Смерть на Ниле»: Рецензия Киноафиши

10 февраля 2022 20:31
«Смерть на Ниле»: Рецензия Киноафиши

Плачущий сыщик.

В прокат выходит экранизация произведения Агаты Кристи «Смерть на Ниле», съемки которой завершилось еще в 2019 году. За время простоя, вызванного пандемией, многое изменилось: мало того, что исполнитель ключевой роли Арми Хаммер распрощался со своей блистательной голливудской карьерой, так еще и после выхода ленты «Достать ножи» столь серьезное прочтение общеизвестного детективного сюжета видится делом заведомо проигрышным. Но обо всем по порядку.

Утомившись от решения криминальных головоломок, Эркюль Пуаро (Брана) проводит отпуск в Египте. Но и здесь неспокойно. Светская львица Линнетт Риджуэй (Галь Гадот), недавно расписавшаяся с красавцем Саймоном Дойлом (Хаммер), обращается к именитому сыщику с деликатной просьбой. Шестью месяцами ранее миллионерша увела своего новоиспеченного мужа у своей же лучшей подруги Жаклин де Бельфор (Эмма Маккей из «Полового воспитания»). С тех пор жертва таскается за своими обидчиками по всему земному шару, впрочем, не предпринимая никаких решительных мер. Опасаясь за собственную жизнь, супруги нанимают бельгийца в качестве телохранителя, после чего трио отправляется бороздить просторы Нила на теплоходе «Карнак». Конечно же, в числе пассажиров — сплошь подозрительные личности, так или иначе связанные с Линнетт. Добраться до пункта назначения суждено не всем.

«Смерть на Ниле»: Рецензия Киноафиши
Смерть на Ниле

Одной из главных проблем «Убийства в Восточном экспрессе» было традиционное самолюбование Кеннета Браны, внушительные усы которого превратили звезд калибра Пенелопы Крус и Уиллема Дефо в статистов. В «Смерти на Ниле» ситуация не только не меняется, но и доводится до абсурда: растительность на лице сыщика впервые получает предысторию. И вновь крадет шоу.

Таким образом, если книга делилась на два акта, то здесь их сразу три. В первом, снятом на черно-белую пленку, события разворачиваются в разгар Первой мировой войны. Омоложенный с помощью CGI Брана, похожий на Жана Габена, спасает роту французских солдат, но платит за это высокую цену. Во второй части, напоминающей классический мюзикл, мы переносимся в лондонский джаз-клуб 1937 года. На фоне задорного пения Саломеи Оттерборн (Софи Оконедо) практически без слов разыгрывается мелодрама с участием Линнетт, Саймона и Жаклин, ставшая катализатором трагедии. И лишь спустя час, в Египте, фильм обретает черты детектива.

Удивительно, но вопиюще затянутая экспозиция не идет во вред истории с убийством. Оставив процесс поиска преступника и развязку без изменений, сценарист Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049», «Логан») существенно переработал характеры персонажей, вычеркнув лишних. Отныне пассажиры собираются на «Карнаке» не по великому совпадению, а ввиду празднования медового месяца Дойлов. Верный помощник Бук (Том Бейтман) из «Восточного экспресса» заменяет собой одновременно и Тима Аллертона, и полковника Рейса, и коммуниста Фергюссона. Уже упомянутая миссис Оттерборн трансформируется из помешанной на сексе романистки-алкоголички в темнокожую певицу, так что скудная комедийная составляющая ложится на плечи Ван Шуйлер и ее медсестры Бауэрс (Дженнифер Сондерс и Дон Френч, откровенно проигрывающие Бетт Дэвис и Мэгги Смит из версии 1978 года). Дойл предстает глуповатым мерзавцем, в отличие от всех прочих экранных воплощений, не проявляющий к брошенной им невесте ни капли сострадания (поэтому вырезать Арми Хаммера, вопреки его недавним «подвигам», никто не стал). Наконец, Джеки в исполнении Маккей не кажется сумасшедшей истеричкой, коей ее когда-то изобразила Миа Ферроу, а подается как роковая женщина. Где-то на фоне маячат и другие гости вечеринки, каждому из которых Грин придумал веский повод для совершения кровавого преступления.

«Смерть на Ниле»: Рецензия Киноафиши
Смерть на Ниле

Подобно предыдущей части, одетые с иголочки персонажи помещаются в роскошные декорации, а происходящее напоминает скорее театральное представление, чем кино. Разве что зимний пейзаж сменяется все таким же сказочным Египтом, по которому странствует корабль с салонами в стиле ар-деко. Несмотря на чрезмерную увлеченность создателей фильма возможностями компьютерной графики (египетская часть, будь то величественные пирамиды Гизы, статуи в Абу-Симбель или кишащий аллигаторами Нил, целиком создавалась на компьютере), визуальный ряд по-прежнему приятен для глаз. Вопросы вызывает отнюдь не форма, но содержание: Брана не был бы Браной, если бы не попытался выжать из сухого детектива Агаты Кристи максимум драмы, в эпоху «Достать ножи» выглядящей уж очень старомодно.

«Смерть на Ниле» — красивая открытка со знакомым сюжетом внутри. Несмотря на невозмутимую серьезность Кеннета Браны, пускающего слезу при каждом удобном случае, два часа пролетают незаметно. Поклонники творчества британской писательницы точно не останутся разочарованными.

Максим Федоров
Максим Федоров
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