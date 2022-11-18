«Страна снов»: Рецензия Киноафиши

Сегодня на Netflix вышел неординарный фильм для семейного просмотра от мрачного визуализатора Френсиса Лоуренса, известного благодаря своим работам «Константин: Повелитель тьмы» (2005) и «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013). Главные роли достались юной актрисе Марлоу Баркли, а ее спутника в «Страну снов», недочерта, играет Джейсон Момоа. Рассказываем, стоит ли вам потратить почти два часа своего времени на новую картину самого главного стриминга мира.

В центре сюжета девочка по имени Немо, которая никогда не ходила в школу и обучалась на дому. Она живет со своим любимым папой недалеко от большого маяка и чувствует себя абсолютно прекрасно. Однажды судьба решает испытать сердце Немо – в море пропадает ее отец. Теперь девочке приходится жить с дальним родственником, ходить в школу и налаживать свою жизнь. Как хорошо, что ей в руки попадается некая таинственная карта и уносит ее в страну снов, где девочка надеется встретить покойного отца.

Немо — совершенно нетипичный ребенок настоящего XXI века: у нее нет смартфона, компьютера и другой любой цифровой техники. Телевизор также отсутствует в их доме, но зато каждая минута уделяется сказкам, легендам, книгам и небылицам, которые так любит рассказывать ее отец перед сном. Иногда последние ощущаются слишком реалистичными, поэтому Немо не всегда хочется возвращаться в реальность. Жизнь девочки покажется современным детям слишком отшельнической, но только не для нее. Своим домом она называет маленькую пристройку у древнего маяка, а собственного родителя она считает настоящим героем и волшебником. Иногда Немо строит ему гримасы и пытается доказать, что уже достаточно взрослая для плюшевых игрушек-хрюшек. Не беда, ее папаня с удовольствием заберет ее себе, раз уж доченька вышла из этого возраста. Другими словами, семейная идиллия двух человек, которые находятся по ту сторону реальности и не собираются обратно возвращаться.

Страна снов

Так называемая «реальность» подкрадывается незаметно и показывает себя с самой негативной стороны, после чего не остается даже желания засыпать, не только просто видеть сны. В один роковой вечер отец Немо погибает в море, и девочке приходится собирать себя по частям и готовиться к новой «настоящей» жизни у дяди, которого она никогда не видела. Пришло время ходить в школу, покупать мобильный телефон, устанавливать кучу ненужных приложений, помогающих отслеживать успеваемость каждого ученика. «Тюрьма» – это слово проносится в голове Немо голосом покойного отца, как только она ступила на территорию «дворца знаний». Вот она, новая жизнь среди технологий, денег и пустых людей.

Страна снов

Немо готова сделать все возможное, чтобы избежать нескончаемого потока перемен: она находит таинственную карту, которая внезапно переносит ее в некую Страну снов. Да-да, почти ту самую из древнегреческих мифов и легенд. Ее проводником становится дряблое и непонятное существо по имени Флип, за которым очень трудно угнаться и вообще понять его поток мыслей. Иногда кажется, что он не берет никакую ответственность за свои действия и слова. Все-таки не зря за ним гоняется некая полиция Сновидений и все никак не может его поймать.

То ли это волшебство воображения, то ли в ее шкафу действительно появился портал в Страну снов, однако именно благодаря сверхъестественному Немо удается справиться с ужасным горем и травмой после потери своего любимого отца. Дети обращаются за другими способами, чтобы вылечить свое ментальное состояние. Возможно, выбор такого мрачного режиссера обосновывается как раз тем, что его подход к любому фэнтези часто несет в себе большое влияние жанра психологической драмы. Неважно, недочерт, плюшевая ожившая хрюшка или настоящая девочка. Перед горем и трудностями равны все существа, и каждому из них нужна помощь. Особенно во сне.

Страна снов

Картина «Страна снов» понравится всем поклонникам семейного кино и легкого фэнтези. Только сильно не отчаивайтесь, если вы забудете этот фильм сразу же после просмотра. Таких картин выходило за последние 20 лет слишком много, поэтому на что-то грандиозное лучше не надеяться.