«Одни на каникулах»: Рецензия Киноафиши

11-летняя Ава приезжает на Рождество на горнолыжный курорт со своими родителями. Отдых не предвещает ничего особенно увлекательного. Душный инструктор по лыжам не разрешает как следует разогнаться, в отеле детей много, но столько же и правил, да и еще на традиционное факельное шествие перед Рождеством Аву не пускают из-за нарушения дисциплины. Но неожиданно происходит нечто таинственное: все родители из отеля исчезают, остаются только дети. Первоначальная эйфория от исчезновения занудных предков проходит быстро. А кто будет кормить детей, заботиться о них? Кажется, отсутствие взрослых устраивает только странного типа по имени Йонас (Отто Нэссенс), который, кажется, не тот, за кого себя выдает.

Удивительным образом это дошедшее до российского проката аж из нидерландского кинопроизводства кино не имеет литературной основы. Конечно, сюжет истории не нов – очередная история про семейные ценности под видом непритязательного фэнтези. Тем не менее, несмотря на отсутствие литературного первоисточника, обычно облагораживающего слог сценария, мы имеем дело с очень здравым и уравновешенным текстом. Проще говоря, это внятная и понятная зрителю любого возраста история, которая хорошо подходит для семейного просмотра.

Одни на каникулах

Кино грамотно балансирует между незначительной патетикой и легким раздолбайством, что позволяет не уйти ни в утомительные нравоучения, ни в чрезмерную буффонаду. Это кино, консервативное во всем, персонажи разнообразны по национальному составу, но представляют вполне понятные и узнаваемые типы: добродушный толстяк (к тому же умеющий готовить и чуть было не жизни всем спасший этим), в душе нежная, снаружи протестующая девочка, вечный ребенок (данный тип стал в фильме реализованной метафорой) – все это где-то было, но тут на своем месте.

Одни на каникулах

«Одни на каникулах», возможно, даже поздновато выходит в прокат. Трудно представить более безопасное новогодне-рождественское кино для семейного просмотра. Оно в меру жутковатое моментами, но в целом имеет сугубо оптимистический и комедийный тон. В нем нет никаких скользких тем и неоднозначностей, сюжет картины прост, как рельса, но насыщен отдельными симпатичными сценами и удачными шутками. Персонажи в меру обаятельны и милы. Хронометраж идеален для расслабленного просмотра в кинотеатре.

Одни на каникулах

Конечно, праздники закончились и нужно снова включаться в более рабочий режим, но именно такое кино позволяет ненапряжно отвлечься от рутины и еще хоть ненадолго прикоснуться к атмосфере праздника.