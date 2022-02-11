«Первый встречный»: Рецензия Киноафиши

Она — Кэт Вальдез (Дженнифер Лопес), звезда поп-музыки, которая вот-вот должна выйти замуж (уже в четвертый или пятый раз) за столь же успешного и сладкоголосого, но гораздо более юного Бастиана (Малума). Он — Чарли Гилберт (Оуэн Уилсон), простой учитель математики из Флэтбуша, не расстающийся с вельветом и неловким чувством юмора. Бастиан и Кэт, жизнь которых проходит под неусыпным надзором соцсетей, должны пожениться прямо во время концерта в присутствии зрителей. Чарли, которого на концерт чуть ли не силой затаскивают дочь Лу и подруга Паркер (Сара Силверман), оказывается одним из них.

Но в последний момент все идет не по плану. Кэт уже надела свадебное платье и готовилась выйти на сцену, когда в сети появилось видео, на котором Бастиан активно проявляет свои отнюдь не платонические чувства к ее ассистентке в гостиничном номере. На бедняжку Кэт, потрясенную случившимся, находит то ли затмение, то ли озарение, и она указывает на Чарли, стоящего в толпе зрителей с плакатом «Выходи за меня» (так называется одна из песен Кэт). Ничего не понимающий Чарли поднимается на сцену под охи зрителей, а парень в блестящем (буквально) костюме объявляет их мужем и женой. Так Кэт выходит замуж за первого встречного (к счастью, не поперечного), а Чарли становится героем на час.

Первый встречный

Это, пожалуй, самая «странная» часть сюжета — да, не самое точное описание, но при этом вполне подходящее — которую придется просто принять такой, какая она есть. По крайней мере, есть за что, потому что дальше Кэт и Чарли договорятся заключить краткосрочный брак (мечты Бертрана Рассела, наконец, осуществилась), чтобы Кэт… не выглядела сумасбродной дивой, и чтобы отвлечь внимание публики от измены Бастиана. Прессе они заявят, что просто хотят узнать друг друга получше, и эта заготовленная неправда станет, к их удивлению, явью. Все остальное – дело техники жанра.

Историческая справка здесь, пожалуй, излишня, скажу только, что «Первый встречный» – классическая романтическая комедия. Картина содержит те же элементы, что и «Это случилось однажды ночью» (1934) — фильм, считающийся родоначальником жанра и являющийся точкой его отсчета. Его героями почти всегда становятся двое очень разных людей, контраст между которыми создает напряжение и служит основой для изменения их характеров, а еще рождает поводы для шуток. К примеру, за Кэт круглосуточно ходит человек с киноаппаратом и записывает каждый ее шаг для «видеодневников», в то время как Чарли считает соцсети злом (аминь) и с подозрением относится даже к электронной почте.

Первый встречный

Основной же лакмусовой бумажкой для любого ромкома является желание, которое он должен породить у зрителей — желание, чтобы конкретные герои во что бы то ни стало были вместе. Если этого переживания нет, то как будто бы нет и фильма. К счастью, «Первый встречный» это испытание прошел (если верить всхлипам в зале). Не в последнюю очередь благодаря неожиданной химии между Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном, обаяние которого, несмотря на возраст, никуда не исчезает. Редкий за последнее время случай простой и очаровательной истории, ненавязчиво поданной режиссером Кэт Койро, запомнившейся когда-то инди-драмой «Пока мы были здесь» (2013). Фильм, вероятно, придется по вкусу поклонникам жанра и любителям поп-музыки с латиноамериканским привкусом (музыкальных номеров в фильме предостаточно).