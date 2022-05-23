Мир Юрского периода: Господство, 2022

Продолжение одной из главных кинофраншиз в истории Голливуда, в 90-е годы изменившей облик научно-фантастического жанра. «Господство» является связующим звеном между оригиналом Стивена Спилберга и современной трилогией. На большие экраны вернутся ключевые персонажи всех шести кинокартин серии!
Вашему вниманию представлена самая амбициозная часть знаменитой саги! Если прежде события разворачивались на изолированном клочке Земли, то теперь динозавры распространились по всему континенту. Еще никогда человечеству не доводилось сталкиваться с угрозой такого масштаба.
Новаторские спецэффекты, благодаря которым доисторические монстры выглядят реалистичнее, чем когда-либо.
Возвращение Колина Треворроу, одного из идеологов ребута. После неоднозначного сиквела, разделившего публику на два лагеря, он вдохнул в историю новую жизнь. Поклонники фильма 2015 года не останутся разочарованными!
«Мир Юрского периода: Господство» — один из главных блокбастеров 2022 года, на создание которого ушло четыре года. Фантастический боевик студии Universal станет отличным выбором для семейного просмотра и удовлетворит потребности зрителей любого возраста.
Место режиссера вновь занял Колин Треворроу, работавший над первой частью 2015 года. Он также выступил сценаристом (совместно с Эмили Кармайкл) и исполнительным продюсером.
23 ноября 2021 года на официальном YouTube-канале Universal был опубликовал 5-минутный пролог, поставленный Треворроу. Его содержимое представляет собой оригинальный контент, не вошедший в полнометражный фильм.
Рабочее название картины — «Аркадия».
К своим ролям вернулись звезды первых двух частей «Мира Юрского периода», к которым присоединились исполнители из «Парка Юрского периода» 1990 года.
Съемки стартовали в феврале 2020 года, но в марте были приостановлены ввиду начала пандемии. Производство возобновилось лишь в июле 2020 года и завершилось четыре месяца спустя.
Места съемок включают Канаду, Англию и Мальту.
Дизайном аниматронных динозавров занимался Джон Нолан. В общей сложности им было разработано восемнадцать особей, что является рекордом франшизы.
Палеонтолог Стивен Брусатти работал консультантом на съемочной площадке.
Саундтрек написал композитор Майкл Джаккино («Вверх», «Рататуй»), автор музыкального сопровождения к двум прошлым частям.
Изначально планировалось выпустить фильм 11 июня 2021 года, однако эпидемиологическая ситуация в мире привела к переносам, а премьера состоялась 8 июня 2022 года.
После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?
В зале очень жарко.