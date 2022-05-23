Мир Юрского периода: Господство, 2022

Продолжение одной из главных кинофраншиз в истории Голливуда, в 90-е годы изменившей облик научно-фантастического жанра. «Господство» является связующим звеном между оригиналом Стивена Спилберга и современной трилогией. На большие экраны вернутся ключевые персонажи всех шести кинокартин серии!

Вашему вниманию представлена самая амбициозная часть знаменитой саги! Если прежде события разворачивались на изолированном клочке Земли, то теперь динозавры распространились по всему континенту. Еще никогда человечеству не доводилось сталкиваться с угрозой такого масштаба.

Новаторские спецэффекты, благодаря которым доисторические монстры выглядят реалистичнее, чем когда-либо.

Возвращение Колина Треворроу, одного из идеологов ребута. После неоднозначного сиквела, разделившего публику на два лагеря, он вдохнул в историю новую жизнь. Поклонники фильма 2015 года не останутся разочарованными!

«Мир Юрского периода: Господство» — один из главных блокбастеров 2022 года, на создание которого ушло четыре года. Фантастический боевик студии Universal станет отличным выбором для семейного просмотра и удовлетворит потребности зрителей любого возраста.