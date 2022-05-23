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Мир Юрского периода: Господство Мир Юрского периода: Господство
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Мир Юрского периода: Господство, 2022

2022 / США
8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Продолжение популярной франшизы о динозаврах с Крисом Праттом в главной роли
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Продолжение одной из главных кинофраншиз в истории Голливуда, в 90-е годы изменившей облик научно-фантастического жанра. «Господство» является связующим звеном между оригиналом Стивена Спилберга и современной трилогией. На большие экраны вернутся ключевые персонажи всех шести кинокартин серии!

Вашему вниманию представлена самая амбициозная часть знаменитой саги! Если прежде события разворачивались на изолированном клочке Земли, то теперь динозавры распространились по всему континенту. Еще никогда человечеству не доводилось сталкиваться с угрозой такого масштаба.

Новаторские спецэффекты, благодаря которым доисторические монстры выглядят реалистичнее, чем когда-либо.

Возвращение Колина Треворроу, одного из идеологов ребута. После неоднозначного сиквела, разделившего публику на два лагеря, он вдохнул в историю новую жизнь. Поклонники фильма 2015 года не останутся разочарованными!

«Мир Юрского периода: Господство» — один из главных блокбастеров 2022 года, на создание которого ушло четыре года. Фантастический боевик студии Universal станет отличным выбором для семейного просмотра и удовлетворит потребности зрителей любого возраста.

 

 

Место режиссера вновь занял Колин Треворроу, работавший над первой частью 2015 года. Он также выступил сценаристом (совместно с Эмили Кармайкл) и исполнительным продюсером.

23 ноября 2021 года на официальном YouTube-канале Universal был опубликовал 5-минутный пролог, поставленный Треворроу. Его содержимое представляет собой оригинальный контент, не вошедший в полнометражный фильм.

Рабочее название картины — «Аркадия».

К своим ролям вернулись звезды первых двух частей «Мира Юрского периода», к которым присоединились исполнители из «Парка Юрского периода» 1990 года.

Съемки стартовали в феврале 2020 года, но в марте были приостановлены ввиду начала пандемии. Производство возобновилось лишь в июле 2020 года и завершилось четыре месяца спустя.

Места съемок включают Канаду, Англию и Мальту.

Дизайном аниматронных динозавров занимался Джон Нолан. В общей сложности им было разработано восемнадцать особей, что является рекордом франшизы.

Палеонтолог Стивен Брусатти работал консультантом на съемочной площадке.

Саундтрек написал композитор Майкл Джаккино («Вверх», «Рататуй»), автор музыкального сопровождения к двум прошлым частям.

Изначально планировалось выпустить фильм 11 июня 2021 года, однако эпидемиологическая ситуация в мире привела к переносам, а премьера состоялась 8 июня 2022 года.

После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали полноправными обитателями планеты. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?

8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 июля 2022
Премьера в мире 23 мая 2022
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Колин Треворроу
Колин Треворроу
В ролях
Крис Пратт
Крис Пратт
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон
Лора Дерн
Лора Дерн
Все актеры и съемочная группа
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Вики Синема ЗигЗаг
13:35 от 300 ₽ 18:45 от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное
11:10 от 120 ₽ 14:00 от 190 ₽ 16:50 от 250 ₽ 19:40 от 250 ₽ 22:30 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Erzaman Baev 26 июня 2022, 11:46
Сам кинотеатр нормальный, но качество отстойное, 3D не работает, лучше брать билет на обычный чем тратиться на 3D
В зале очень жарко.
Kracks Karasu 19 июня 2022, 11:42
Отличный фильм
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16 голосов
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«Мир Юрского периода: Господство» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Мир Юрского периода: Господство»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
13:35 от 300 ₽ 18:45 от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное Отрадное
2D
11:10 от 120 ₽ 14:00 от 190 ₽ 16:50 от 250 ₽ 19:40 от 250 ₽ 22:30 от 250 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi» Марьино
2D
11:00 от 120 ₽ 13:50 от 190 ₽ 16:40 от 250 ₽ 19:30 от 250 ₽ 22:15 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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