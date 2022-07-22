«Серый человек»: Рецензия Киноафиши

ЦРУ уже давно ведет нелегальные операции по устранению опасных целей. Для этих миссий они решили привлечь уголовников, чтобы избежать лишних вопросов. Такой «отряд самоубийц» в реальном мире. Первые получают высококлассных убийц, вторые заменяют скромную тюремную камеру на пожизненную работу. Одним из таких становится Шестой. Так продолжалось долгих восемнадцать лет, пока ему не поручают убить такого же наемника с позывным Четвертый. Перед смертью он передает флешку с данными о теневой деятельности ЦРУ и превращает Шестого в главную мишень. По его следу пускают настоящего психопата Ллойда, который готов идти на любые жертвы ради достижения результата.

«Серый человек» — самый дорогой фильм Netflix с бюджетом в 200 млн долларов. Режиссерские кресла заняли братья Руссо, а в главных ролях россыпь звезд: Ана де Армас, Райан Гослинг, Крис Эванс и Билли Боб Торнтон. Но, как это обычно бывает, чем больше усилий прикладывает стриминг, тем более спорный результат получает зритель. Netflix как будто не просто хочет создать свой блокбастер, а уже до съемок просчитать его успех, исключая любые риски и смелые шаги. Видимо, по похожей методичке делали и «Красное уведомление» — приключенческий боевик, как будто созданный нейросетью. «Серый человек», к счастью, лишен части проблем предшественника и как минимум не создает ощущения, что все снято в студийных павильонах на фоне хромакея.

Серый человек

Сюжетно фильм больше похож на игру в «Бинго», где нужно зачеркивать очередные клише из шпионских боевиков. У главного героя неоднозначное прошлое; за ним охотится собственный работодатель и все наемники планеты; города и страны меняются с невероятной скоростью; антагонист – психопат, бывший наставник, заменивший отца; шутки с серьезным лицом и обязательная подколка про агента 007. При этом количество штампов не переходит критические границы и, к сожалению, остается в рамках между «типичный боевик» и «так плохо, что даже хорошо».

С другой стороны, мы все-таки получаем отличный экшен. Братья Руссо пытаются брать не уникальностью и изобретательностью, а разнообразием и масштабом. Чего только стоит схватка на оживленных улицах Праги. Злодеи бесцеремонно расстреливают машины полиции из пулемета и взрывают бронированные джипы из гранатометов, абсолютно не думая о последствиях. Райан Гослинг оказывается современным Рэмбо и уничтожает чуть ли не целую частную армию к концу фильма. Играть ему здесь, конечно, нечего. Нужно лишь не забывать в пылу битвы оставлять на лице ощущение боли от очередного удара и ранения. Чуть больше удивляет Крис Эванс с даже не вызывающими усами. Ему досталась роль самого отморозка-психопата, который в начале цитирует Шопенгауэра, а в конце буквально превращается в истеричку. Самое главное: между ними успевает возникнуть химия, хоть как-то разбавляющая сюжетную простоту.

Серый человек

Netflix, кажется, окончательно изобрел новый жанр — домашний блокбастер. Такое необязательное, но дорогое кино. Большой экран как минимум заставляет сделать вас несколько лишних действий (например, выйти из дома и добраться до кинотеатра, а там и попкорн можно захватить) и чуть поднять планку собственных ожиданий. «Серый человек» предлагает вам расслабиться, отключить голову и не делать ничего, кроме нажатия пары кнопок на пульте телевизора. В таком формате это очень привлекательное предложение. Дорогой блокбастер с кучей звезд у вас дома, сразу в день премьеры. Его с легкостью можно поставить на паузу и вернуться к просмотру чуть позже. Он ни к чему вас не обязывает и не требует вашего внимания. Такое дорогое кино на вечерок, в котором есть отличные экшен-сцены, но нет новизны и свежести.